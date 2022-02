De sender en brannfakkel til utbyggere

Disse politikerne kommer med et forslag som vil få utbyggere til å sperre opp øynene om det blir vedtatt. De vil at de folkevalgte i mye større grad skal påvirke byutviklingen, og i denne omgang gjelder det utbyggingsplanene på Husebyplatået.

HUSEBYPLATÅET: James Stove Lorentzen (H), Haakon Riekeles (V) og Camilla Wilhelmsen (Frp) fremmer et forslag for bystyret – et forslag som kan komme til å vekke oppsikt.

På Husebyplatået går de inn for en hel annen bebyggelse enn det JM Norge og Miliarium planlegger på tomten. Forslagsstillerne tar utgangspunkt i prosjektet som velforeningene i området har lagt frem, en annerledes bebyggelse formet som en hageby, hvor husenes plassering danner tun. Likevel vil området få mange boenheter, med tettere bebyggelse, men med lavere bygg, som ivaretar den grønne profilen. Hensikten er også at forholdene til lys, luft og utsyn vil være likt for alle, ifølge velforeningene. Et enstemmig bydelsutvalg i Bydel Ullern støtter også dette forslaget.

PLANFORSLAGET: Illustrasjon av JM Norge og Miliariums forslag på Husebyplatået. Ill.: White Arkitekter

- De senere årene er det bygget ut flere større områder med en ensformig stil. På Statnett-tomten på Huseby mener vi at en rekke, med disse etter hvert vanlige punkthusene i 5-10 etasjer, passer mindre bra inn. Utbyggingen bør i større grad ta hensyn til omgivelsene, sier leder av bystyrets byutviklingsutvalg, James Stove Lorentzen, som peker på at de ønsker en større variasjon i type boliger.

- Spesielt på den østlige delen av tomten vil det være interessant å få vurdert en tettere og lavere bebyggelse. Bystyrets innflytelse på byutviklingen er veldig begrenset. Vi får ferdige planer på vårt bord, med få valgmuligheter. Vi ønsker nå å sende signaler til plan- og bygningsetaten, byrådet og utbyggerne om at vi ønsker noe nytt. Dette nye mener vi innbyggerne ønsker og det må vi lytte til.

Forslagstillerne vil at Plan- og bygningsetaten skal fremme to planforslag på bestilling fra byrådet. De skriver i forslaget blant annet (hele forslaget står nederst i saken):

Forslagstillerne ønsker med de alternative planforslagene å utforske mulighetene for å bygge mange boliger med en alternativ bygningstypologi, «tett og lav», men understreker at det fortsatt er ønskelig å søke innpasset et stort antall boliger på tomten. For å ytterligere komme bort fra ensformige uttrykk ønskes større variasjon ved bruk av tilbaketrukne toppetasjer, varierte høyder, avbrutte fasader og bruk av farger. Forslagsstillerne ønsker utredet muligheten for å gjøre utbyggingen til et signalprosjekt innen bærekraftig utbygging ved valg av materialer, som tre og gode energiløsninger. Det lanseres nye og miljøvennlige konsepter og byggenæringen har nye spennende løsninger som utbyggerne nå i større grad må ta i bruk.

Haakon Riekeles er medlem av bystyrets byutviklingsutvalg. Han mener det er avgjørende å lytte til innbyggerne i området.

- Byutviklingspolitikken må ta innbyggerne på alvor. Når velene har kommet med et seriøst og spennende forslag, fortjener det å bli vurdert som et fullverdig alternativ i prosessen. Jeg synes det er spesielt spennende at vi nå får sett på om det lar seg gjøre å bygge mer tett og lav bebyggelse. Vi vet at den typen nabolag er veldig populære å bo i, og slik utbygging gir mindre lokal motstand. Likevel er det sjeldent nye prosjekter utformes på den måten, sier Riekeles.

Camilla Wilhelmsen, medlem av bystyrets miljø og samferdselsutvalg, er imponert over engasjementet i området.

- Jeg vil berømme Husebyåsen Vel og Montebello Vel som har jobbet hardt for å finne alternativer til utbyggers planer om høyblokker i området. Ideen om å utforske det å bygge tett og lavt kom nettopp fra vellene, samt det å bruke modellen fra forslaget om utvikling av NRK-tomten for å gripe inn i reguleringsprosessen mens den foregår. Dersom vi oppnår flertall i bystyret for vårt forslag, vil vi sikre at plan- og bygningsetaten må utarbeide disse alternativene, sier Wilhelmsen og fortsetter

- Det å komme inn tidlig i prosessen gjør at vi får lagt viktige premisser for hvordan området skal utvikles. Dette er en ny måte å jobbe på for oss politikere, og jeg mener at vi får betydelig mer innflytelse over sakene på denne måten. Det er også et sterkt signal til byrådet om å lytte til lokalbefolkningen i byutviklingssaker.

