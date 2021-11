– Den så litt smooth ut den bevegelsen!

De fleste av Røa-spillerne var grønne, for å si det forsiktig. Men humøret var det ikke noe å si på da de fikk lov til å teste ut Oslo Golfklubbs nye simulatorsenter «Golfland» på Bogstad.

Publisert: 18.11.2021 kl 11:32

Jørgen viser Røa-kaptein Sarah Suphellen et par triks før ballen smeller i lerretet og forsvinner ut på "fairway". Foto: Fredrik Eckhoff

BOGSTAD/RØA: Latteren satt løst – bare avbrutt av konsentrasjon og en del tegn til konkurranseinstinkt. Dagen etter at Røa Dynamite Girls hadde valset over Grei i den aller siste kampen i 1. divisjon, møttes de igjen under helt andre forhold. Kunstgresset på fotballbanen var byttet ut med kunstgress i Golfland hos Oslo Golfklubb på Bogstad.

– Jeg har gått en del runder på golfbanen, men egentlig aldri slått en golfball, forteller Røa-kaptein Sarah Suphellen. Hun forklarer at hun har en far som spiller golf og at han gjorde et forsøk på å få henne interessert.

– Så jeg har vært med og lett etter en del golfballer, smiler hun. – Men jeg har egentlig alltid vært i fotballbobla. Jeg merker at jeg sliter litt med øye-hånd-koordinasjonen. Men det er gøy å prøve!

Noen har «juksa litt»

Det var nettopp for å få spillerne litt av fotballbobla, Oslo Golfklubb bestemte seg for å invitere hele gjengen på besøk mandag denne uken. Og det viste seg at noen av jentene hadde prøvd seg før.

– Jeg har gått på golfkurs her da jeg var yngre, sier et av Røa-talentene, 16-årige Julie Bruusgaard. – Men det er blitt mye fotball de siste årene, og det er nok en grunn til at jeg sluttet med golf.

– Det er gøy å prøve dette fine anlegget, sier Julie, før hun slår avgårde en ganske så følsom chip mot målet og får tilløp til jubel og applaus fra lagvenninnene.

– Uansett, jeg holder meg nok til fotballen, smiler hun.

Toppscoreren er blitt hekta

Årets spiller i førstedivisjon, toppscorer og nylig uttatt på U23-landslaget, Tuva Lotte Leschbrandt Espås, viser seg å være blant dem som er aller ivrigst i golfsimulatoren. Hun forteller at hun ganske nylig har blitt dratt med på driving rangen av sin mor, Siv Leschbrandt, som jobber i Oslo Golfklubb. Nå er det sådd et golf-frø som kan vokse til noe større.

– Jeg har en tendens til å bli smittet av sånne ting veldig fort. Jeg har foreløpig bare vært på rangen og har ikke vært her inne før. Men jeg kommer til å spille mer golf, sier Tuva bestemt.

Hun lurer fælt på hvorfor slagene i dag går litt til venstre, men det legger ingen demper på entusiasmen.

I båsen ved siden av står Mia Huse og forsøker febrilsk å få opp litt lengder på slagene.

– Jeg har bare slått 113 meter, så jeg er dårligst, sier hun. – Dette føles egentlig veldig unaturlig og rart. Men det er veldig hyggelig å prøve noe nytt!

Topp moderne

Christian Aronsen, tidligere golfproff gjennom mange år, er nå golfansvarlig i Oslo Golfklubb. Han forteller at det har vært en litt spesiell oppstart for Golfland, som ligger i underetasjen i det nye klubbhuset som sto klart våren 2020.

– Vi startet jo opp med korona, og vi måtte holde stengt mesteparten av vinteren i fjor. Så vi har ikke fått erfare hvor stort belegg vi kan ha ennå. Men jeg håper og tror at dette vil bli en suksess, sier han om det innendørs treningsanlegget som består av blant annet seks topp moderne golfsimulatorer, en stor puttinggreen og et treningsnett.

Her er det fasiliteter som både den helt uerfarne, den jevne hobbygolfer og turneringsspilleren kan få stor nytte av. Også klubbens aller beste spillere, som Espen Kofstad, har vært innom og trent. Han lader opp til spill på Europatouren kommende sesong.

– Trackman er det vi har her, og det er det proffene bruker på rangen når de trener. Utstyret blir hele tiden oppdatert til det siste og beste, sier Aronsen.

Om simulatorene kan Aronsen fortelle at her kan man spille på rundt 125 av de beste banene i verden, og teknologien er blitt så bra at både glade amatører og seriøse proffer har stor glede og nytte av det.

– Det er det beste treningsverktøyet. Her kan man få opplyst alle tall som er viktige, som vinkler, lenger, køllehastigheter og ballbane, sier han.

Nå ønsker klubben å nå ut med budskapet om at Golfland er i full sving og åpent for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer. Klubben gir nødvendige hjelp og opplæringen til alle som trenger det.

– Den så litt smooth ut den bevegelsen! hører vi fra en av Dynamite-jentene. Trener Jørgen Sevilhaug er delvis enig, og på skjermen ser vi ballen gå i fin bue ut på fairwayen på Old Course på St. Andrews.

Om noen av Røa Dynamite Girls blir så ivrige på golf at de ender opp med å besøke selveste Old Course i virkeligheten, er usikkert. Men noen av dem kommer helt sikkert til å ta turen tilbake til Golfland på Bogstad.