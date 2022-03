De mener tallenes tale er klare og at SV, MDG og Ap ikke har grunn til å hovere over påstandene om underfinasiering av skolene i Vestre Aker.

Publisert: 03.03.2022 kl 15:05

Vi hadde et innlegg i Akersposten for et par uker siden hvor vi påpekte den grove underfinansieringen av skolene i Oslo Vest. Og- la det være helt klart, det er en faktisk grov underfinansiering av skolene i Oslo Vest.

Representantene fra SV, MDG og Ap hoverer over at vi ikke har oppdaterte tall. Det er helt riktig. Det har vist seg nærmest umulig å få ut tallene vi etterspør fra Skolebyråden. Vi kan bare spekulere i hvorfor de ikke er villig til å dele de, men vi har våre mistanker. Vi har derimot fått tak i tallene fra 2020 og de viser bl.a. følgende tildeling pr. elev ved et utvalg av våre skoler i Vestre Aker Bydel;

Vinderen skole: 60.314,-

Slemdal skole: 58.765,-

Bogstad skole: 61.963,-

Voksen skole: 59.413,-

Dette er bare to år siden og siden den gang har ikke skolene i Vestre Aker merket noe til ekstra satsning på skole. Det har neppe skjedd i vår bydel skal vi tro signalene fra rektorer og Driftsstyrer i bydelen.

Når vi nevnte beløpet på 65.000,- som en nedre grense for hva det er forsvarlig å drifte en barneskole for så var det beregnet i 2015/ 2016. Nåverdien av det samme beløpet er ca 78.000,- kroner i dag. Men- det er før lærernorm, så det er grunn til å tro at tallet pr elev for forsvarlig drift av skole ligger på min 80.000,-. Med tanke på hvilke beløp barneskolene fikk bevilget i vår bydel i 2020 er det grunn til å tro at vår påstand står seg fremdeles. Skolene i Oslo Vest sultefores- med SVs, MDGs og APs velsignelse. Vi oppfordrer de politiske representantene fra disse partiene til å gjøre to ting;

Bidra i arbeidet med å sikre forsvarlig finansiering av skolene i bydelen de er valgte representanter for

Bidra til å skaffe til veie etterrettelig tall for inneværende år med tildelt beløp pr elev

Vi registrerer at våre lokale representanter fra SV, MDG og AP gjentar Skolebyrådets tall og sier at "Realiteten er at ingen skoler i Oslo i dag har en tildeling under kr. 73.400,- kr pr elev. Javel, men da bekrefter hun at en rekke skoler drifter uforsvarlig i dag. Justert for at vi er i 2022 og ikke i 2015 tilsier at forsvarlig drift sikres fra 80.000,- kr pr elev eller mer. I tillegg vitner tallene fra 2020 om LANGT lavere tildeling pr elev i vår bydel enn hva Skolebyråden oppgir- og hva som skal til for å sikre forsvarlig drift.

Et privilegium vi lokalpolitikere i Vestre Aker har er at vi også er representanter i Driftsstyrene til skolene i bydelen. Vi sitter selv i flere Driftsstyrer og den unisone tilbakemeldingen fra rektorene i bydelen er at de ikke har nok penger til ordinær drift. Hvorfor kan ikke representantene fra SV, MDG og AP ta signalene fra sine egne velgere på alvor? Det er barna i våre nærområder vi er ombudsmenn- og kvinner for. La oss få finansiert opp skolene i bydelen vår på en skikkelig måte.

Monika Furuseth Dypeng (H)

Komiteleder, Helse, Oppvekst, Velferd og Eldre, bydel Vestre Aker

Yngvar Husebye (H)

Leder, Bydelsutvalget, bydel Vestre Aker

Finn-Yngve Engnæs (H)

Komitemedlem, Helse, Oppvekst, Velferd, Eldre, bydel Vestre Aker

