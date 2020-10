I et stort digitalt arrangement mandag ettermiddag «avdukes» den nye Oslotrikken. Både utseende, men også det at trikken ikke lenger ekskluderer enkelte reisende, trekker Raymond Johansen og Lan Marie Berg frem som trikkens styrker.

Publisert: 12.10.2020 kl 15:30

GREFSEN/OSLO: – Den er stillegående, den tar veldig mange flere mennesker, og den er flott å se på. Men noe av det jeg liker aller best, er at trikken er universelt utformet – at alle kan reise med trikken, enten du sitter i rullestol eller har med deg barnevogn. Og at det er plass til mange flere rullestoler og barnevogner i trikken, det gjør den mye mer tilgjengelig for alle, sier byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG)

Mandag presenteres den første av de 87 nye Oslo-trikkene for byens befolkning, gjennom et digitalt arrangement sendt på en rekke flater mandag. Der deltar blant andre ordfører Marianne Borgen, byrådsleder Raymond Johansen, miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg, toppsjefene i Sporveien, Ruter og Trikken, og med musikk fra Tøyen-artisten Musti og festivalfavorittene No.4. Programleder er Jan Erik Larssen, kjent fra Autofil og Brooom.

Snart kan du sitte på

Den første trikken har nå gjennomgått omfattende testing i vognhallen på Grefsen, der også de ansatte på verkstedet blir kjent med den. Snart kommer også trikk nummer to, og i slutten av oktober skal de testkjøres i gatene. I første omgang blir det uten passasjerer, og om natten. Fra begynnelsen av 2021 settes de inn i rutetrafikk.

I fire-fem måneder skal Sporveien høste erfaringer fra bruken.



– Når det er ferdig håper vi å ha luket ut det som er av barnesykdommer, slik at vi kan gå i gang med den store serieproduksjonen, sier Birte Sjule, adm.dir. i Sporveien Trikken.

Alle de 87 nye trikkene skal deretter fases inn mellom 2021 og 2024, samtidig som de gamle trikkene tas ut av drift.

– Den er finere enn jeg trodde! svarer byrådsleder Raymond Johansen, når vi spør om førsteinntrykket av trikken som har fått Sporveisnavnet SL18, etter året den ble bestilt.



– Den er både tidsmessig og moderne, men samtidig gjenkjennelig, sier Johansen, og legger til at den skal forvalte en lang oslohistorie – Sporveien markerer i år 145 år.

– Hva liker du best med trikken?



– At det er så godt med plass. Og så synes jeg den aerodynamiske formen er kul.

Bred politisk enighet

Tilstede i vognhallen er også nyslått Venstre-leder, og tidligere samferdselsbyråd i Oslo, Guri Melby. Vedtaket om å kjøpe nye trikker var den siste byrådssaken Høyre, KrF og Venstre-byrådet signerte i 2015.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) Foto: Janina Lauritsen

– Vi måtte forte oss å få gjennom saken slik at det ikke skulle bli utsettelser. Så ved å stå her i dag, er ringen på mange måter sluttet, sier Melby.

– Når denne trikken kommer ut i bybildet, er den et synlig eksempel på at vi satser på trikk. Min utfordring til byrådet er likevel at når man investerer så mange milliarder på trikk, så burde man satse enda mer på den, og bygge ut trikkenettet ytterligere. Det blir dyrer jo mindre trikkenettet er.



– Hvis du fortsatt var i Oslo-politikken, hvor ville du ha bygget ut trikken?



– Trikk på Ring 2, og til Tonsenhagen, det er et viktig prosjekt. Og så utvikle trikken videre gjennom sentrum, sier Melby.

Byrådsleder Raymond Johansen er glad for at det lenge har vært bred politisk enighet om at Oslo skal være en trikkeby.

– Tusen takk til forgjengerne, de som satte det i gang, og som nå ikke får være med å klippe snorer og være i front. Jeg tenker at det har dere æren for i dag, like mye som meg som får være med på «fødselen» til denne trikken i Oslo, sier Johansen.



Skal unngå «Italia-problemene»

De forrige trikkene som ble kjøpt inn i Oslo, Italiatrikkene, viste seg å ha mye driftsproblemer og høye vedlikeholdskostnader. Hvordan har Sporveien sikret at ikke det skjer igjen?

– Det har vært en helt annen forberedelse denne gangen, og vi har lært mye av Italiatrikkene. De ble kostbare i vedlikehold, og vi har tatt med oss alle erfaringene fra det inn i anskaffelsen av disse trikkene, sier Sporveissjef Cato Hellesjø.

Trikkeprogrammet, med innkjøp av de nye trikkene, og opprustningen av infrastrukturen, koster cirka 9 milliarder kroner. Hvorfor skal man bruke så mye penger på trikk i Oslo?

– Vi gjør de største investeringene man har gjort på veldig mange år i Oslo. Vi bygger nye t-banelinjer, blant annet til Fornebu, og vi jobber med ny sentrumstunnel for t-banen, som er et kjempeviktig prosjekt. Og vi investerer nå i disse trikkene og i de gateoppgraderingene som også ligger inne i den summen – gater som har lengtet etter oppgradering. Og det er veldig bra for byen, samtidig som man får nye trikker og et bedre kollektivtilbud, sier Lan Marie Berg.

8 av 10 Oslo-folk svarer i en fersk undersøkelse at de er glade for at det satses på trikk. Og 7 av 10 skulle gjerne sett enda mer trikk i byen.



– Trikkene er moderne og jeg gleder meg over at de er for alle. Kollektivtrafikken er til for å gjøre Oslo til en by med mindre ulikheter, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter. Han gleder seg over at trikken er mer stillegående og bedre for bybildet enn de trikkene vi har i dag.