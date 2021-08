De vil mobbingen på skolene til livs

Arbeiderpartiet er bekymret for økende mobbetall i skolen, og ikke minst i Oslo-skolen. Da er det naturlig å søke samarbeid med skolen med best læringsmiljø, nemlig Slemdal skole.

2012: To elever fra Hundsund skole i Bærum, Stian og Aksel, skulle bedømme Slemdal skole i 2012. De var ikke nådige i sin dom. Blant annet mente de at dette skolekjøkkenet var tilpassset sine besteforeldres tid. Foto: Vidar Bakken

SLEMDAL: Mobbing i skolen er et samfunnsproblem, ikke minst i Osloskolen. Det er en bekymringsfull utvikling, særlig på 7. trinn, viser Elevundersøkelsen for Oslo. I den forbindelse har også mobbeombudet i Oslo ropt varsko.

Arbeiderpartiet har programfestet et mobbeprogram, som skal være et verktøy for å stoppe den økende grad av mobbing i skolen. Der står det blant annet at partiet vil gjennomføre et stort kompetanseutviklingsprogram i antimobbearbeid for rektorer, lærere og andre ansatte i skolen.

Skryt fra Kommunerevisjonen

I en større undersøkelse om arbeid med forebygging og oppfølging av mobbing og voldshendelser i skolen, skriver Kommunerevisjonen om Slemdal skole blant annet:

"Undersøkelsen viser at Slemdal skole arbeidet kontinuerlig og systematisk med forebygging, og at skolen i stor grad fulgte med på og fanget opp elever som opplevde krenkelser som mobbing og vold. Slemdal skole hadde en samlet over oversikt over hvilke elever den hadde planlagt tiltak for. Tiltakene framsto i hovedsak som målrettede og konkrete. Skolen hadde videre et system for å evaluere om tiltakene virket, følge opp tiltakene og endre dem ved behov."

Under halvparten så mange elever mobbes på Slemdal sammenlignet med gjennomsnittet i Oslo. Elevundersøkelsen viser også at trivselen blant elevene er meget høy - 95 prosent.

Modellskole

Akersposten møtte stortingskandidat Frode Jacobsen, Mansoor Hussain, medlem av bystyrets Kultur- og utdanningsutvalg og Peter Hausken, Arbeiderpartiets gruppeleder i bydelsutvalget i Vestre Aker. De kommer for å møte rektor ved Slemdal skole, Vegard Tversland Kjesbu.

- Slemdal skole er gode på å jobbe systematisk med trivsel og å få et godt skolemiljø. Dette er et arbeid vi i Arbeiderpartiet heier på, og vi mener at Slemdal skole er en modellskole for resten av landet, sier Mansoor Hussain før møtet med rektor.

Dette har vi snudd

Denne gangen var det politikerne som satt på «skolebenken» foran en meget engasjert rektor, Vegard Tversland Kjesbu, som kunne fortelle at han i 2015 kom fra Vinderen skole til Slemdal skole. Det etter at skolen hadde hatt 18 ledere i løpet av åtte år. Skolen hadde den gang store utfordringer med det fysiske miljøet og ikke minst det psykososiale.

- Det var en tid hvor man eksporterte mobbeofre til naboskolen, innledet Kjesbu, før han gikk i gang med å presentere det omfattende arbeidet som lå bak den store snuoperasjonen for Slemdal skole, med tidligere et helsefarlig bygg og med lav tillit i foreldregruppen. Dårlig skolemiljø og stor gjennomtrekk av ledere preget skolen.

- Dette har vi snudd, og nå vil jeg vise hva vi gjør for å få et godt skolemiljø og høy tillit i foreldregruppen.

Med et times foredrag og med spørsmål fra interesserte politikere, ble det grundig redegjort for skolens arbeid med å skape en god og trygg læringsarena, hvor det forebyggende arbeidet helt fra 1. trinn står sentralt.

Les mer om dette arbeidet på skolens hjemmeside ved å følge denne linken.

ENGASJERT: Vegard Tversland Kjesbu er opptatt av mange ting for å bedre skolen, deriblant god ledelse. Foto: Vidar Bakken

Helt avgjørende

Etter møtet med rektor og rektors guidede tur gjennom skolen, var det riktig med en oppsummering av inntrykkene.

