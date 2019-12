– De lar ikke neste generasjon glemme

Rachel Krupp og mannen Isak trodde ikke at de tyske okkupantene ville gjøre noe mot dem og deres nyfødte baby, Lasse. De tok smertelig feil. Nå har den yngste norske jøden som ble gasset ihjel i konsentrasjonsleir under krigen, fått sin egen vei. Israels ambassadør hedret dem som ikke lar neste generasjon glemme historien om en mor, en far og deres baby blant millionene som ble myrdet.

Publisert: 04.12.2019 kl 12:45

LILLEAKER: Det var stort oppmøte mandag ettermiddag, da den lille veien mellom Lilleakerveien og Øraker skole offisielt fikk sitt navn. Israels ambassadør, Alon Roth, holdt en gripende tale, og til stede var også Kjersti Fjeldstad og Magne Bjella, de to som sto bak forslaget om veinavnet.

Der var også representant for familien, Inger-Lise Grusd og tidligere sogneprest i Ullern menighet John Egil Rø og bydelsutvalgets leder Carl Oscar Pedersen. Alle har de gjort en innsats for at lille Lasse og familien Krupp skal bli husket.



Sendt i gasskammeret

Den lille jødiske familien på tre bodde i Lilleakerveien 34, midt mellom Lilleaker skole og bensinstasjonen. Akersposten har tidligere skrevet historien om hvordan de i løpet av noen dramatiske dager i november 1942 ble tatt av tyskerne og sendt til Auschwitz med båten «Donau». 532 norske jøder led denne skjebnen, og bare noen få kom levende hjem igjen.

Rachel og Lasse ble sendt i gasskammeret rett etter ankomst til konsentrasjonsleiren, og det samme skjedde med Isak bare noen uker senere.

«Vi har jo ikke gjort noe galt»

– Vi har alle hørt mye om krigen og de grusomheter den førte med seg, og særlig det som rammet en helt folkegruppe, jødene. Vi mennesker er nok innrettet med en slags forsvarsmekanisme som gjør det vanskelig å ta innover oss og forstå omfanget av en slik tragedie. Derimot forstår vi langt bedre, og vi kjenner oss bedre igjen, når vi blir kjent med enkeltmenneskene. Som her, en familie på tre, to foreldre og ett barn, med navn, bopel og jobb på Lilleaker, naboer og venner, sa bydelsutvalgsleder Carl Oscar Pedersen i sin tale.

Og han fortsatte: – En normal familie som ikke hadde gjort noe galt. Og det var også en av årsakene til at de heller ikke så farene og tok imot råd og advarsler fra gode naboer som Jack Fjeldstad og Thor Thoresen om å flykte ut av landet. «Vi har jo ikke gjort noe galt!»



Pedersen fortalte også hvordan Jack Fjeldstad, bedre kjent som skuespiller, senere tok opp forslaget om at en vei i bydelen burde gis et navn etter Lasse Krupp, og Fjeldstads datter, Kjersti, har fulgt opp dette forslaget, sammen med Magne Bjella.

– Veien fra Lilleakerveien til Øraker skole skulle gis navnet Lasse Krupps vei, en liten og kort vei, men som brukes av mange, både til barnehage, skole og idrettshall. Dette er en skolevei Lasse selv aldri fikk mulighet til å benytte, sa Pedersen.

Hedret av ambassadøren

Israels ambassadør Alon Roth åpnet sin tale med å påpeke at historien om familien Krupp har ingrediensene til Holocaust i seg, som drepte seks millioner jøder under krigen.

Artikkelen fortsetter under bildet.



Fra v: Bydelsutvalgsleder Carl Oscar Pedersen, initiativtakerne Magne Bjella og Kjersti Fjeldstad, ambassadør Alon Roth og Inger-Lise Grusd.

– Vi kan gjette at den avgjørelsen disse to foreldre tok var basert på det faktum at et liv i skjul ville være umulig for den lille babyen, selv om de kanskje kan ha forstått trusselen om død som ventet dem. De klamret seg til et normalt liv, sa ambassadør Roth, som poengterte at mange andre jødiske rundt om det nazi-okkuperte Europa tok liknende avgjørelser, å ikke rømme.



– De ble sammen med barna til det siste, fryktelige øyeblikket, sa han. – Isak og Rachel tok den samme utrolig modige beslutning. «Det er vår baby, og vi skal holde samme til siste slutt».

Han trakk frem Jack Fjeldstad og Thor Thodesen, som var to av naboene som risikerte sine egne liv ved å advare ekteparet Krupp om farene, og videre ved å foreslå at du kunne hjelpe dem med å rømme fra farene, sa han og understreket at slik virksomhet ville blitt straffet med døden om de to hadde blitt avslørt.

– De modige og ærlige menneskene har vår beundring. Viljen til å sette seg selv i fare, at selv i de dystre tidene var de likevel realistiske og medfølende, sa ambassadøren.



Han sa videre at det nesten ikke er noen som er igjen som opplevde dette, som kan fortelle historien.

– Noen vil at vi skal glemme, sa han.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Veiskiltet har fått et ekstra skilt med litt om historien bak navnet.

– Som jøde, israeler og etterkommer fra en familie som led mye i Europa i de dystre dagene, vil jeg hedre dem som er her i dag, spesielt Bydel Ullern, for å være modige og for å være informative («educators»), for å sette navnet til babyen Lasse på dette veiskiltet. Således lar de ikke neste generasjon glemme historien om en mor, en far og deres baby blant millionene som ble myrdet.

Og nettopp den neste generasjon var godt representert gjennom de mange Øraker-elevene som var på plass under avdukingen av veiskiltet mandag.