Privat forslag fra James Stove Lorentzen (H), Haakon Riekeles (V), Camilla Wilhelmsen (FrP):

I mange år nå har vi sett en utbygging av områder som Løren, Ensjø og Røakollen, som noen eksempler, som består av lameller eller punkthus i varierende høyder stort sett høyere enn 6 etasjer opp til 10-11 etasjer. Dette kan passe bra inn i enkelte områder, men har nå fått dominere i for lang tid. Forslagsstillerne ønsker en større variasjon i type bygninger i større utviklingsområder.

Forslagsstillerne henviser til gjeldene kommuneplan: «Bebyggelsesstrukturer og typologier som bygger opp under områdets struktur som helhet skal utforskes. Valg av bygningstypologi skal begrunnes og det skal utforskes en variasjon av bebyggelsestypologi, boformer og planløsninger. Det skal ses på hvordan feltene kan oppnå en arealutnyttelse i tråd med angivelsene i planprogrammet og som gir gode boligkvaliteter og som tar hensyn til nærmiljøet.» og «Det skal undersøkes hvordan man kan utforme boligprosjekter som legger til rette for økt grad av sambruk, deling og sosialt naboskap. Miks av leiligheter som gjør at man kan bli boende i området både ved familieforøkelse, skilsmisse, og andre endringer av livssituasjon»

Forslagsstillerne referer til Stortingsmelding 23 (2001-2002) pkt.

5.1.4: «Tidligere forskning og erfaringer viser at tette og lave boformer gir bedre utearealer og lokalklima, bedre oppvekstmiljøer med liv mellom husene og tilnærmet samme arealutnyttelse som høyhus.»

Forslagstillerne ønsker med de alternative planforslagene å utforske mulighetene for å bygge mange boliger med en alternativ bygningstypologi, «tett og lav», men understreker at det fortsatt er ønskelig å søke innpasset et stort antall boliger på tomten.

For å ytterligere komme bort fra ensformige uttrykk ønskes større variasjon ved bruk av tilbaketrukne toppetasjer, varierte høyder, avbrutte fasader og bruk av farger.

Forslagsstillerne ønsker utredet muligheten for å gjøre utbyggingen til et signalprosjekt innen bærekraftig utbygging ved valg av materialer, som tre og gode energiløsninger. Det lanseres nye og miljøvennlige konsepter og byggenæringen har nye spennende løsninger som utbyggerne nå i større grad må ta i bruk.

I et notat fra Plan- og bygningsetaten til Byrådsavdelingen for byutvikling 19.02.2021 i anledning saken om NRK-tomten skrev PBE:

Hvis det er slik at det private forslaget uttrykker et ønske om hvordan dette området skal reguleres for fremtidig bruk, anser PBE at det vil bli best ivaretatt ved at det sendes en bestilling om et alternativt planforslag. PBE vil utarbeide det alternative planforslaget i henhold til bestillingen og sørge for at det blir lagt fram for politisk vurdering samtidig med de andre alternativene for endelig beslutning i bystyret. På den måten vil lovens krav til medvirkning bli ivaretatt på best mulig måte i planprosessen, og det vil gi forslagsstiller forutsigbarhet.

Dersom bystyret ønsker å kunne behandle et planforslag med lavere utnyttelse enn det planprogrammet åpner for, kan bystyret bestille dette fra byrådet. PBE vil på bestilling fra byrådet da sørge for at et slikt alternativ blir utarbeidet og lagt ut til offentlig ettersyn og fremmet til politisk behandling.

At gjeldene regulering åpner for utredning av høyere høyder, hindrer hverken forslagsstiller eller Plan- og bygningsetaten i å fremme et planforslag til offentlig ettersyn og politisk behandling med lavere høyder. Bystyret kan vedta eksakt hvilke lavere høyder på planområdet de ønsker, og PBE vil da påse at dette vil bli utredet i konsekvensutredningen. Dersom det private forslaget også innebærer at bystyret ønsker et eget planalternativ, vil PBE utarbeide dette og fremme det til offentlig ettersyn.

Det er nå rammene blir lagt. Det er nå bystyret kan komme med sine premisser for hvordan dette viktige området skal videreutvikles. Bystyret bør derfor involveres i denne prosessen tidlig for å sikre en god byutvikling.

Forslag:

Bystyret ber byrådet sende en bestilling til Plan- og bygningsetaten om å utrede to alternative planforslag. Alternativ 1 skal hensynta:

Tett- og lav typologi

Utnyttelsesgrad inntil 100% Alternativ 2 skal hensynta:

Område vest for det sentrale grøntområde: kan ha noe høyere hus, men ikke høyere enn eksisterende bygg.

Område øst for det sentrale grøntområde: tett- og lav typologi

Utnyttelsesgrad inntil 110%

