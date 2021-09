Ketil Solvik-Olsen i Sørkedalen:

Den tidligere samferdselsministeren (2013-2018), Ketil Solvik-Olsen (Frp), har sterke meninger om byrådets manglende interesse for å sikre forholdene for myke trafikanter i Sørkedalen.

Publisert: 02.09.2021 kl 15:15

SØRKEDALEN: Akersposten møtte 1. nestleder i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik-Olsen, på parkeringsplassen ved Bogstadvannet. Forbi oss passerer biler, rulleskiløpere og syklister i Sørkedalsveien, og temaet for møtet er da også forholdene for harde og myke trafikanter innover i Sørkedalen.

Solvik-Olsen er selv en ivrig syklist, og som beboer i Vestre Aker er han godt kjent med trafikksituasjonen på denne veien. Som tidligere mangeårig samferdselsminister, bør han også ha forutsetninger for å vurdere trafikkforholdene.

Farlige situasjoner

– Vi har en bilvei for folk som bor her, med beboere som skal på jobb og siden hjem. Det er også syklister på vei til jobb eller til skole, samt mange landeveissyklister i trening eller på tur. I dette trafikkbildet er det også rulleskiløpere og folk som jogger eller går. De ulike trafikantene tar ulik plass i veibanen, som for eksempel rulleskiløpere, hvor jeg selv som syklist må ta hensyn til disse og bilene rundt. I et slikt trafikkbilde oppstår det farlige situasjoner. Veibanen er rett og slett for smal for alle disse trafikantene, hvor det også er partier med dårlig asfalt, innleder Solvik-Olsen.

Akersposten har gjennom flere artikler pekt på forholdene i denne delen av Sørkedalsveien, hvor det også har vært alvorlige ulykker i møtet mellom harde og myke trafikanter. Byrådspartiene har ikke prioritert arbeidet med sikring av veien med for eksempel bred veiskulder.

Går hardt ut mot sine egne

«Er Sørkedalen for alle eller kun for dem med egen bil?»

Utrolig av dagens byråd

– Jeg syns denne situasjonen er veldig uheldig, og ofte så snakker vi om hvor viktig det er å sykle for folkehelsen. I områder som dette og som i Maridalen, hvor vi vet hvor attraktivt det er for folk å bruke disse områdene – tenk hva man kunne fått til med en litt bredere vei. En form for sykkelvei vil sikre de vanlige syklistene, joggere og ikke minst rulleskiløperne. Konkurransesyklistene vil nok fortsatt bruke veibanen i noen grad. Det ville blitt et eldorado for folk som driver ulike fritids- og sportsaktiviteter. Toleransen fra dem som både bor her og fra andre ville bli mye større for denne type aktiviteter. Det er utrolig at dagens byråd ikke ønsker å prioritere dette høyere.

Blir frustrert

Solvik-Olsen peker på at Sørkedalen er ett av de få områdene for Oslo-folk med en landevei med lite kryssende trafikk.

– Som syklist vet jeg at det er mest attraktivt å kunne sykle uavbrutt på landevei. Jeg jo vant til, hjemmehørende på Jæren, å kunne hoppe på sykkelen og etter kort tid kunne sykle trygt og fritt på landeveien. Det er en egen opplevelse. Noe av denne følelsen kunne man lagt mer til rette for her.

– Jeg blir frustrert, både som politiker og skattebetaler, når jeg ser hvor mye penger som brukes for eksempel på Gyldenløves gate. Jeg har syklet der flere ganger før, og i likhet med de som bor der, har jeg ikke opplevd det som et problem å sykle der. Det er ikke snakk om landeveissykling i 45 kilometer i timen. Det er kun en transportetappe for sykler i en bred gate. Nå er det brukt titalls millioner for å fjerne parkeringsplasser til beboernes fortvilelse. Hvorfor ikke bruke disse midlene her i Sørkedalen, sammen med midler som går til en rekke andre unødige sykkeltiltak i sentrum, spør Solvik-Olsen

Byrådet mener at strekningen som Solvik-Olsen omtaler, hvor det anlegges sykkelfelt, er en viktig brikke i et sammenhengende sykkelveinett mellom Smestad, sentrum og Galgeberg.

Erstatter fin asfalt med rød asfalt

– Sykler jeg opp fra Smestadkrysset til Gressbanen, så har det vært sykkelfelt der hele veien. I sommer freste de opp fin asfalt og byttet ut denne med rød asfalt med akkurat den samme bredden. Jeg blir så frustrert. Det å bytte ut nesten ny asfalt med ny, rød asfalt, det er snakk om symbolpolitikk. For en syklist er det ingen forskjell. Bruk heller de pengene på sykkelfelt, hvor det faktisk er utfordringer for syklister. Byrådet snakker om kampen for syklister, men det som driver dem er kampen mot bilen etter min mening. Det er en urimelig kamp som ødelegger for innbyggerne der de bor.

Påvirke med byvekstavtale

- Hva kan så Frp gjøre med dette?

- Dette er primært noe lokalpolitikerne må prioritere. Det er viktig at bydelsutvalgene sier sitt, men det viktigste er å få makten i rådhuset. Som rikspolitiker tenker jeg på viktigheten av å få innflytelse på hvordan man utvikler byvekstavtalene. Etter hver nasjonal transportplan, så skal alle byvekstavtaler reforhandles. Der kan stortinget påvirke prosesser som omhandler for eksempel tilrettelegging for syklister. Hvor er det mest syklister og i den sammenheng peke på hvor det er mest fornuftig å tilrettelegge for syklistene. Stortinget kan gi sterkere føringer for fornuftig bruk av pengene, slik at de ikke brukes til symbolideologiske formål.

Få opp tematikken

- Kan Stortinget for eksempel gi føringer, hvor for eksempel veistrekninger i Sørkedalen og Maridalen skal prioriteres fordi dette er kritiske strekninger?

- Stortinget vil ikke gå inn å prioritere spesielle strekninger i en by. Slik jeg ville ha gjort det, ville være å gi føringer i byvekstavtalen som kan resultere i at strekninger som i Sørkedalen og Maridalen ble tilgodesett, fremfor områder med relativt lite syklister og mye parkeringsplasser. I det gir man tydelige signaler, uten overstyring av et annet demokratisk valgt nivå. Ofte blir den type signaler tatt på høyeste alvor, sier Solvik-Olsen og fortsetter

- Det er viktig å få opp tematikken. Så langt så klarer jo de som styrer i sentrum å framstå som de er sykkelvennlige, hver gang de skal fjerne en parkeringsplass. Da er det ille å se at potensielle sykkeleldoradoer som dette området og Maridalen blir ignorert av det sittende byrådet. Gjennom å løfte tematikken kan man også få lagt press på dem. Jeg er glad for at Frp lokalt fokuserer på denne saken og det er derfor jeg står her i dag.

