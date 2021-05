De vil ha ny strandpark her

Lysakerbyen Næringsvel har planer om en ny strandpark bygget på en betydelig utvidelse av moloen på Sollerustranda. Moloen er tenkt bygget ved hjelp av fyllmasse som tas ut i forbindelse med byggingen av Fornebubanen.

SOLLERUDSTRANDA: Med utvidelsen vil moloen bli på nesten ni mål – og planen er at det skal bli kafé, sandvolleybane, badstuanlegg, grillplasser, badeområde – og friområde for all type aktivitet.

Arkitekt Arne Sunde i Næringsvelet er en av initiativtagerne til prosjektet, og sier til Akersposten at han har tro på at dette kan bli en realitet – men at det fortsatt ligger en del skjær i sjøen og venter.

– Vi har hatt kontakt med Fornebubanen, og signalene derfra er at de ser positivt på forslaget. De vil jo slippe å frakte masse fra sitt tunnelprosjekt særlig langt. Det er planlagt en såkalt tverrslagstunnel ved Lilleakerveien 2 – og da vil man kunne frakte massen bare noen hundre meter fra nederst i Lilleakerveien og over til Sollerustranda, sier Sunde.



– Etter planen skal Fornebubanen begynne kjøring av masse over neste sommer. Vi trenger tid på å prosjektere dette, og må derfor komme i gang så fort som mulig, sier Sunde som håper på rask behandling i PBE.

– Hvem skal betale for dette?



– Vi tenker oss at Fornebubanen kan bidra tungt her. De vil jo spare masse penger på å flytte massen bare noen hundre meter i forhold til kanskje noen mil et eller annet sted langt ut i fjorden. I tillegg sparer man jo miljøet for mye utslipp ved å gjøre det på denne måten, sier Sunde.

