– De som har kommet inn, hever laget

Siden forrige sesong har åtte spillere forlatt Røa Dynamite Girls, men klubben føler seg likevel trygg på at de har et slagkraftig lag når sesongen sparkes i gang om to uker.

RØA: –Jeg synes det ser veldig bra ut. Vi har mange gode spillere, og så viser vi i dag at vi har et veldig bra nivå inne i deler av kampen, sier trener Geir Nordby.

Inn har Oline Brekke Fuglem (18) fra Kongsvinger, Linn Huseby (21) fra Lyn, Hanna Terry (29) fra svenske IF Limhamn Bunkeflo 07 og Sarah Suphellen (21) fra Lillestrøm kommet.



– Vi har mistet noen fra i fjor, men de som har kommet til, har hevet laget, så vi fremstår bedre, både i det offensive og defensive spillet. Og det er virkelig fire jenter som har bidratt i gruppa, så det er kjempebra, forklarer Nordby.

Men fortsatt er man på jakt etter en keeper til siden Kirvil Odden Sundsfjord forlot Røa-laget for halvannen uke siden.

– Det holder vi på med nå, så får vi håpe at vi får en keeper så fort som mulig, sier Nordby.

– Vi har noen på blokka, og så får vi se om det er mulig å få en av de til å bli med, forteller Røa-treneren.

Har spilt i fire land

Inntil videre har Røa i alle fall fått inn en spiss med erfaring i svensk-amerikanske Hanna Terry.

29-åringen har tidligere spilt i land som USA, Kypros, England og Sverige.

– Jeg er oppvokst i USA og gikk på college der, men jeg har svensk statsborgerskap da min mor er svensk. De fire siste årene har jeg vært i Sverige, men jeg liker Oslo og Røa godt. Det kjennes bra å være her, sier Terry.

Angrepsspilleren var ikke sen med å bestemme seg da hun først ankom Oslo.

– Jeg skulle egentlig på prøvespill i to andre land, men jeg likte Røa og Oslo så godt at jeg takket nei, og skrev under fire dager etter at jeg kom. Jeg trives veldig bra her, forklarer Terry.



– Nivået i USA er veldig høyt, må jeg si. I USA er det mye fysisk og individuelt, mens her er det veldig bra lagkultur. Jeg har spilt lenge i Skandinavia, så jeg er litt blanding når jeg spiller siden jeg liker litt individuelt som i USA, men trives bra i skandinavisk fotball, sier Terry.

De fire nye: Fra v: Hanna Terry, Sarah Suphellen, Linn Huseby og Oline Brekke Fuglem. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

Til Røa med drøm om NM-gull

En spiller som kommer til Røa med ambisjoner, er Sarah Suphellen, som har fått med seg serie- og NM-gull med Lillestrøm.

– Jeg har vært skadet i snart ett år, så målet for meg personlig er å komme tilbake på banen og spille hver kamp for Røa. Det er målet jeg har jeg har satt meg for denne sesongen. Veien videre er å bidra til at Røa gjør det best mulig. Vi skal jo ligge i toppsjiktet, topp tre eller fire. Helst litt høyere, og det har jeg veldig lyst til å bidra med. I tillegg til at jeg har lyst til å ta NM-gull igjen, med Røa. Det tror jeg blir mye artigere, smiler Suphellen.

– Men først må hun smøre seg med tålmodighet i alle fall noen uker til på grunn en meniskskade i kneet.

– Jeg var egentlig fullt tilbake i mai, men så fikk jeg en liten betennelse i kneet, så jeg ble satt litt tilbake. Nå er det bare kneet som bestemmer, egentlig. Det kan være noen uker til noen måneder, sier Suphellen.

Trener Geir Nordby. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

Så som så

Lørdag var det tid for første treningskamp etter korona-pausen, mens det fremdeles er to uker til seriestart mot Arna-Bjørnar. Treningskampen ga 2-1-seier over Kolbotn. Men trener Nordby var ikke bare fornøyd med det han fikk se fra sidelinjen.

– Det var perioder som var bra, og så var det andre perioder som ikke var så bra. Så vi må justere de periodene opp, så vi får en stabil, god prestasjon gjennom hele kampen. Det er det vi skal jobbe med de to siste ukene før seriestart, sier Nordby.



– Ja, vi er i rute, svarer Geir Nordby.

