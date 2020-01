– De har mange gode, unge spillere, og det lover godt for fremtiden

Aker Topphåndball ble et par hakk for små med 24-39 hjemme for stjernegalleriet Vipers Kristiansand, men etter matchen vanket det skryt av landslagsstjerne Heidi Løke.

Publisert: 03.01.2020 kl 09:45

ULLERN/NADDERUD: – Jeg synes det var stor forskjell i dag, samtidig er det mange unge, gode spillere. Det er mye å bygge på, sier Heidi Løke.

37-åringen har opplevd det aller meste med gull i Champions League, EM, VM og OL, og hun vet hva hun snakker om.

– Vi vet de har mange unge, gode spillere, og det lover godt for fremtiden. De er et lag som aldri gir seg, de har gode spillere på alle plasser, og det er veldig gøy å se dem, sier Løke, som flere ganger er kåret til verdens beste håndballspiller.



– Noen spesielle du har lagt merke til?



– Det som er litt morsomt, er Marielle Nordvang. Hun har vært på håndballskolen i mange år, så det er litt morsomt at jeg spiller mot henne nå. Karoline Lund er god, og linjespilleren Ane Høgseth er bra med gode vendinger. Så det er mange gode spillere, sier Løke.

Nådeløst

De fleste trodde nok ikke helt det de så da Akers Marielle Nordvang utlignet til 7-7 etter fjorten minutter. Men så var det slutt for hjemmelaget.

Med 13 tekniske feil den første halvtimen blir man hardt straffet av Norges beste lag.

– Vi visste at det kom til å bli tøft, men jeg synes vi gjør det litt for lett for dem i dag egentlig. De får spille sitt spill, kommer til gode sjanser. Litt sånn som vi hadde snakket om på forhånd, men som jeg ikke føler vi får helt til i dag, sier Karoline Lund, som ble kampens toppscorer med 12 mål.



Selv var hun og keeper Vilde Johansen to av lyspunktene.

Lund banket i første omgang inn syv mål på 10 forsøk, mens Johansen reddet ni baller.

– Vilde står veldig fint i dag, og jeg får satt noen mål der, men det hjelper lite når resultatet blir som det blir, sier Lund.

For med 11-19 til pause ble det ikke spesielt mye enklere etter hvilen.

– Jeg føler ikke at vi klarer å bli så offensive som vi ønsker, og så tar vi litt tidlige og enkle avslutninger som gjør at Vipers kan kjøre mye etter. Vi klarer ikke å stå opp i ankomsten deres, og da blir det tøft å være Aker, sier Johansen.



Til slutt ble det 39-24 til Vipers.

– Det er inspirerende å spille mot Norges beste lag og få kjenne på toppnivået. Så skal vi etter hvert nullstille og legge kampen bak oss, sier Lund.

Tilskuerrekord

Også trener Henrik Wilhelmsen tar lærdom av matchen.

– Vi har med oss ti av jentene som spilte finale i junior-NM på søndag. For oss er det meget verdifullt å få kjenne på dette nivået. Det er litt skuffende at vi ikke går mer i krigen med dem, men vi tar med oss en fin start med 7-7, sier Wilhelmsen.



Hyggelig for Aker var det også at det ble ny publikumsrekord, med 736 tilskuere – og det skjedde altså nærmest på «bortebane» i Bærum.

– Det er veldig moro med nesten 800 mennesker, sier Wilhelmsen.