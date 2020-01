Den utrolige forvandlingen

Onsdag gjøres det klart for en nærmiljjøsamling på kulturhuset Stoppestedet på Lilleaker. Det er den lokalhistoriske grupperingen LilleakerForum som står bak arrangementet som bærer navnet «Lilleaker – historie og fremtid». Bakteppet er det enorme utbyggingspresset som preger Lilleaker og tilgrensende Lysaker.

LILLEAKER: Initiativtager og foredragsholder Reidar Martinsen i LilleakerForum sier til Akersposten: – Det er vel egentlig kjærligheten og omtanken for Lilleaker som er vår drivkraft. Vi ønsker først og fremst å ta vare på og formidle historien om dette unike forstedet til storbyen som på mange måter har en spesiell fortid som et industrisamfunn på vestkanten, sier han.

– I dag er industrien borte, men på tuftene av den er det bygget et helt nytt samfunn med blant annet Norges kanskje mest suksessrike kjøpesenter CC Vest i sin midte.

– I tillegg er vi opptatt av hva som skjer med Lilleaker og omegn. sier Martinsen.

En historisk reise

På onsdag vil han vise hvordan og hvorfor industrisamfunnet oppsto, og hvordan det er blitt et bydelssenter som årlig besøkes av over to millioner mennesker.

– CC Vest er en betydelig suksess, fortsetter han. – Senteret er nå 30 år gammelt, bygget inn i og rundt det som var en produksjonshall for spiker og skruer. Siste kapitel i det helt spesielle industrisamfunnet ble skrevet i denne hallen som nå altså huser Norges kanskje mest lønnsomme kjøpesenter. Her finner vi blant annet Norges største matforretning målt i omsetning – det samme gjelder for Vinmonopolet.

Samme område i dag, 70 år senere. Vi ser blant annet CC Vest til høyre i bildet.

– På onsdag vil vi ta folk med på en historisk reise i ord og bilder og fortelle denne unike historien som inneholder sterke ledere og innovatører, strevsomme arbeidsfolk som bodde trangt med mange barn – men samtidig et samhold som var nødvendig for komme helskinnet gjennom et liv som inneholdt 12 timers arbeidsdag seks ganger i uken.

– Med industrien på vei ut fikk vi også en bitter strid mellom folk og utbygger Mustad om hvordan fremtiden skulle se ut. Dette skal vi se nærmere på – og vi skal også sette fokus på dagens situasjon hvor utbyggerne står i kø for å bygge boliger i dette området. Lilleaker og Lysaker er blitt et pressområde, og mange er bekymret for hvordan dette kan komme til å se ut i fremtiden, sier Martinsen.

Pedersen og Line er med

– Vi er også glade for at både leder i bydelsutvalget i Ullern, Carl Oscar Pedersen, og administrerende direktør i Mustad Eiendom – som er den desidert største grunneier på Lilleaker/Lysaker, Olav Line, vil være med på arrangementet. Fra hver sin innfallsvinkel vil de ha svært kvalifiserte synspunkter på det som skjer i dette området, avslutter Reidar Martinsen.

«Lilleaker – historie og fremtid»

Arrangør: LilleakerForum

Sted: Stoppestedet, Lilleaker

Tid: Onsdag 22. januar kl. 18.

