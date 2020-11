Representanter for Ap, MDG og SV retter i dette debattinnlegget sterk kritikk mot de borgerlige partiers håndtering av viktige politiske saker.

I stedet for å bidra til konstruktivt samarbeid og politisk konsensus, ruller Høyre, Venstre og FrP for tiden ut egne forslag i all hast. Det skjer rett før, eller under, møtene i Vestre Akers bydelsutvalg. Dette hindrer god diskusjon på forhånd og felles vurdering av viktige saker for bydelen. Polariseringen mellom blå-blå og rød-grønn side svekker kraften og kvaliteten i de politiske beslutningene. Det er vanskelig å forstå at det politiske flertallet, med Høyre i spissen, ønsker å stå for en så dysfunksjonell politisk prosess.

Rent formelt kan Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet banke igjennom saker med simpelt flertall, uten at Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti får satt seg inn i dem. Men hva slags politisk styring får bydelen da? Høyre fikk tross alt bare et knapt flertall av stemmene i Vestre Aker ved valget i 2019: 51,9 prosent. Partiet har i dag 7 av 15 representanter i bydelsutvalget (BU), mens Venstre og FrP har én hver. Mener Høyre og deres lydige følgepartier likevel, og i fullt alvor, at det gir dem rett til å vedta egne saker uten forsvarlig drøfting blant alle representantene?

Muskelfleksing eller dårlig håndverk?

Eller handler det kort og godt om en slags trumpistisk praksis? Der det gjelder å flekse muskler og demonstrere at «the winner takes it all»? Er det derfor Høyre har satt inn sine egne representanter i samtlige fire sentrale posisjoner: både leder og nestleder i BU og i ledervervet i begge fagkomiteene? Dette er nokså uvanlig i norsk sammenheng. I våre politiske institusjoner er det et grunnleggende demokratisk prinsipp at fordelingen av roller skal være proporsjonal. Det gjelder så vel på Stortinget som i bystyret og andre kommunestyrer. I rødgrønne Oslo har man 2 utvalgsledere fra Høyre og 1 fra Frp. Men altså ikke i Vestre Aker bydel.

Råkjør fra de blå-blå

La oss se hvordan dette virker i praksis: I siste bydelsutvalgsmøte (BU-møte) 12. november, behandlet vi blant annet trafikksikkerhetstiltak i bydelen, en sak som engasjerer mange av våre innbyggere. På henvendelse fra Bymiljøetaten skulle BU prioritere 15 fysiske trafikksikkerhetstiltak for 2021. Representantene fra MDG, AP og SV hadde gått gjennom nødvendige trafikksikkerhetstiltak basert på innbyggeres innsendte ønsker. Disse var prioritert før møtet i fagkomiteen for byutvikling, miljø, samferdsel og idrett (BMSI). Men saken ble verken drøftet eller innstilt i BMSI, slik den skulle ha vært – fordi Høyre ikke hadde hatt tid. Dermed ble saken bare sendt direkte rett til BU-møtet.

MDG, AP og SV presenterte sitt forslag skriftlig for alle BUs medlemmer to dager før BU-møtet. H, V og FrP valgte å presentere sitt forslag etter at BU-møtet hadde startet uten overhodet å nevne det første forslaget. Da hadde opposisjonen ingen mulighet til å vurdere flertallsforslaget på en skikkelig måte. Det hindret BU i å forhandle frem et felles forslag. I stedet vedtok H, V og Frp sitt eget forslag. Folk i Vestre Aker fortjener bedre politisk arbeid enn dette.

Tilsvarende sendte MDG, AP og SV i god tid på forhånd inn et forslag til vedtak om utredning av bekymringsfulle sider ved Pilotveien 6 som et konsentrert, kommunalt botilbud. Dette er en sak mange er svært opptatt av. H, V og FrP presenterte et nesten likelydende forslag én time før BU-møtet startet, som heller ikke tok utgangspunkt i det første forslaget.

Overkjøring av fagkomiteer

Alle partier har like mye tid til å forberede seg før møter. Driver H, V og Frp til stadighet med hastverksarbeid, eller er det bare en maktdemonstrasjon? Noe som styrker det siste inntrykket, er at de Høyre-ledete fagkomiteene stadig oftere (mis)bruker sitt flertall til å sende saker direkte til BU, uten faglig debatt og vurdering. Igjen virker det som om flertallet ikke er seg sitt ansvar bevisst. Komiteene skal jo nettopp bidra til at sakene blir behandlet grundig og forsvarlig. Hva er ellers vitsen med fagkomiteer?

De to eksemplene ovenfor føyer seg dessverre inn i rekken av flere. Betegnende nok stemte H, V og FRP også ned opposisjonens forslag om kjøreregler for politiske prosesser i bydelen. Slike kjøreregler ville ha sikret en mer forsvarlig praksis. Blant annet ville forslag til vedtak ha kommet i rimelig tid før både BU- og komitemøter.

Men – vi fortviler ikke! Vi må håpe at flertallet i bydelsutvalget, og spesielt Høyre, etter hvert vil ta til fornuft og innse at bydelen er best tjent med resultater basert på grundig diskusjon og forhandling på forhånd. Kanskje det økonomiske uføret bydelen står i, også kan ses som et resultat av et for lettvint og maktglad flertallsstyre.

Ikke minst gleder vi oss over at progressive tanker sprer seg i bydelen vår. Stadig flere innbyggere er opptatt av viktige fellesverdier som velferd, klima og miljø. Derfor vil vi i MDG, AP og SV fortsette å slåss for bedre politiske prosesser i Vestre Aker.

Bydelsutvalget skal ikke drives dysfunksjonelt. Dypest sett dreier dette seg om politisk klokskap, og om demokratisk dannelse. Og om at et samstemmig BU har større kraft enn et knapt flertallsvedtak.

Signert av

Peter Hausken

Gruppeleder i BU for Arbeiderpartiet

Vibeke Nenseth

Gruppeleder i BU for Miljøpartiet De Grønne

Ellen Lange

Gruppeleder for Sosialistisk Venstreparti

Kafia Hashi Mohamud

BU-representant Arbeiderpartiet

Live Bressendorf Lindseth

BU-representant Arbeiderpartiet

Knut Frederik Horn

BU-representant Miljøpartiet De Grønne

Ida Hydle

BMSI-representant Miljøpartiet De Grønne

Kjell-Torgeir Skjetne

BMSI-representant Sosialistisk Venstreparti

