Ingen gladmelding i dag for dem som sliter med funksjonsnedsettelser.

Publisert: 20.01.2021 kl 13:35

OSLO: Raymond Johansen kom ikke med noen gladmelding til dem som har funksjonsnedsettelser under dagens pressekonferanse. De får fremdeles ikke tillatelse til å trene innendørs i haller/gymsaler. Dermed får ikke Heming IBU, som i dag ba om at deres medlemmer med psykisk utviklingshemming kunne få tilgang til trening innendørs denne muligheten - med mindre de er i barneskolealder.

Den sosiale nedstengningen av Oslo fortsetter i to uker frem til 4. februar, men åpner igjen for fritidsaktiviteter og idrett innendørs for barn i barneskolealder og åpner et begrenset tilbud på fritidsklubbene, med en begrenset samling på 20 personer. Samtidig vil byrådet i neste uke se på muligheten for lettelser for ungdomsskolen som i dag er på rødt nivå og flere fritidsaktiviteter for barn og unge. Ellers videreføres alle andre tiltak.

Raymond Johansen understreket at smittetallene styrer handlingene og samtidig at store sosiale forskjeller representeres i smittetallene.

I en pressemelding onsdag skriver Oslo kommune: