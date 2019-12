«Den jobben vil jeg ha!»

– Det tenkte jeg straks jeg så annonsen, sier Nina Sivertsen. Og den fikk hun. Nå er hun kulturleder ved Ullern kultursenter i Bydel Ullern.

Publisert: 29.12.2019 kl 09:55

LILLEAKER: – Du verden så heldig jeg er som får lov til å være en av alle de fine menneskene som skaper Ullern kultursenter, sier Nina Sivertsen. Hun var ikke et øyeblikk i tvil om at dette var en jobb som ville passe henne perfekt.

– Dette var min jobb. Helt klart, fortsetter 48-åringen, som er fra Oslo. I høst skulle familien flytte tilbake til hovedstaden fra Lillehamme,r og hun var på utkikk etter en jobb.



– Jeg måtte bare få de som skulle ansette meg til å forstå det samme, fortsetter Sivertsen, som innrømmer at hun jobbet mye med den søknaden.

På hengende håret

For den jobbsøkende Nina Sivertsen var det på hengende håret. Hun skulle på jobbintervju på Lilleaker og kom seg til Gardemoen. Men så var det stopp. Signalfeil for togene er ikke noe ukjent fenomen i hovedstadsregionen, og nå var en slik feil i ferd med å ødelegge for det første jobbintervjuet.

– Det måtte bare ikke skje!

Sivertsen ringte fra toget og fikk tak i en taxi. Hun skulle rekke intervjuet klokken 10.15.



– Det var på hengende håret. Jeg kom ett minutt før avtalt tid.

Det første intervjuet var et speed-intervju. Det var ikke det Sivertsen var innstilt på. Tvert imot. Hun hadde forberedt seg på en lengre utspørring.

– Heldigvis ble jeg bedt om å komme tilbake dagen etter til et nytt intervju.

En seier

Det ble noen spennende dager for Sivertsen mens hun ventet på avgjørelsen. Noen få dager etter intervjuet kom telefonen om hvem som hadde fått jobben.

– Den kom fredag ettermiddag ved 14-tiden.

Hun var spent. Hun visste at det var noen få som var med i sluttspurten.



– Jobben var min! Det var en seier!

1. oktober begynte hun som kulturleder ved Ullern kultursenter i Bydel Ullern og hun legger ikke skjul på at det har vært en flott reise så langt. Egentlig heter hun Nina-Merete Thirud Sivertsen. I det daglige er det selvsagt bare Nina – eller Nina Sivertsen. Hvert til sitt bruk.

Lang erfaring

Det er en erfaren kulturleder som har trådt inn på senteret. Hun har jobbet i over 20 år innen kulturfeltet på Lillehammer. Hele 11 år på Kulturhuset Banken – som holder hus i det gamle bygget til Lillehammer Sparebank. De siste årene der var hun kulturleder.

Hun har utdanning innen museumsfag. Folkeminne og etnologi fra universitetet og folkekunst fra Høyskolen i Telemark, nærmere bestemt fra Akademiet på Rauland.



I studietiden jobbet hun på Norsk folkemuseum.

– Der var jeg alt fra bakstekjerring til museumslærer.

På CV-en går det fram at hun også har vært allmennlærer ved Gausdal barneskole. På Lillehammer hadde hun kurs for barn.

– Det var fritidsaktiviteter i alt fra det å male til klatring.

Årene på Lillehammer har gitt henne en bred og variert erfaring. Hun har vært med på å arrangere Nordens største litteraturfestival. Hver høst var det «Dølajazz». De siste to årene var hun tilsatt ved Stiftelsen Lillehammer Museum. Det omfatter dikterboligen til Bjørnstjerne Bjørnsons Aulestad og Sigrid Unsets Bjerkebekk.

– Da har du vel hatt mye moro på veien?



– Ja, du verden. Det har vært morsomt.

Dødt og levende

– Folk er vel så interessante som døde gjenstander, sier Sivertsen, som egentlig hadde tenkt å utdanne seg til arkeolog og som er utdannet innen museumsfag.

– Det har vært superflott å komme hit til Ullern kultursenter, sier Sivertsen. Der har hun møtt en gjeng med frivillige og mange innbyggere som bruker senteret. Noen ofte, andre er gjengangere på kurs og arrangementer og andre igjen er sporadisk innom.



– Og supre kollegaer.

Carina Dybdal sluttet som kulturleder 1. september. Nina Sivertsen begynte 1. oktober. I mellomtiden tok frivillige ansvar. Ikke minst med hensyn til å sørge for å invitere foredragsholdere og planlegge ulike aktiviteter til våren 2020.

– Det var jo helt utrolig å bli møtt med at mye av min jobb allerede var tatt hånd om. Mange og gode foredragsholdere var booket inn. Helt utrolig, sier Sivertsen. Etter at hun hadde takket ja til jobben, tenkte hun at det å skaffe mange foredragsholdere på så kort tid var en tøff oppgave.

– Det var ikke lang tid å gjøre det på.

Erfaringer fra andre jobber tilsa at det var mye å ta fatt i umiddelbart. Det er ikke få foredragsholdere som skal på plass og programmet for Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter skulle sys sammen.



– De fleste foredragsholderne var hanket inn så jeg ble egentlig bare med i sluttspurten, sier Sivertsen. Det hjalp godt at de frivillige hadde fått ja fra så mange interessante foredragsholdere.

– Når en begynner i ny jobb, er det mangt og meget å sette seg inn i. Det var en utrolig god hjelp å få.

Nytt liv i gammelt hus

Den nye kulturlederen er glad for å arbeide med levende mennesker, og setter stor pris på at Ullern kultursenter holder til i et bevaringsverdig bygg, som tidligere i år rundet 100 år. Det passer etnologen bra.

– Jeg synes det er en fin stemning her og god atmosfære. Det gjør at folk føler seg velkommen.

Hun opplever at de som på en måte «hører til» stedet, er nysgjerrige på livet og at de er engasjerte. Det skaper positivitet.



– Det er menneskene som gjør dette stedet til det det er. Det er de som er kjernen i et godt sted å være, sier Sivertsen, som legger til at et levede sted aldri må stivne.

– Ullern kultursenter er hele tiden under utvikling, slik samfunnet rundt en er det, sier Sivertsen, som blant annet legger vekt på fleksibilitet og engasjement i arbeidet framover.

– Så du trives?



– Jeg er på rett plass. Nå ser jeg fram til vårsemesteret. Da får jeg en finger med hele veien og ikke bare i en innspurt.

Sivertsen er i gang med å planlegge neste år.

– Jeg er så glad for at jeg har med meg gode hjelpere for det er mange brikker som skal på plass i Kultursenterets års-hjul. Arbeidet gjør jeg ikke alene, men sammen med medhjelpere.

– Hva er en av dine viktigste oppgaver i året som kommer?



– Å få folk til å stikke innom senteret og se hvilket tilbud som finnes. Dernest å få dem til å bruke dette fantastiske stedet, sier Nina Sivertsen. Hun er også sterkt opptatt av hvilken betydning kultur og aktivitet har i folks liv. Hun er meget bevisst på at kulturarbeidere er helsearbeidere. Det å delta i aktiviteter og det å være sammen med andre mennesker, er viktig for at vi skal trives.

– Stikk innom og kjøp deg en kaffe og vaffel. Spør etter programmet så du ser hva vi har å by på! Det blir spennende å ønske nye brukere velkommen.