«Nye» Aker Topphåndball er i full gang med oppkjøringen til kommende sesong i toppen av norsk håndball. Med mange utskiftninger må man ut i krigen for å beholde plassen.

Publisert: 01.08.2021 kl 14:05

ULLERN: – For oss handler det veldig mye om å få de svarene, for det er veldig mye nytt i dette laget, og vi har bare den tiden vi har fram til seriestarten, som er veldig kort. Vi ser litt utvikling allerede nå på det vi har jobbet med, sier Lars Abelsen.

Treneren tok utfordringen da han tok med seg assistent Atle Stenvik fra Follo til et klart svekket Aker.

Spillere som Karoline Lund (til København Håndbold), Ane Høgseth (Storhamar), Vilde Johansen (Romerike Topphåndballklubb) og Tuva Høve (Vipers Kristiansand) er bare noen av de seks som har forsvunnet.

– Det er en utrolig fin utfordring om du kan si det sånn, en spennende utfordring. Det var et lag som mistet veldig mange av sine såkalte beste spillere, de erfarne som har båret og vært sentrale i gruppa. Mye av det ble borte, pluss Karoline Borg, som er gravid, sier Abelsen.



Heldigvis for Aker valgte Janne Eklo, Julie Granum og Marielle Nordvang å fortsette, og det er også de som må gå i front.

– De kan ikke gjemme seg bort nå, nå må de ut i krigen og stå i fremste linje som det heter.

Det er spillere som må få kjenne nivået og ta det, det er vi avhengig av. Det handler om å lage et sterkt kollektiv, jobbe steinhardt med konseptet vårt og maxe ut laget vårt på alle mulige måter, forklarer Abelsen.

Linnea inn fra Sverige

Inn igjennom dørene i Ullern Flerbrukshall har det kommet ungt og spennende, men samtidig lite rutine.

Likevel har Abelsen troen på mannskapet han råder over og ønsker seg kjapp håndball samtidig som det jobbes med ulike forsvarsvarianter.

– Det handler mye om å få til et forsvar for at vi skal få muligheten til å være gode på kontra. Så vi ønsker å være utgrupperte, offensive i måten vi spiller forsvar på. Det at vi har en del spillere som er raske, ikke nødvendigvis er de store bautene, men flinke i duellspillet og flytte beina. Vi skal ha god evne til å veksle i måten vi spiller forsvar på, at vi er litt uforsigbare i måten vi spiller forsvar på for motstanderen. Det skal ikke bare være "ja, du møter Aker, og det er jo 6:0 som det alltid har vært, sier han.

En av nykomlingene er den svenske strekspilleren. Linnea Öhrnell (21), som kommer fra Boden Handbold i den svenske toppserien.



– Nivået er høyere. Det finnes flere lag som er veldig bra, og topplagene her er mye bedre enn topplagene i Sverige. Det er kjappere spill og tekniske spillere som jeg aldri har sett eller møtt før. Det er mye å lære og forstå. Håndballkulturen er større her, og det er flere som spiller håndball her. Så det blir moro, sier Öhrnell.

– Hvordan hørte du om Aker-jobben?



– Det var igjennom min agent som fikk oss sammen. Så det var god hjelp, og så var jeg interessert i å gjøre noe annerledes. Jeg kunne selvsagt fortsatt å spille hjemme i Sverige, men dette føltes som en fin mulighet til å utvikle meg, sier linjespilleren.

Selv beskriver hun seg som en rolig spiller med fightervilje.

– I angrep vil jeg si at det er sperrene og å hjelpe bakspillerne. I forsvar vil jeg si fightervilje og viljen til å takle og være tøff. Og så er jeg veldig rolig i skuddøyeblikket, så jeg vil si at jeg har ganske bra scoringsprosent, sier 21-åringen, som planlegger å studere ved siden av håndballen.



Fra 3. divisjon til eliteserien på tre år

På høyrekanten har Aker sikret seg Henriette Jarnang (20) som kommer fra Reistad i Drammen hvor hun har spilt de to siste sesongene.

I løpet av de siste to-tre sesongene har hun gått fra 3. divisjonsspill med Konnerud via 2. divisjon og 1. divisjon med Reistad – til hun nå skal spiller eliteseriehåndball med Aker.

– Det har vært veldig kult. Vi startet et satsingslag i Drammen, og jeg ville være med på det som ble ledet av Geir Oustorp, som er en veldig flink trener, så det har vært veldig bra og jeg har lært mye. Jeg har utviklet meg mye i Reistad med så gode spillere rundt meg og bra trenerteam, og så er det veldig kult å få den muligheten til å spille i eliteserien. Jeg gleder meg veldig til det. Det er betraktelig høyere nivå, men det er veldig kult. Det er mye å lære med gode spillere, og vi er et ungt lag, så vi kommer til å utvikle oss sammen. Jeg tror det blir veldig bra, sier 20-åringen.

– Hvorfor Aker?



– Det har kommet nye trenere, og det er veldig kult å bygge noe sammen med nye trenere og helt nytt lag for meg. Det er ganske mange unge spillere her, så det er veldig gøy å få utviklet oss sammen, forteller Jarnang.

Ellers har Maren Austmo Pedersen (22) kommet fra CSK Trondheim og linjespiller Marie Berg er tilbake fra utlån i Fjellhammer. Fra eget juniorlag er det også tatt opp åtte spillere.



Tre rykker ned

Fjorårets håndballsesong ble spist opp av pandemien, og dermed var det ingen lag som rykket ned, mens Follo HK rykket opp.

Det betyr også at tre lag rykker ned fra Rema 1000-ligaen når vi skriver 30. mars 2022.

– Vi får komme litt tilbake til målsettingen, men det er klart at det ligger litt i kortene at vi må kjempe for å overleve. Det er en tøff eliteserie. Vi får spille de treningskampene vi skal, og så ser vi hvor vi står, sier Abelsen.

Frem mot seriestart i september har Aker to treningskamper mot Flint Tønsberg, en turnering på Romerike, og muligens en treningskamp mot Oppsal. Men tradisjonsrike Skjærgårdslekene har Aker valgt å droppe i år.



– Vi har valgt bevisst å ta det litt ned på antall kamper. Jeg har vært litt skeptisk til disse turneringene hvor du har fem kamper på to dager. Min erfaring er at du ofte kommer hjem med mye skader, både småskader og store skader, og vi mister mye tid sammen i en verdifull periode. Så vi har valgt å holde oss unna disse cupene hvor det er mye på en gang. Så da sier vi nei til den helga med Skjærgårdslekene og så spiller vi to kamper mot Flint. Da har vi tid til å trene og restituere oss, avslutter Abelsen.