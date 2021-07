Fornebubanen kommer, men det vil skape uholdbare tilstander i nabolaget. Nå har nabolaget selv tatt ansvar og kommet med en løsning som får massiv støtte.

Publisert: 01.07.2021 kl 16:54

LILLEAKER: De kan vente seg sterkt støyende anleggsarbeider i 6 år, med blant annet kjørende tungtransport hvert annet minutt i en av Oslos mest trafikkerte veier - Lilleakerveien. Nabolaget har kommet opp med en win win-løsning i forbindelse med det kommende tunnelarbeidet på Lilleaker.

Kortere vei og strandpark

Ett av tunnelinnslagene med anleggsområde for Fornebubanen, blir anlagt ned mot stasjonsområdet på Lysaker. Til og fra tunnelinnslaget vil det være 28 kjøretøybevegelser med tungtransport gjennom Lilleakerveien hver time, seks dager i uken, ifølge planen fra den kommunale etaten Fornebubanen. Lastebilene med masser skal kjøre opp til Granfosstunnelen og videre mot Drammen. Det vil bli en voldsom belastning på nærområdet. Men hvorfor det, spør nabolaget, når det finnes en mye bedre løsning. De har kommet opp med et forslag med svært kort transportvei og med en konsekvens som kan bli til glede for mange i bydelen.

LILLEAKERVEIEN: Hvert annet minutt skal en tungtransport inn i trafikken i denne veien. Foto: Reidar Martinsen

Akersposten møtte Bente Christensen, Cathrine Hansen og Harry Bjerkeng på moloen ved Sollerudstranda. Moloen ble anlagt tidlig på 90-tallet, blant annet gjennom masseuttaket fra Granfosstunnelen. De er alle beboere i nærområdet og Hansen og Bjerkeng er blant dem som blir direkte berørt av det langvarige arbeidet med tunnel.

- Vi har formulert et forslag som vi har fått stor støtte for blant beboere, politikere, og næringslivet. I tillegg har Fornebubanen sagt seg villig til å vurdere forslaget vårt. Det dreier seg kort og godt om å transportere massene den korte veien fra tunnelinnslaget til denne moloen ved Sollerudstranda, som så kan utvikles videre til et attraktivt område for befolkningen, sier Harry Bjerkeng.

I forslaget ligger at moloen skal utvides med masser fra arbeidet med Fornebubanen og med dette etablere en strandpark med ulike aktiviteter og badeanlegg ut mot fjorden. I dag er moloen ikke opparbeidet med andre funksjoner enn et kaianlegg.

STRANDPARK: Dette kan bli et eldorado for bydelen og et plaster på såret for belastningen påført bydelen i forbindelse med bygging av vannbehandlingsanlegget og det seksårige anleggsarbeidet med Fornebubanen. Illustrasjon: Spor Arkitekter

En win win-situasjon

Forslaget har fått støtte fra ulike vel, beboerlag og sameier. Et enstemmig bydelsutvalg har bedt om at Fornebubanen og Plan- og bygningsetaten skal utrede massetransport til moloen. Lysakerbyen Næringsvel støtter og har konkretisert planene med assistanse av Spor Arkitekter.

- Det er jo en win win-situasjon. I stedet for tungtrafikk med masser mot Drammen, som først skal gjennom fire rundkjøringer og en rekke forgjengeroverganger i en trafikkmettet vei, får de kort vei til moloen. Det sparer nærområdet for støy og forurensing, samtidig som den totale miljøbelastningen blir vesentlig mindre med den korte avstanden mellom tunnelinnslaget og moloen. Lilleakerveien er også en skolevei for mange barn. Det er foruroligende når det i planen varsles at «Ulykker med personskader ventes å øke noe», sier Cathrine Hansen.

KORTREIST: I stedet for at titusenener av lastebillass skal gå ut av byen, kan de kjøre to hundre meter til moloen.

Plaster på såret

Dagens molo i 1992 ble bare delvis fullført etter planen.

- Den ble ikke avsluttet etter planen. Det var på grunn av mangel på stein. Det viktige er at bygging av moloen hadde full støtte i befolkningen den gang og planene for utvidelse har tilsvarende støtte i dag. I og med at det er snakk om en utvidelse, kan det være at man ikke trenger å lage en ny reguleringsplan. Det vil forkorte behandlingstiden vesentlig, sier Bjerkeng.

Bente Christensen representerer Arbeiderpartiet i bydelsutvalget, som fikk forslaget på sakskartet.

- Det må jo bety noe for saken når et enstemmig bydelsutvalg støtter disse planene. I konsekvensutredningen for Fornebubanen er det ikke tatt med at det kommer rundt 1000 nye beboere i området med de blokkene som nylig er bygget og nye som kommer. Det vil også belaste trafikksituasjonen ytterligere. Å anlegge en strandpark her, vil også være et plaster på såret for beslaget av deler av Sollerudstranda i flere år, i forbindelse med byggingen av vannbehandlingsanlegget, sier Christensen.

Det vil også være i tråd med ett av verbalvedtakene som ble gjort av bystyret, da reguleringen av vannbehandlingsanlegget ble vedtatt:

«Bystyret ber byrådet i samarbeid med bydelene og berørte skoler og barnehager finne områder i nærheten til Husebyjordet, Makrellbekken og Sollerudstranda som enten kan utbedres eller kan omgjøres til fri- og eller lekeområder for barn og unge på permanent eller midlertidig basis for å kompensere noe for de båndlagte friområdene.»

- Med denne løsningen vil Fornebubanen, forsiktig anslått, spare minst 160 millioner kroner. Det vil bidra vesentlig til å utvide moloen, sier Bjerkeng, som også representerer Arbeiderpartiet i bydelen.

- Vi har også fått positiv respons på planene fra medlemmer av bystyregruppen vår, sier Christensen.

Det haster

Cathrine Hansen, som er en av initiativtakerne til forslaget, representerer nabogruppen og er ikke politisk representant.

- Som sagt er dette et forslag som alle berørte støtter og vil ha nytte av. Lysaker Næringsvel har også signalisert at de vil bidra til drift av strandparken. Her har vi altså mulighet for å skape noe som vil være til glede for byen i fremtiden, samtidig som vi oppnår en stor miljøgevinst, sier Hansen.

Lysakerbyen Næringsvel har sammen med nabogruppen fremmet forslaget som ble vedtatt av bydelsutvalget. I den forbindelse skriver de blant annet:

«Vi mener at belastningen kan reduseres vesentlig, og fremmer herved et alternativt forslag som vi mener vil spare Fornebubanen for betydelige beløp og gi miljøet en betydelig gevinst. Ved å korte ned transportstrekningen til noen hundre meter kan man redusere utslippene med et ukjent antall tonn CO2, og samtidig oppnå en betydelig miljøgevinst ved å bruke massene til å utbedre og utvide moloen på Sollerud til en perle av et friområde.»

- Nå haster det med å få dette forslaget til politisk behandling i rådhuset. Allerede 1. april neste år starter arbeidet med tunnel på Lilleaker, avslutter Bjerkeng.

