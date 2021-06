– De sier alltid at det er vår tur neste år, men så er det aldri oss

De er lei av å se at reallønnen går ned, og at kolleger velger andre karriereveier fordi lærerne nedprioriteres.

Publisert: 02.06.2021 kl 09:45

VOKSEN/HUSEBY: Streikeviljen er sterk i skolegården på Voksen skole når Akersposten svinger en tur innom. Her har 33 lærere og én bibliotekar vært i streik siden fredag, og onsdag morgen er ytterligere tre lærere tatt ut.

– Det er fordi UNIO nå trapper opp streiken i Oslo, og tre lærere til har meldt seg inn i Utdanningsforbundet, sier Linn Bergengen Lyseng. Hun er kontaktlærer på sjette trinn og tillitsvalgt blant lærerne ved skolen.

Utdanningsforbundet er organisert i UNIO, som i forrige uke brøt forhandlingene med Oslo kommune. Partene sto for langt fra hverandre, ikke minst i spørsmålet om lønn.

Lærernes tur?

– Lønn er en viktig brikke her. Mange lærere velger å gå ut av yrket, og finner andre jobber som er bedre betalt, sier Lyseng. Hun sier at for eksempel lektorer, som har gjennomført et femårig mastergradsstudium, tjener langt under det andre med tilsvarende utdanningsløp tjener.

– Vi er ute etter en betydelig reallønnsvekst for våre medlemmer. Vi vil blant annet ta igjen det vi tapte i fjor, da vi fikk 0,5 prosent mindre enn frontfaget. (frontfaget er industri og privat næring, red.anm.). Oslo kommune har en svært viktig jobb når det gjelder å rekruttere og beholde lærere i Osloskolen, og her er lønn helt vesentlig, sier hun.

Tall fra SSB viser at 15 prosent av årsverkene i grunnskolen er utført av personer uten lærerutdanning. Det betyr at mange elever i Osloskolen blir undervist av personale uten lærerutdanning.



– Hvilke andre yrker hadde vi godtatt at jobben hadde blitt utført av ufaglærte? spør Lyseng, som lurer på hvordan man skal få rekruttert gode folk til yrket når læreryrket taper i lønnskampen.

– Jeg har sett flere eksempler på at lærere forsvinner ut av undervisningsstillinger til bedre betalte jobber. Da mister vi gode lærere, sier hun.

Blant streikevaktene ved Voksen skole er det stor enighet om at lærerne har sakket akterut i lønn i flere år, ikke bare i fjorårets oppgjør.

– Vi forventer at dette skal være starten på en lønnsvekst både for lærere og sykepleiere, sier Lyseng. – De sier alltid at det er vår tur neste år, men så er det aldri oss.

– Hvordan er tilbakemeldingene fra foreldre dere møter her på skolen? Og fra elever?



– Vi får veldig mange gode tilbakemeldinger fra foreldre. De forstår godt hva dette dreier seg om, sier hun og understreker: – Det er ingenting annet vi heller egentlig vil enn å være på skolen sammen med elevene.



– Men det er dårlig av Oslo kommune at de ikke legger et bedre tilbud på bordet. Det er de som sitter på løsningen, sier hun.

Lærerne med gule vester i skolegården på Voksen skulle gjerne sett at de fikk en helt annen avslutning på et skoleår som har vært annerledes og tøft for alle.

– Det er synd at dette skal være avslutningen. Det er veldig mange som er slitne og lei etter en uforutsigbar hverdag lenge. Vi håper fremdeles å få noen dager med elevene før ferien, sier Lyseng.

Bibliotekaren også ute

Øyvind Skretteberg er den eneste på Voksen skole som er tatt ut i fra Bibliotekarforbundet, ettersom han er den eneste bibliotekaren.

– Jeg er helt enig i streiken. Vi har hengt etter med lønnen altfor lenge. Vi må derfor sette foten ned og streike. Vi bibliotekarer har vært altfor tause for lenge. Nå må vi skrike litt høyere. Vi vet at Unio står på for våre krav, og vi håper på en lykkelig utgang, sier han.

– Skammelig dårlig tilbud

Sølvi Frøland Svoren jobber til daglig i Bydel Vestre Aker med tjenester for brukere med nedsatt funksjonsevne. Hun er også hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundet og jobber for tiden med å organisere streiken.

Hun opplyser til Akersposten at det frem til tirsdag er 104 ansatte i Bydel Vestre Aker som er ute i streik. Fra onsdag morgen er tallet 113.

Sølvi Frøland Svoren, hovedtillitsvalgt. Foto: Privat

– Hva skjer akkurat nå? Er det noen forhandlinger på gang mellom partene?



– Nei, nå er det ikke kontakt mellom partene. Det er arbeidsgivers ansvar å ta initiativ, det er de som har utspillet, sier Frøland Svoren, som sier at alle ønsker en løsning, men at det ikke er mulig med tilbudet kommunen har lagt på bordet.



– Tilbudet var skammelig dårlig for utdanningsgruppene. Vi krevde reallønnsvekst, og vi fikk tilbud om 2,8 prosent, som tilsvarer prisveksten. Det er veldig synd, sier hun.

– Kommunen etterspør kompetanse, og de ønsker å ha ansatte som er godt utdannet. De ønsker å være innovative, og da er det merkelig at de ikke satser mer, sier hun. – Tilbudet som ble lagt på bordet, tilgodeså de lavtlønnede og ufaglærte. Men for utdanningsgruppene ble det altså en reallønnsnedgang, og det henger ikke på greip.

– Men vi håper ikke at streiken skal vare lenge. Vi håper at det kommer en løsning raskt. Ellers kan det gå utover tjenestetilbudet, sier Sølvi Frøland Svoren til Akersposten.

Huseby skole: – Får mange tomler opp

Huseby skole skole har hatt et ekstra tøft år. I tillegg til korona-pandemien har det vært mye oppmerksomhet rundt oppstarten på anleggsplassen rett over veien, der det nye vannbehandlingsanlegget skal bygges.

– En streik er jo alltid uheldig, og det blir litt ekstra sårt i år, med både pandemien, dårlig økonomi på skolen og vannforsyningen som nærmest har sprengt høl i huet på oss i hele år, sier tillitsvalgt blant lærerne på Huseby skole, Hans Hübert.



Men han kan likevel melde om sterk streikevilje – og streikevaktene ved skolen opplever stor støtte for sine krav.

– Vi får veldig mange tomler opp, både fra foreldre, besteforeldre, elever og tidligere elever. Samtidig rammer jo streiken en tredjepart, elevene, og det kjenner vi på, sier Hübert, som selv er kontaktlærer på andre trinn og skal ha overta en ny klasse etter sommerferien.

– Da blir det ekstra viktig for egen del at vi får en god avslutning med elevene før sommeren. Så jeg håper at streiken ikke strekker for langt ut i tid, sier han.