- Først og fremst er gode læringsmiljøer og at ungene føler trygghet på skolen helt avgjørende for skoleløpet og hva ungene sitter igjen med av kunnskap når de er ferdig. Temaet rundt mobbing har vært viktig for Arbeiderpartiet og det var også når vi kom i byråd at det ble ansatt et mobbeombud i Osloskolen. På den måten ville vi få opp hva som er virkeligheten på skolene og da er det også viktig å vite hvordan en skole som Slemdal faktisk jobber, som ifølge Kommunerevisjonen ser ut til å lykkes. Derfor var det utrolig interessant å komme her og høre med rektor hva de konkret har gjort. Det handler om blant annet om ledelse og forebygging, med systematisk jobbing over lengre tid, som igjen gir resultater, sier stortingskandidat Frode Jacobsen, som er gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret og leder av Finansutvalget.

- Dette er et tema det må jobbes mer med og byrådet er opptatt av dette. Det er inspirerende å høre fra rektor hva de har fått til og mange skoler kan la seg inspirere av hva Slemdal skole har fått til. Jeg tror Osloskolen må bli flinkere til å lære av dem som har oppnådd resultater på området, selv om utgangspunktet kan være forskjellig fra skole til skole. Arbeidsmetodikken som er utviklet her kan helt sikkert brukes andre steder, sier Jacobsen.

ETTER MØTET: En stolt rektor kunne ta med politikerne på en visningrunde i den nye skolen. Foto: Vidar Bakken

Villig til å sanksjonere

- Vi er nå midt oppe i en stortingsvalgkamp, og Arbeiderpartiet er klar på at mobbing er et samfunnsproblem. Skal vi få bukt med det, må vi jobbe systematisk med problemet på hver enkelt skole, i likhet med det rektor og staben hans gjør på Slemdal skole. Vi må også få beredskapsteam i alle kommuner og mer ressurser til blant andre frivillige organisasjoner som jobber med dette, sier Mansoor Hussain og fortsetter

- Kunnskap må bygges med lærerne og trygghet for elever og foreldregruppen er avgjørende for oss. Arbeiderpartiet er villig til å sanksjonere skoler som ikke tar tak i mobbeproblematikken. Vi åpner opp for at folk skal kunne anke mobbesaker inn for en høyere instans, for eksempel barneombudet. Vi trenger kraftfulle tiltak mot mobbing. Vi må hindre utenforskap og potensielt farlige ting som følge av mobbing.

- Mobbetallene er i snitt høyere i Oslo enn resten av landet. Det er bekymringsfullt?

- Det er viktig at Arbeiderpartiet kommer i regjering for å utvikle systemer mot mobbing som også blir gjeldene for Oslo. Vi trenger en helhetlig systematisk plan for landet, samtidig som hver enkelt kommune må ta tak i utfordringene knyttet til mobbing, understreker Hussain.

Må være kompromissløse

Frode Jacobsen vil, om han blir valgt inn på Stortinget, ta med seg den kunnskapen om Osloskolen han har opparbeidet seg gjennom sine år i byrådet.

- Skal unge lykkes i arbeidslivet som voksne, så må det starte her på skolen, hvor de skal føle seg trygge fra 1. klasse. Arbeiderpartiet er et kunnskapsparti og arbeidet mot mobbing må vi ta på mer alvor enn vi hittil har gjort. Vi må skape de riktige forutsetningene for å lykkes senere i livet, da blir det viktig å starte arbeidet i en tidlig fase. Vi må være kompromissløse i kampen for å skape trygge skolemiljøer, sier Jacobsen.

- Hausken, er du stolt av at du har en så bra skole som Slemdal i bydelen din.

- For det første har det blitt en ny flott skole. Så er det også betryggende å møte en kunnskapsrik og kompetent rektor som åpenbart vet hva han driver med. Jeg pleier å si at lærerne har samfunnets viktigste jobb. Det er de som skaper neste generasjon. Mislykkes de, så får det store konsekvenser for barna våre. Da må vi gjøre det vi kan for å legge til rette for at nettopp lærerne oppnår å ta vare på elevene på best mulig måte, sier Hausken.

