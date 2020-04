De når ut til de mest ensomme og isolerte

– Det er mange som er ensomme, men som syns det er vanskelig å si det høyt. Men vi vil at de skal vite at det er mange som er i samme båt, og at de frivillige opplever en stor glede ved å gi, sier leder av Vestre Aker frivilligsentral, Espen Watne Andresen.

OSLO VEST: Da myndighetenes oppfordringer om å unngå kontakt med andre slo inn for fullt, ble livet ekstra vanskelig for mennesker som allerede er isolerte og ensomme. Både Vestre Aker frivilligsentral og Ullern frivilligsentral fikk brått mange henvendelser fra folk som ønsker å bidra.

– Vi har økt fra 189 til 300 frivillige etter at landet stengte ned, sier Espen W. Andresen.

Frivilligsentralen leverer mat på døren, gjør ærend, ringer rundt og kobler opp telefon-vennskap for ensomme. Enten man bor på et syke- hjem eller sitter i sitt eget hjem i karantene.

Mange blir isolert

Mange blir sittende alene med det altoppslukende fokuset på korona-viruset, noe som kan bli en stor psykisk belastning. Noen er så redde at de isolerer seg selv. Selv om de ikke er i karantene. Mange eldre, men også mennesker med funksjonsnedsettelser, har mistet sine sosiale arenaer. Dagsentrene, treningssentrene, seniorsentrene og andre aktiviteter er stengt. Mange er skjermet fra familie og venner, og ensomheten kan presse på. De gode og positive daglige stimuli er erstattet av noe uforutsigbart.

– Da kan det være ekstra hyggelig med en telefon, sier Andresen.

Han påpeker at det for mange kan være en høy terskel for å ta kontakt. Like fullt håper han at alle som føler for en prat, gjør nettopp dette.

– Mange av de som frivilligsentralen er i kontakt med har familie og venner som ringer, men dagene kan bli lange. Frivilligsentralen har også satt mange av de som ringer inn i kontakt med hverandre, sier han og fortsetter.

– I blant er det mennesker i samme blokk som kobles opp mot hverandre, sier han.

Viktige telefoner

Når besøk ikke kan gjennomføres på grunn av smittefaren, er det telefonen som må til. På den måten knyttes også nye bekjentskaper, i en tid som er krevende for svært mange.

Frivilligsentralen roser samarbeidet med bydelen, men peker på noen utfordringer hvis krisen trekker ut i tid. Levering av mat på døren blir etter hvert krevende med hensynet til smittevern og ser for seg at et sentralt matlager kan være en del av løsningen, slik at man både kan hente og levere smittefritt.

– Det vil også være behov for smittevernutstyr for de frivillige som leverer og hjelper folk i sine hjem, både for den som mottar hjelpen, men også for den frivillige, sier Andresen.

Anerkjennelse

Politikerne i bydelsutvalget ønsket å gi en liten anerkjennelse til Vestre Aker frivilligsentrals leder Espen Watne Andersen, styreleder og ildsjel Ola Ramstad og alle de frivillige som står på for å gjøre hverdagen til borgerne bedre.

– Vi har tatt med oss fersk hjemmebakst, kanelsnurrer, som de frivillige kan nyte mens de jobber. Det er viktig å gi ros for innsatsen, samt se til at de vet at det er mange som både er imponert og takknemlig for den jobben som gjøres, sier komitéleder i bydelsutvalget i Vestre Aker, Anita Leirvik (H).

– De frivillige organisasjonene gjør en uvurderlig jobb til vanlig, men viktigheten av deres arbeid blir ekstra synlig i krisetider, avslutter nestleder i bydelsutvalget i Vestre Aker, Bård Lugvig Thorheim (H).

