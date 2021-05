De syns stadig at de går på «landets kanskje fineste skole»

– Det var i hvert fall mye mer landlig den gangen! sier Inga og Isa, de to syvendeklassingene ved Bestum skole som viser oss den store jubileumsutstillingen elevene har lagd.

Publisert: 04.05.2021 kl 13:30

BESTUM: Staselige Bestum skole fyller i år 100 år, og det var faktisk på selveste 17. mai den store åpningen ble feiret – i 1921. Da begynte 149 elever på skolen, som besto av det som i dag kalles A-bygget.

Det er nettopp i A-bygget Akersposten får lov til å komme inn for å ta en titt på det elevene på alle de syv trinnene har jobbet med de siste ukene. Ulike tidsepoker er delt opp og fordelt på trinnene, og elevene har tatt i bruk mange ulike virkemidler. Her er det kunstprosjekter, tydelige spor av gjenbruk, gamle bilder, gamle avisutklipp, digital avis og filminnslag. Kreativiteten og engasjementet ser ut til å ha vært fullt påskrudd.

– Ja, vi skulle være så kreative som mulig, sier Inga Brook Steen. Sammen med klassevenninnen Isa Tvedt Østreng og assisterende rektor Anita Nixon viser hun oss rundt på utstillingen.



– Vi har fått med oss mye, og vi har lært mye, sier hun.

– Det har vært veldig gøy å se hvordan elevene har jobbet, hvor engasjerte og motiverte de har vært. Det er blitt veldig bra! sier Anita Nixon.

– Og du har også lært noe?



– Jada! At oldebarnet til han 12-åringen som holdt tale på åpningen av skolen 17. mai 1921, går på Bestum skole i dag, visste jeg ikke!

100 år tilbake i tid

Syvendeklassingene fikk tildelt de to første 10-årene, 1921-1941, og Inga og Isa har hatt klær og mote som tema.

– Og dere fant ut?



– Mennene gikk mye i dress, og det endret seg ikke så mye på den tiden. Damene gikk mye med kjoler og hatter og sånt, sier Inga. De to syns det er interessant å se på de gamle bildene hvordan noen av barna så veldig voksne ut.



De har har også lagt godt merke til at skolen for 100 år siden lå ganske langt ute på landet i forhold til i dag.

– Det var i hvert fall mye mer landlig den gangen, sier de. Selve skolen ser ganske lik ut, men området er mye mer fortettet nå enn det var da.

Egen utstilling

Avgangselevene på syvende trinn har virkelig fått lov til å slå seg løs, med et helt rom fylt med historie, bilder og mange egne kreasjoner som skal beskrive hvor det var på Bestum i mellomkrigstiden. Her kan man blant annet se flere utklipp fra Akersposten, som skriver blant annet dette 21. mai 1921: «Bestum faar kanske landets fineste skole».

«Indvielsen av Bestum nye skole 17. mai blev en særdeles smuk og stemningsfuld fest værdig det ualmindelig vakre bygverk, arkitekterne Morgenstierne og Eide har reist nær Ullern kirke. Noget før klokken 1 samledes de festklædte barn, herredets og skolekredsens myndigheter og endel andre på tunet utenfor den gamle skolebygning. Musikken spilte og barna sang jublende «Jeg vil værge mitt land». Og saa holdt skoleinspektør Platou en mønstergyldig, kort og stemningsrik 17. maitale avpasset efter barnesindet.»



På utstillingen kan man også se hvordan pultene så ut for veldig lenge siden, og ikke minst elevenes egne tolkninger av den første tidsepoken ved Bestum skole.

Gammel historie frem i lyset

I et klasserom sitter en sjetteklasse og ser på jubileumsvideoer lagd av andre klasser på skolen. Her lekes det med bilder og lyd og historiske opptak. Her dukker kronprins Olav opp med en tale, riktignok spilt av en av skolens elever. Her synger Nora Brokstedt «Voi voi», men hun likner da slett ikke på seg selv…

Lærer Jørn Hammerud, som har jobbet på Bestum skole i 16 år, er imponert over hva elevene har fått til, og selv er han mer enn gjennomsnittet historisk interessert. Han har i løpet av vinteren hjulpet til med å finne frem mange gamle klassebilder, spennende dokumenter og avisutklipp som elevene har brukt i utstillingen.

– Og så er jeg spesielt opptatt av krigshistorie. Da var det jo flaks for meg at jeg jobber på sjette trinn, som har hatt om 40-tallet, smiler han. – Det er spennende å se hvordan det gikk med menneskene, skjebnene, de personlige historiene.



– Jeg har en stor interesse for gamle bilder, og derfor begynte jeg å scanne dem. Det var mye gamle klassebilder og bilder fra skolen ute og inne. Det var feil at de skulle ligge i et bortgjemt arkiv. Så nå har vi lagt mange av dem ut på sosiale medier, sier Hammerud.

– Denne skolen ble jo også tatt av tyskerne, riktignok ganske sent, i ’44. Da tok de halve skolen. Elevene fikk trangere kår, åpenbart. Da flyalarmen gikk i kirketårnet, måtte elevene ned i kjelleren det gamle bygget. Der satt det stimlet sammen – og sang. Det var veldig dårlig plass, sier han.

Feiringen dras ut

Både elever og ansatte skulle gjerne sett at alle kunne fått med seg den flotte og omfattende utstillingen, men pandemien gjør dette vanskelig. Det er derfor bestemt at utstillingen skal henge oppe i en god stund fremover.

– Vi må dra jubileumsfeiringen litt utover i hele året. Dette må jo vises frem, sier assisterende rektor Nixon. – Kanskje får vi feiret mer til høsten!