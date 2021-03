«De tøyer allerede strikken langt. For å ivareta dine og mine barn.»

Lærerne lever midt i kaoset med stadige omstillinger, nye rutiner og endrede smittevernregler. Det er forståelig at de er slitne og bekymret, og mest sannsynlig opplever mange at de tøyer strikken langt.

De er overarbeidet, smitteutsatt og underbetalt. 53 prosent av lærerne har søkt seg bort, eller vurderer jobb utenfor skolen på grunn av koronapandemien. Det er åpenbart forventet av noen at skolene skal evne å gi elevene fullgod opplæring når de må veksle mellom tut og kjør på gult nivå den ene uka, og nesten full stopp på rødt nivå den andre.

Etter det Akersposten kjenner til har flere skoleledere i Oslo vest mottatt klager på skoletilbudet fra foreldre. Samtidig har over 500 foreldre svart på en undersøkelse gjennomført av Opinion på oppdrag fra Utdanning, og foreldrene er klare i sin tale: Skolene har håndtert koronasituasjonen godt.

For å organisere driften slik at det ikke blir nødvendig å endre kurs hver gang smittesituasjonen endrer seg, trenger skolene tilstrekkelig med ressurser til å etablere et sterkt smittevern som fungerer godt over tid. Det er det ikke alle som har. Det er en omfattende øvelse å drive en skole gjennom en pandemi. Like fullt er foreldre stadig misfornøyd med skolens opplegg, i tillegg til å sammenligne skoler opp mot hverandre. Skolene forventes å gå fra gult til rødt, og rødt til gult, på kort tid. Men skolene skal ikke bare ha undervisningsopplegget klart, de skal vaske ned og flytte om, slik at elever og lærere er sikret en trygg tilstedeværelse på skolen. Det holder ikke med noen flasker Antibac og en gul tape på gulvet i klasserommene.

Elever veksler mellom ulike undervisningsgrupper flere ganger hver dag, og det er ikke uvanlig at en lærer underviser flere enn 150 elever i løpet av en uke. De er i en jobbsituasjon der de møter og omgås mange mennesker i løpet av en dag. I tillegg er det ikke mulig å holde den avstanden som vi vet at skal til, og samtidig overholde smittevernet. Organisering av fag og timeplaner og inndeling av elever og lærere i små kohorter, eget opplegg for elever med IOP, tilbud til elever med foreldre i samfunnskritiske jobber og fullt tilbud til spesialklasser. Det krever et godt stykke arbeid.

Lærerne lever midt i kaoset med stadige omstillinger, nye rutiner og endrede smittevernregler. Svært mange lærere har opplevd å måtte kaste om på dagene, og mange lærere opplever pandemien som en belastning for læringsarbeidet.

Mens pandemien vi står i har vist fram hvilket samfunnskritisk personell disse er, og at de er helt avgjørende for at det skal gå bra med barn og ungdom i en krevende tid, klager vi. Skolene er forskjellige, de er små og store, gamle og nye. Men ingen skoler er planlagt eller bygd med tanke på en-meters-regelen, eller to meter. Skolene er for trange til at det er praktisk mulig å ivareta nødvendig smittevern med alle elevene til stede.

En vekker bør være undersøkelsen fra Respons Analyse som beskriver alvoret rundt koronaslitasjen i skolen: Over halvparten av lærerne har, ifølge funnene, enten søkt seg bort, eller vurderer jobb utenfor skolen. Dette er undersøkelser vi er nødt til å ta på alvor, fremfor å klage over undervisningsopplegget.

Det er forståelig at lærere er slitne og bekymret, og mest sannsynlig opplever mange at de tøyer strikken langt. Jeg tror på å vende blikket utover. Dette handler ikke om deg og meg, dette handler om lærere som gjør jobben sin! Det handler de som følger opp barna våre. Det spiller ingen rolle om det er to timer om dagen, eller tre ganger i uka. Det spiller heller ingen rolle om skolen må holde stengt én dag, for å finne adekvate tiltak og ressursene som skal til. Det er godt nok synliggjort hvilket arbeid lærere gjør, og hvor viktige lærere er i samfunnet.

Lærere og skoleledere er eksperter på å drive sin skole. Det gjør de med knappe ressurser og i henhold til gjeldende lover, læreplaner og fag- og timefordeling. Laget rundt barna våre har gått på jobb hver dag, mens andre har hatt hjemmekontor. Det er ikke et alternativ for dem. Jeg forstår godt at ledelse, lærere, barne- og ungdomsarbeidere, helsesykepleiere, miljøterapeuter, renholdsarbeidere og vaktmestere kjenner seg kraftløse. Krisen er en belastning. Men dere er verdsatt.

