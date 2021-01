De skal bidra til den store snuoperasjonen

Med Emma Østvold (18), Marie Nielsen (22), Mia Huse (19) og Nadia Pinto (19) på plass, ser Røa Dynamite lyst på en ny fotballsesong i 1. divisjon hvor de satser på å rykke rett opp til Toppserien igjen.

VALLHALL/RØA: – Det ser veldig bra ut, både de nye tilvekstene som har kommet til, pluss de vi har. Det er en fin miks av både rutine, ferdighet, talent og ikke minst dedikasjon. Så det er en veldig positiv gjeng, sier Røa-trener Geir Nordby.

Katrine Winnem Jørgensen (Brøndby), Linn Huseby (Stabæk), Kamilla Aabel (Arna-Bjørnar), Vilde Birkeli (Kolbotn), Ingrid Kvernvolden (Kolbotn), Rebecka Holum (Avaldsnes) har alle forlatt klubben etter nedrykket.



Ellers har man fornyet med en rekke spillere.

– Fokuset er på de som er til stede, og nå har det i hvert fall vist seg at de nye som er kommet som erstatninger for de som dro har hatt en god star. Så det ser veldig lovende ut, forklarer Nordli.

Selv om det meste ser ut til å være på stell med spillerstallen, utelukkes det ikke flere signeringer.

– Vi har ikke noen konkrete planer foreløpig, men vi er alltid på utkikk og vi kommer nok til å vurdere noen utover vinteren. Noe konkret akkurat nå har vi ikke, men vi får se litt hvordan ting setter seg i løpet de første ukene, og så tar vi en ny vurdering. Vi har alltid øyne og ører åpne for gode spillere som kan komme og bidra i Røa.

Spillere inn

Emma Østvold (18) er en offensiv midtbanespiller som kommer fra Grei i 1.divisjon. Hun håper å få en ny «start» etter at det stoppet litt opp etter talentsamling med Statoil for noen år siden.

– Jeg føler at jeg kommer inn i et seriøst miljø. Det er et veldig stort fokus på fotball her og man merker at det er en gjeng som har lyst til å rykke opp igjen med en gang, sier Østvold.

– Hvorfor Røa?



– For det første hadde jeg sansen for Geir (Nordby) som trener, og så er det en veldig seriøs og ordentlig spillergruppe. Og jeg tror at jeg blir en bedre spiller av å være med her, sier 18-åringen.



Med seg fra Grei får hun følge av lagvenninnen Marie Nielsen (22), opprinnelig fra Asker.

– Det er veldig hyggelig at vi har gått sammen sånn at man har en man kjenner veldig godt i spillergruppa, forteller Nielsen.

At Røas store mål for sesongen er opprykk, var viktig for valget hennes.

– Det er et lite prosjekt jeg har lyst til å være med på og så følte jeg at det var tid for nye utfordringer, og Røa virker som en kjempefin gjeng. Jeg har hørt at de har en god kultur og så var jeg på trening. Det sportslige tilbudet var bra, så da ble det Røa, forklarer Nielsen.

I mors fotspor

Mia Huse (19) fra Askim kommer som nybakt seriemester med Vålerenga denne sesongen, men etter lite spilletid der ser hun frem til å ikle seg Røa-drakten.

Dermed går hun litt i fotsporene til moren Camilla, som selv spilte i Røa fra 2009 til 2010, og dessuten ble seriemester med klubben.

– Geir var jo treneren til mamma også, så det er litt rart å være her selv som spiller siden jeg var så mye på benken og hjalp til med litt kjeks og bananer etter trening før. Men det er litt tilfeldig ettersom at det bare føltes riktig å gå til Røa denne sesongen og prøve å hjelpe de opp i Toppserien igjen, sier Huse.



– Hvordan blir det å spille her selv?



– Jeg tror det blir lærerikt og veldig gøy å få oppleve 1. divisjon, og spille litt mer fast på et lag. Og kanskje få muligheten til å rykke opp og få litt følelsen av det, sier en smilende Huse.

Også 19-åringen Nadia Pinto ser frem til mer spilletid etter overgangen fra Vålerenga hvor hun fikk ett innhopp i Toppserien, men er en spennende spiller, og beskrives som et uskrevet blad av Røa-treneren.

Ungjenta vet godt hvor målet står etter 37 og 15 scoringer for henholdsvis U19-laget og andrelaget i 2. divisjon.

– Det er det som er jobben min siden jeg er spiss, så jeg må bare utnytte hver sjanse jeg får, sier Pinto.



Etter tre sesonger i Vålerenga med kun én kamp for A-laget forrige sesong, er 19-åringen klar til å ta et steg opp.

– Hvorfor har du valgt å gå fra Vålerenga til Røa?



– Jeg fikk ikke muligheten til å ta steget opp til A-laget i Vålerenga, og jeg føler at jeg må spille på et høyere nivå enn 2. divisjon. Da tenker jeg at Røa er en fin klubb å etablere meg i og være med på å hjelpe dem å rykke opp igjen, forklarer Pinto, som for øvrig spilte barne- og ungdomsfotball i Grei.

Tøff oppkjøring

Trener Geir Nordby og resten av trenerteamet har for lengst staket ut kursen for at spillerne skal være godt nok forberedt for det som venter.

– Det kommer til å bli tøft, men vi er innstilt på at vi må jobbe steinhardt. Vi har et mål om å rykke opp igjen, så det er klart at det krever sitt, og grunnlaget legger vi nå i vinter. Så treningsdosen, mengden og intensiteten blir tøff, forklarer Nordby.



Det kan Røa komme til å trenge, for hvis pandemien ikke snur om på alt, gir det nye seriesystemet en halv sesong før de fire beste lagene går inn i et sluttspill hvor det skal spilles om de gjeveste plassene, og etter hvert de to beste i 1. divisjon møter de seks dårligste lagene i Toppserien.

Det er det hele Røa satser på.

– Hvis det nye seriesystemet nå blir innført, kommer vi til å spille mot de seks i Toppserien om en plass til Toppserien neste år igjen hvis vi blir blant de to beste. Så det blir tøffe kamper og vi har ikke råd til å snuble. Det er viktig at vi er solide fra kamp én denne sesongen og da må vi legge grunnlaget veldig godt nå i vinter, sier Nordby.

Noe annet han er opptatt av er å få med seg lokale krefter på laget.

– Jeg vil bare oppfordre alle lokale markedskrefter til å støtte opp om Røa Fotball Elite og Dynamite Girls sånn at vi igjen kan stå på toppen av norsk kvinnefotball, avslutter Røa-treneren.



