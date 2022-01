De har gitt tusenvis av beboere en tryggere vei

Da meldingene rant inn om speilglatte og ubrukelige gangveier i hele Røa-området, valgte Røa Vel å ta skjeen i egne hender.

Svenn Erik Forsstrøm i Røa Vel og Vaktmesterkompaniet i gang med å gjøre snarveier tryggere, som her mellom Myrhaugen og Vestliveien. Foto: Røa Vel

RØA: De siste par ukene med mildvær og frost uten nytt påfyll av snø har ført til svært glatte veier og fortauer. Men det som har skapt mest problemer er mange av gangveiene og smettene som mange av oss ferdes på til og fra jobb, skole, butikken, naboen, barnehagen eller til trening.

Akersposten har fått tips om flere slike problematiske gangveier, som den mellom Røaveien og Tore Hals Mejdells vei, der det viste seg at den ikke lenger står på listen om gangveiene som kommunen holder i orden.

Vellet ordnet opp

Røa Vel har også fått inn mange meldinger om gangveier som har skapt hodebry, fall og skader.

– Vi tok opp dette på styremøtet, om at det nå er så mange smett og snarveier som ikke er strødd. I stedet for å mase mer på kommunen, bruker vi nå noe penger og har satt i gang Vaktmesterkompaniet til å strø noen av gangveiene, sier Svenn Erik Forsstrøm. Han er styremedlem i Røa Vel og leder i vellets gruppe for grønne lunger.

– Så nå har vi vært ute med Vaktmesterkompaniet og strødd og satt ut noen kasser med ekstra grus, sier han til Akersposten.

Dette skjedde onsdag, og nå kan du som bor i nærheten av følgende gangveier og snarveier glede deg over tryggere forhold:

*Ekraveien-Røa Terrasse

Snargangen-Røa Terrasse (Snargangen Park)

Røahagan-Røaknekken (strøkasse satt ut)

Myrhaugen-Vestliveien (strøkasse satt ut)

Nordengveien-Ankerveien (strøkasse satt ut)

Prosjekt snarganger og smett

Han viser til at et av hovedprosjektene til Røa Vel i 2021 har vært opprusting av snarganger og smett og at vellet mottok noe frivillighetsmidler fra Bydel Vestre Aker i denne forbindelse.

– I samsvar med søknaden har Røa Vel arbeidet med snargangene Bjerkebakken/Ekraveien, Ekraveien/Røa terrasse og Røaknekken/Røahagan. Prosjektet har omfattet forbedring av dekke, rydding av stein, busker og kratt, skilting, rekkverk og belysning, sier Forsstrøm.

Prosjektene er gjennomført i god dialog med naboene og deler av arbeidet er utført på dugnad av naboer, vellet og Røa idrettslag. Det er montert på lys i to snarganger. Dette er muliggjort ved at velvillige naboer gir tilgang til strøm.

– Til montasje av rekkverk på to av bratteste snargangene har vi engasjert profesjonell leverandør på grunn av kompleksitet og for å ivareta krav til sikkerhet. I alt har vellet brukt 85.000 kroner på disse tiltakene hvorav 25.000 kroner er dekket med frivillighetsmidler fra bydelen.

Mellom stoler

Når det gjelder vintervedlikeholdet, viser han til at noen av snargangene faller mellom to stoler.

– I vinter har det som kjent vært svært glatt og det er risikosport å bevege seg i mange av snargangene. Snargangene faller vedlikeholdsmessig mellom to stoler. Flere er private, men er regulert til offentlig ferdsel. Andre er på kommunens, men de skjøttes ikke av kommunen likevel. Tidligere i vinter ble snargangen Ekraveien-Bjerkebakken strødd av Røa Vel og strøkasse satt ut, sier han.