De jager poster et sted nær deg!

Kanskje får du med deg orienteringsløperne utenfor der du bor kommende helg. Da arrangerer Heming – endelig – NM i sprintorientering på hjemmebane på ulike arenaer sentralt i Oslo vest.

Publisert: 02.09.2021 kl 14:35

– Det skal bli veldig moro å omsider få arrangert dette. Det er jo kanskje et viktig poeng at løpet har vært utsatt to ganger, så dette blir jo det tredje forsøket. Vi skulle egentlig arrangert det i mai, og så ble det utsatt til juni. Så vi sier at alle gode ting er tre, og endelig skal vi få muligheten til å få gjennomført dette, sier Harald Eide-Fredriksen i Heming Orientering.

Koronarestriksjoner og forskjellige utøvere utenlands gjorde at mesterskapet ble utsatt halvannen måned før det igjen ble usatt av lignende grunner.

– Det var ikke vanskelig å ta den beslutningen, men veldig kjedelig. Det var ikke forsvarlig å arrangere det slik som vi ønsket det, og da fant vi ut at det var bedre, når det var et norgesmesterskap, at vi har alle de beste på plass. Nå blir det rettferdige konkurranser for alt og alle. Det var også forskjellige reiserestriksjoner rundt omkring i landet og noen regioner som hadde høyere smitte enn andre steder, sier Eide-Fredriksen.

Dessverre ingen folkefest

Men på grunn av en fortsatt pandemi og stigende smittetall rundt omkring – blir det langt fra noen folkefest.

– Vi skulle gjerne invitert hele bydelen til stor idrettsfest, men det kan vi dessverre ikke, for vi har ikke lov til å ha alt for mange mennesker tett på arenaen og målområdet. Sånn sett blir det litt amputert i forhold til hva det kunne vært, forklarer Eide-Fredriksen.

Hovseterdalen fredag

Det hele kickstarter fredag ettermiddag med cirka 300 deltagere på individuell sprint på Hovseterdalen i seks klasser, yngre junior, eldre junior og i eliteklassene. Der skal det kjempes om NM-medaljer, og ikke minst skal eliteklassene kjempe om kongepokalen.

Blant favorittene er definitivt Kasper Fosser (20) fra Heming, som løp inn til VM-gull på langdistanse i sommer.

– Det er klart at Kasper Fosser må finne seg i å være en av favorittene. Han gjorde det jo veldig bra i VM i sprint, og selv om han ble verdensmester på langdistanse, så er han en allrounder som kan gjøre det bra på alle øvelser. Det er ikke til å legge skjul på at det hadde vært veldig moro om Kasper hadde lykkes på hjemmebane. Det må vi jo si, sier Eide-Fredriksen.

Smestad lørdag, Frognerparken søndag

Lørdag fortsetter de med knockout-sprint ved Smestad Skole med 250 deltagere før de avslutter mesterskapet med stafett søndag. 60 lag er påmeldt og blir arrangert ved Frognerparken og Skøyen skole.

– Det som er spesielt med orientering, er at vi gjerne skulle rigget til en stor arena og hatt alle løpene samme sted, men noe av poenget i sprint-orientering er at du helst ikke skal kjenne terrenget eller ha sett kartet, slik at vi kan ikke bruke det samme kartet to ganger. Derfor er vi nødt til å flytte arenaen to ganger, sier Eide-Fredriksen.

Kartene er 100 prosent oppdaterte, og det er tidskrevende å arrangere tre disipliner på tre dager på tre forskjellige steder.

Må passe på endringer i terrenget

– Kartene våre er ferskvare, og inntil nå nylig oppdaget vi jo plutselig at kommunen hadde satt i gang graving i en vei, en turvei som kan være sperret eller port som er låst, og vi må tråle terrenget nesten daglig for å sjekke at kartet er slik det skal være, at det ikke har dukket opp nye overraskelser i området. Dette er en krevende idrett å arrangere når man skal i sånne bynære områder. I skogen er det litt enklere, for der ligger stort sett steinene der de skal ligge over lengre tid, forklarer Eide-Fredriksen.

– Hvor mye kommer til å bli sperret av?

– Vi er ganske snille sånn, så vi sperrer ikke av så veldig mye. Orienteringsløpere løper helst innimellom både biler, hus, hager og skogholt, så vi slipper å sperre av så veldig mye. Vi skal nok ikke plage så veldig mange andre. De løper mellom en del borettslag, så vi har hatt en del dialog med en del av borettslagene for å passe på at vi ikke ødelegger noe som helst. Vi har egentlig møtt ganske stor velvilje der, og jeg tror mange synes det er gøy at det skjer noe, at mange faktisk kan sitte hjemme på sin egen veranda å se et norgesmesterskap live utenfor sin egen stue. Det er ikke ofte at de får muligheten til det, forteller Eide-Fredriksen.