Akersposten her fått tilgang til Bymiljøetatens konsekvensutredning (KVU) vedrørende valg av løsning for å bedre forholdene for myke trafikanter i Sørkedalen. Så langt har denne vært unntatt offentlighet.

SØRKEDALEN: Det gjelder altså Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken. Den alvorlige ulykken for noen uker siden brakte problematikken knyttet til forholdene for de myke trafikantene opp igjen på nytt,

Akersposten skrev også en kommentar om hvorfor det ikke har skjedd noe som kan rette opp i forholdene i løpet av mange år, med spørsmål rundt dette til byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Bymiljøetaten kunne informere Akersposten om at etaten hadde sendt KVU med kvalitetssikring til byrådsavdelingen 04.01.2019, altså for mer enn ett og et halvt år siden. Hva har så skjedd videre med saken?

Svaret fra byrådsavdelingen er ikke egnet til å berolige noen. Det er ikke tatt noen beslutning om hva som skal skje videre i saken. Det betyr som tidligere antydet. Saken står på stedet hvil.

Hovedgrepet

Etter en tid fikk Akersposten tilgang til KVU, mens innsyn i kvalitetssikringsdokumentet av en eller annen grunn ble avslått. Og hva mener så Bymiljøetaten er den beste løsningen?

Hovedgrepet etaten går for er bred veiskulder og oppgradering av turveinett. Det siste for å ivareta forgjengeres behov og sikkerhet. Det er stort sett det samme man kom frem til etter høringen i 2014.

KONSEPTET: Bred veiskulder hele veien og nye og oppgraderte turveier er løsningen. Skisse fra KVU

Begrunnelsen for dette standpunktet er at det i større grad ivaretar syklister og rulleskiløpere sikkerhet. I tillegg berører det i mindre grad naturverdier og dyrket mark, enn for eksempel et eget anlegg parallelt med veien for denne type aktiviteter. Økonomisk sett er dette også den gunstigste løsningen. Etaten anbefaler også en senkning av fartsgrensen på deler av strekningen. Samtidig foreslås egne tiltak for å trygge trafikanter rundt Bogstad gård, badeplassen Bogstadvannet og Sørkedalen skole.

Brukere av veien er førere av personbiler, varebiler og store lastebiler kombinert med treningssyklister, tur/mosjonssyklister, jobbsyklister, skolesyklister, rulleskiløpere, fotgjengere samt ridende.

780 syklister

I 2015 viste målinger at opp mot 780 syklister bruker Sørkedalsveien i løpet av en dag og i tillegg 73 rulleskiløpere. Dette er den gruppen som blir mest påvirket av øvrig trafikk. Det er målt trafikktopper opp mot 5 200 kjøretøyer per dag på denne veien.

BYM skriver blant annet:

Situasjonen i Sørkedalen vil derfor oppleves utrygg av de fleste myke trafikanter som ferdes langs veien. Opplevd trygghet vil variere med hvilken type myk trafikant man er. Ved å se på dagens brukere er det generelt raske syklister og rulleskiløpere (og dyr ) som tør å bruke veien. Om sommeren er det flere myke trafikanter. Tørr asfalt innbyr til høyere hastigheter for bilistene, opp mot 80 km/t er observert gjennom registreringer. Kombinert med et høyt antall myke trafikanter - særlig treningssyklister og rulleskiløpere - i kjørebanen øker risikoen ytterligere.

Etaten mener også at trafikksikkerhet er det mest prioriterte tiltaket for å få flere til å sykle og at bedre tilrettelegging potensielt kan gi 30 prosent flere syklister. Samtidig vil en økende befolkning gi økt trafikk på veien og behovet for tiltak forsterkes. Dette gjelder særlig på utfartsdager og kveldstid.

Avvik fra Oslostandarden

Etaten skriver:

Hvis dagens løsning sees opp mot Oslostandarden for sykkeltilrettelegging og gate- og veinormalen til Oslo kommune burde Sørkedalsveien generelt vært tilrettelagt for myke trafikanter. Grensen går ved potensialet for 50 gående og syklende i døgnet. Det er med andre ord avvik i dagens situasjon.

Og videre:

Det skal i henhold til Gate- og veinormalen for Oslo kommune tilrettelegges for myke trafikanter dersom ÅDT er høyere enn 1 000 og potensialet for gående og syklende er høyere enn 50 per dag eller veien er en skolevei. I Sørkedalen mellom Peder Ankers plass og Skansebakken er det mellom 300 til 800 syklister og 70 rulleskiløpere som benytter veien per dag i sommerhalvåret. På turveien mellom Bogstad gård er det registrert ca. 400 fotgjengere. ÅDT varierer mellom 1 900 og 3 000 med trafikktopper opp mot 5 200 kjøretøy per dag. Deler av strekningen er også skolevei. Med andre ord er det behov for tiltak i dagens situasjon. Det er forventet en utvikling fram mot 2040 gjennom: • Økt bruk av Sørkedalen til rekreasjon og som innfallsport til Marka sommer som vinter • Økt bruk av Sørkedalsveien til trening. En økning i antall besøkende vil øke konfliktnivået, som igjen påvirker både risiko og opplevd trygghet. Basert på behovsanalysen er det utledet følgende behov: Det er behov for å øke tilgjengeligheten og tryggheten for myke trafikanter som i dag er henvist til kjørebanen. Behovet er størst for treningssyklister og rulleskiløpere på strekningen Peder Ankers plass til Bogstad gård/Årnes og for skolebarn rundt Sørkedalen skole.

Konseptet har en investeringskostnad på 260 mill. kroner. Dette omfatter ikke kostnader for grunnerverv.

