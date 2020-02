– De vet at de vil bli oppringt. Får man ikke kontakt, går alarmen

– Vil du være med å starte Nettverkstelefonen? Vi trenger frivillige for å kunne sette i gang dette tiltaket, sier Mari Bilben, koordinator for Aldersvennlig bydel i Bydel Ullern.

05.02.2020

BYDEL ULLERN: – Bydelen ønsker å komme i gang med et nytt tilbud, men vi er helt avhengig av at noen ønsker å bidra på frivillig basis, sier Bilben.

– Hva er Nettverkstelefonen?



– Vi vil opprette en ringegruppe. Om morgenen skal den frivillige ringe til åtte-ti personer bare for å si god morgen, hvordan har du det og lignende. Samtalene skal ikke vare i mer en et par tre minutter før en ringer til den neste, sier Bilben, som legger til at dette vil bli et trygghetstilbud til dem som er med i en slik gruppe.

Da går alarmen

– De vet at de vil bli oppringt. Får mann ikke kontakt, går alarmen, sier Bilben. Da må bydelen finne ut hvorfor en ikke fikk svar.

– Vi vil at de som er med i denne ringegruppen, skal få følelsen av trygghet, at de skal få en opplevelse av å være med i et nettverk. De vil bli ringt til, sier Bilben.



Nå ber hun om at noen melder seg som frivillig slik at Nettverkstelefonen kan hjelpes på beina.

– Dette kan være med på å gi medmennesker trygghet på en meget god og enkel måte.

Idédugnad

Ideen om Nettverkstelefonen kom på en workshop holdt på MandagsSTOPPEN på Ullern kultursenter i slutten av oktober 2018.

– I slutten av mars i år skal det arrangeres en idédugnad samme sted, sier Bilben og legger til at disse MandagsSTOPP-møtene er et samarbeid mellom Bydel Ullern og Ullern kultursenter.



– Vi vil så gjerne få høre om gode ideer vi kan se nærmere på og vurdere om vi kan få satt tiltak i gang – slik som Nettverkstelefonen, sier Bilben, som håper på mange innspill i mars. Det er viktig for bydelen å få vite hva innbyggerne har for tanker og ideer.

– Det er dere vi skal lage tilbud for så kom med forslag, oppfordrer Mari Bilben.

MandagsSTOPPEN

MandagsSTOPPEN er en møteserie på Ullern kultursenter. Mandag 10. februar står frivillighet på dagsordenen. Da vil forsker Thomas Hansen fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) innlede.

– Frivillighet er en vinn-vinn-situasjon, sier Thomas Hansen.

– Hva mener du med det?



– Det er selvsagt en fordel for den som får hjelp, men den som bidrar som frivillig vinner også.

– På hvilken måte?



– De får et rikere liv, som gjøre at de blant annet lever lenger.

Det er mange som deltar i frivillig arbeid her i landet. Tall for 2019 viser at arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene tilsvarer 142 000 årsverk. Frivillighetsbarometeret for 2019 viser at hele 63 prosent av befolkningen (over 15 år) har gjort frivillig arbeid det siste året.

– Hva motiverer folk til frivillig arbeid?



– Både det å gjøre noe for andre, men også det å bidra til fellesskapet – til samfunnet, sier Hansen, som mandag skal ta for seg om det er realistisk å forvente en armé av eldre frivillige og hva det betyr for de eldre å være frivillig.



– Mange sier at det er gøy å være frivillig og en treffer andre mennesker, sier Thomas Hansen fra NOVA. Instituttet har som formål å bidra til økt kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser.

I korthet kan en si at frivillighet vil si ikke-obligatorisk arbeid utenfor hjemmet, uten å ta betalt. Tjenesten eller aktiviteten må være til fordel for samfunnet eller miljøet.



Fakta MANDAGSSTOPPEN INVITERER til samtaler om hva er som viktig i din og min hverdag. Arenaen hvor du kan møte politikere, ledere i bydelen og andre samfunnsaktører, og si din mening.

10. FEBRUAR: THOMAS HANSEN



Forsker i NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Er det realistisk å forvente en arme av eldre frivillige?

Hva betyr det for eldre å være frivillig? 24. FEBRUAR: OLAF HESLE



Bydelsoverlege i Bydel Ullern Samhandlingsreformen: Hva er det for noe?

Hvordan påvirker den oss? 9. MARS: INGRID KØHLER KNUDSEN OG BENTE OTTO



Hhv. seniorrådgiver i Helsedirektoratet og avd. dir. i Bydel Ullern for helse og mestring



Aldersvennlig stedsutvikling 23. MARS: MARI BILBEN



Seniorveileder og koordinator for Aldersvennlig bydel i Bydel Ullern



Bli med på idédugnad Hva ønsker du deg av nye tiltak?

Hva vil gi deg en bedre hverdag? 20. APRIL: OLAV LINE OG ANDREAS JUL RØSJØ



Adm. direktører for hhv. Mustad Eiendom og Møller Eiendom Hvordan bygge boliger som bidrar til å øke livskvaliteten? Seniorveideder fra Bydel Ullern er til stede på mandager med MandagsSTOPPEN. Du kan få informasjon om aktivitetstilbud, råd og veiledning om hva en kan gjøre for å unngå ulykker i hjemmet, samt hva annet en kan få hjelp til.



M: 917 41 425 eller seniorveileder@bun.oslo.kommune.no

