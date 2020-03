Ferske tall fra FINN motor viser en overraskende endring i det norske bruktbilmarkedet. Den samme trenden gjelder for Oslo.

OSLO: 474.737 brukte biler fikk en ny eier i Norge i 2019. Det utgjør nesten 77 prosent av det norske bilmarkedet. Nesten halvparten av alle omregistreringer i fjor var en dieselbil, mens om lag åtte prosent var elbiler, viser tall fra FINN motor.

– Da elbilene begynte å komme på bruktbilmarkedet, mente mange bileksperter at fremtidens kjøpere kun kom til å ville ha elbil, ingen kom til å ville ha diesel og slik ville det forbli, sier Magnus Frøshaug Ryhjell, forretningsutvikler på FINN motor:

– Dette var en spådom svært få turte å motsette seg på det tidspunktet. Men tallene våre fra 2019 viser ganske tydelig at de som dømte dieselbilen nedenom og hjem, tok veldig feil.



Myndighetene har de siste årene laget insentivordninger for at det norske folk skal kjøre elektriske biler, og disse har hatt en tydelig effekt på etterspørselen etter elbil i lengre tid. Tallene fra FINN motor viser imidlertid at en endring er i ferd med å skje i det norske bruktbilmarkedet.

Dette kan henge sammen med at flere goder nå blir redusert eller fratatt de som kjører elbil, eller at en del har innsett at elbilen ikke løser familiekabalen slik de hadde håpet/ønsket, og at de elbilene som kanskje kan gjøre det, er utenfor familiens økonomiske rekkevidde.

Endringer i bruktbilmarkedet i 2019

– Tilbudet i bruktbilmarkedet styres av det som ble solgt nytt de foregående årene, det som ble leaset ut tre eller fire år tidligere og det som blir importert. Her ser man en gradvis reduksjon av dieselbiler med 4,5 prosent nedgang i volum i 2018 og videre 5,5 prosent nedgang i volum i 2019, sier Ryhjell i FINN.

I motsatt ende av skalaen har man elbilene, som hadde en volumøkning på 70 prosent i 2018 og 26 prosent i 2019. I 2019 ble det publisert dobbelt så mange elbiler på FINN som det ble i 2017.



– Nordmenns søk etter dieselbiler og søk etter elbiler på FINN viser også at drivstoff er svært viktig for folk når de skal se etter bil - og det blir stadig viktigere, sier Ryhjell.

Oppgang for diesel i Oslo

I andre halvår 2019 var det en 36 prosent økning i brukere som tok stilling til drivstoff da de søkte etter bruktbil på FINN, sammenlignet med første halvår 2019.

- Ser man på antallet som valgte "elektrisitet" så var dette tallet 11 prosent lavere i H2 2019 enn i H1 2019. Elbilene har altså blitt mindre populære, forklarer Ryhjell. Tallene for Oslo viser at antallet som valgte «elektrisitet», var 21 prosent lavere i andre halvår enn i første halvår i 2019.

– Mens det var en nedgang i valg av “elektrisitet” i andre halvår 2019, var det en fire prosent økning i antallet som huket av for «diesel» på FINN - som igjen var 47 prosent flere enn antallet som huket av for elektrisitet.



Det er fremdeles flere Oslo-folk som søker etter elbiler, viser FINNs tall. Antallet som velger diesel når de søker, er 47 prosent større enn antallet som velger elektrisitet på landsbasis og 29 prosent større i Oslo.

Elbilsalget går tregere

Og det er ikke bare søk som viser disse tendensene. Også det faktiske salget av brukte biler på FINN bekrefter at diesel er på vei opp og el på vei ned.

– Salgstiden på dieselbiler har gjennom 2019 blitt redusert med 12,5 prosent. Elbilene på sin side har hatt en 12 prosent økning i salgstid - hvilket stemmer bra med det som tidligere ble nevnt om volum, insentiver og familieøkonomi. Dieselbiler selges nå 15 prosent raskere enn elbiler, sier Ryhjell:

– I tillegg til salgstiden ser man også på FINN at forhandlerne må «blø» mer for å få solgt en elbil enn de må for en med dieselmotor. Den gjennomsnittlige prisreduksjonen på en dieselbil på FINN har falt med 25 prosent (første vs andre halvår 2019) og prisreduksjonen er i snitt 47 prosent lavere på en dieselbil enn på en elbil. Elbilens priskutt er også økende.

