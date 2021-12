– De unge må hjelpe til med ideer

– Vi ønsker å videreutvikle Stoppestedet kulturhus. Det skal være et godt sted for barn og ungdom å møtes, være sammen, søke informasjon og få helsehjelp. Det skal oppleves som deres sted for flest mulig.

LILLEAKER/STOPPESTEDET: Det sier Stine Fritz, avdelingsdirektør for kultur og oppvekst i Bydel Ullern.

Stoppestedet kulturhus er et flerbrukshus. På dagtid er det den eldre garde som går inn dørene. Mange over 60 år oppsøker Ullern kultursenter for både hygge og nytte. Om ettermiddagen er det de unge som inntar bygget. Her holder Krølles kro, fritidsklubben og ungdomsklubben til.

– På nyåret skal vi i gang med å videreutvikle tilbudet, fortsetter Fritz.

– Det er alltid behov for å utvikle og tenke nytt, sier Runa Granlund, leder ved Stoppestedet kulturhus.

Medvirkning

– Vi ønsker å trekke de unge mer med i det å videreutvikle stedet. Jeg er fullt klar over at jeg er for gammel til å vite hva de unge ønsker seg, sier 47-år gamle Fritz. Hennes 16 år gamle datter gjør henne gang på gang oppmerksom på at verden har gått videre fra den gang avdelingsdirektøren var ung.

– Den gangen var det helt andre ting som sto på ønskelisten for å trekke ungdommen vekk fra det å henge på gatehjørnet.

– Hvem skal hjelpe dere med fornyelsen?

– Vi vil gjerne få på plass et ungdomsråd. Helt sikkert er det, at de unge selv må være med i den prosessen som ligger foran oss, sier Fritz.

Runa Granlund, leder ved Stoppestedet kulturhus. Foto: Bjørg Duve

Granlund følger opp med å si at en hele tiden må tenke hvordan nå ut til flere.

– Vi ønsker jo at Stoppestedet skal kunne være et godt og variert tilbud til alle unge i bydelen, sier Granlund og legger til at det er helt klart at ungdom, som ikke tiltrekkes av verken idrett eller klubbvirksomhet, behøver noe annet.

– De skal også føle at det finnes noe for dem, fortsetter Fritz.

Hva ønsker dere?

– Hva ønsker dere? Det er det spørsmålet vi ønsker svar på, sier Fritz.

Hun ble ansatt rett før pandemien stoppet Norge.

– Vi må i gang igjen. På nyåret håper vi at koronaviruset gjør det slik at vi kan møtes igjen og videreutvikle tanker og ideer, sier Fritz og legger til at det farligste er at tilbudene blir statiske.

– Derfor blir de unges medvirkning så viktig.

Det er ungdomsskoleelever og de som går på videregående skole hun sikter til. Det er elever her som med tiden skal inn og være med i Ungdomsrådet.

I begynnelsen av 2022 vil det bli gjort en kartlegging. Det som kommer fram i den undersøkelsen, vil bli tatt med i det videre arbeidet.

Helsestasjon

Stoppestedet kulturhus rommer også Helsestasjonen for unge (HFU). Tidligere holdt de til i Hoffsveien 48.

– Vi ser at på det snaue året helsestasjonen har holdt til på Stoppestedet, så har flere benyttet seg av det tilbudet. Det er jeg veldig glad for, sier Stine Fritz, som legger til at det kanskje er bortimot en dobling på antall unge som kontakter helsestasjonen.

– Når er helsestasjonen åpen?

– Mandager mellom klokken 16.00 og 19.00.

– Hvem treffer de da?

– En helsesykepleier.

– Er det nok med én dag i uken?

– Det er blant de tingene vi vil se nærmere på. Kanskje bør det utvides. Kanskje er behovet større enn vi har trodd.

Kan spørre om alt

På helsestasjonen kan en spørre om alt. Både for sin egen del eller fordi en er bekymret for andre.

– En kan spørre om alt.

Til nå har en sett at det er flest jenter som oppsøker helsestasjonen. Det betyr ikke at guttene ikke lurer på både dette og hint.

– En behøver ikke feile noe som helst. En kan oppsøke helsestasjonen for å få en samtale om noe en lurer på, sier Fritz. Hun vet at det å slippe å lure på noe – få svar eller avklaring – er noe som har stor påvirkning på vår helse.

– Det å være urolig for noe, har stor innvirkning på hvordan vi har det med oss selv. Oppsøk helsestasjonen, oppfordrer Stine Fritz.