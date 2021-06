– Den viktigste vaksinen i livet

– Vi får 2700 doser i uken som kommer, sier avdelingsdirektør Giske Edvardsen i Bydel Ullern.

Publisert: 17.06.2021 kl 09:23

BYDEL ULLERN: – Vi får 2090 førstegangsdoser, fortsetter Edvardsen og legger til at 610 er annengangsdoser.

– Hvor mange er ferdigvaksinerte?



– 57 prosent av befolkningen over 18 år er vaksinert med en eller to doser, sier Edvardsen. Det inkluderer også helsepersonell.

– Hvem kalles inn nå?



– Det er dem mellom 18 og 24 år og dem mellom 40 og 44 år, sier Giske Edvardsen, som legger til at det kan bli noen færre doser til bydelen ettersom det kommer mindre vaksine til landet. Hun tror ikke det er snakk om store forsinkelsen.

Onsdag skrev Akersposten at Bydel Vestre Aker får 4176 vaksinedoser neste uke. Les saken her.



Vaksine foran ferie

Sommerferien står for dør, og i en del kommuner er en nok engstelig for at ferien for prioritet framfor vaksinering. I løpet av juli måned er det meningen at rundt en million vaksinedoser skal settes. Folkehelseinstituttet (FHI) regner med at folk møter til vaksinering, selv om det eventuelt amputerer ferieplanene.

FHI-overlege Preben Aavitsland har uttalt at de forventer at folk samarbeider.

– Dette er den viktigste vaksinen de tar i livet, har FHI-overlege Aavitsland.

Hver dose må brukes

Aavitsland har kommet med klar tale:



– Hadde vi hatt et ubegrenset antall vaksiner, hadde dette vært mye lettere. Men vi har for få vaksiner, og da må hver eneste dose utnyttes godt.

Derfor er det svært viktig at en avbestiller en time en ikke kan eller ikke har tenkt å bruke. Da slipper vaksinasjonsteamet ekstra arbeid og kan kalle inn en annen i stedet.

Bruk av munnbind

Smittevernekspert Jörn Klein er kritisk til at Oslo kommune nå opphever påbudet om bruk av munnbind. Bruk av munnbind har vært en het diskusjon de siste 16 månedene.

I pandemiens tidligste fase, advarte Folkehelseinstituttet (FHI) mot smitterisiko knyttet til munnbind, mens det den siste tida har vært en sterk anbefaling om munnbindbruk - og noen steder også et påbud.

I hovedstaden har det lenge vært påbud med bruk av munnbind, både i butikker, på kjøpesentre, treningssentre, kafeer, barer og på kollektivtransport.

Tirsdag kom nyheten om at byrådet fjerner dette påbudet alle steder utenom på kollektivtransport og i taxi.



Munnbind reduserer risikoen for infeksjon, og er et av de viktigste tiltakene for å kontrollere spredningen av viruset. Jeg anbefaler alle å bruke det, selv om det ikke lenger er påbudt, har smitteverneksperten uttalt.

Onsdag skrev Akersposten at Bydel Vestre Aker får 4176 vaksinedoser neste uke. Les saken her.