«De lovte humor, disiplin, tull og fjas – og de leverte»

«Du begynner å bæsje i dusjen, og du begynner nå!» Ullernrevyen «Disiplin» er naturligvis innom aktuelle temaer som klimakamp og svenske tilstander og klarer på utmerket vis å linke det hele opp mot hovedtemaene, normer, forventninger og disiplin.

ULLERN: Hva skjer når man uansett velger å følge det forventede handlingsmønsteret? Eller når man ikke gjør det? Forventninger er en del av Ullern-elevers hverdag, fra en selv, fra andre eller begge deler. Når Ullern denne gang har kalt revyen sin «Disiplin», ønsker de å vise hva som skaper og opprettholder orden – og de som stikker seg ut og bryter denne ordenen.

Tidlig i første akt klarer de å lokke publikum, ut på glattisen når vi er på besøk på naboskolen, Bjørnsletta. Publikum ender opp i skammekroken, og moralen er at kroppspress suger, og det er ikke bare lett å være annerledes. «Tygg litt på den»! er beskjeden fra scenen.

Vi har vært gjennom en frisk åpning, og det viser seg at forventninger til oppførsel, normer, disiplin er temaer man kan gjøre mye ut og finne igjen i mange situasjoner. Som i saloonen i ville vesten, der barkeeperen lett blir stressa når gjestene spytter i vaskebøtta, glemmer å bruke brikker under glassene og sørger for at et blødende lik blir liggende igjen. Blodflekker er jo så vanskelig å fjerne fra gulvet.

Ullern har elever som kan danse, og de har elever som kan synge. Det blir vist frem flere ganger i løpet av kvelden. Et heftig dansenummer til Michael Jackson-musikk er forfriskende, og de fire syngende jentene er stadig innom og serverer noen gullstrofer.

Disiplin i klimadebatten er absolutt et aktuelt tema. Her er det samling i lokallaget, Vestre Oslo miljølag, der nye og gamle medlemmer overgår hverandre i å vise hvordan de slår et slag for miljøet og verdens fremtid. Det blir et visst fokus på avføring, det er helt klart helt ut å bruke toalettet til slikt. «Du begynner å bæsje i dusjen, og du begynner nå!»

Møtet i det lokale klimalaget.

Svenske tilstander på den norske siden av svenskegrensen, og sirkusløven som ønsker å bryte ut av trauste vaner og gjøre noe ekstra, er numre som skaper stor stemning i salen. Trampeklapp blir det også det elleville sang- og dansenummeret som hyller nerdene som liker lekser, digger å stå opp grytidlig og alltid er i seng før kl. ni.

Et av høydepunktene på en underholdende kveld på Ullern for Akerspostens utsendte kommer ganske sent i revyen, når 15-åringen på gutterommet, skjeller ut sin mor som fortvilet gjør et forsøk på å få gutten til å rydde og støvsuge. Det er heller mislykket, og det viser seg at guttens aller beste venner er blitt hybelkaninen, som til overmål opplever en hyggelig familieforøkelse.

Ullernelevene klarer å engasjere, skape steming og latter. Replikkene sitter, det er akkurat passe dose med overraskende twister, og skuespillerne ser ut til å kose seg skikkelig.

Akerspostens utsendte lot seg underholde, og det kommer mange til å gjøre i kveldene frem mot siste forestilling søndag kveld, 12. januar.



