Publisert: 17.06.2020 kl 09:30

RIS/RÅDHUSET: Tirsdag var det tid for urfremføring, og fire spente elever fra Ris ungdomsskole, Juni Rasmussen, Markus von Zernichow, Joshua Uche Ifeanyi og Tiril Steine Eriksen hadde tatt oppstilling ved Rådhuset, sammen med sine to musikklærere, Wendy Greenberg og Leif Peter Grahn.

Etter at rådhusklokkene hadde markert at klokken var 13, fulgte klokkenist Laura Marie Rueslåtten opp med sin versjon av Ris-ungdommenes låt, som har fått navnet «We are beautiful».

– Ja, vi kjente den godt igjen, smilte de fire etterpå, ganske stolte over at de er blitt valgt ut blant en hel drøss med musikalske bidrag til Veslefrikk og U-trykk denne våren.



– Vi hadde ikke forventet dette, sier Juni. Markus, som spiller piano, forteller hvordan han startet med å skrive akkordene, og at sangen etter hvert ble til i samarbeid med Joshua på gitar.

Teksten og sangen er noe av det som har grepet juryen spesielt sterkt. Ved Rådhuset tirsdag var også tre representanter for Skapia, som står bak Veslefrikk og U-trykk: Line Langaas, Jens Nyland og Eldar Skjørten. Sistnevnte kunne fortelle at de er imponert over dybden i teksten.

– Låta er utrolig fin. Den er ekte og kommer fra hjertet. Og så er det kult at man kan forstå litt forskjellige ting når man hører den, sa han.



Skjørten, som også skrøt av den fine melodien, kunne også fortelle at han har truffet mange som har sagt at de kan kjenne seg igjen i sangen.

– Det var viktig for juryen. Dere har truffet en nerve, sa han.

Her får elevene oppleve låten sin for første gang fra rådhustårnet (video):



Ris-elevene hørte sin egen låt for første gang med klokker.

Skulle spille den inn

Låten «Ve are beautiful» varer egentlig i to minutter og spilles i en spesiell kortversjon av klokkenisten som har 59 klokker til disposisjon i rådhustårnet.

Låten gjorde Ris-elevene ferdig i dagene før korona-krisen slo inn for alvor, og skolene ble stengt.

– Det ble veldig stress mot slutten, sier Tiril, og de forteller at planen var å spille den inn ordentlig. Det ble det ikke noe av, men det kan fremdeles skje.



Befinner du deg i sentrum en gang i 13-tiden i løpet av sommeren, bør du lytte ekstra nøye når rådhusklokkene begynner å spille. Da er det fire sangen til de fire Ris-elevene som spilles!

