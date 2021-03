– De har akkurat de holdningene og verdiene som Røa skal stå for

Etter noen år i Stabæk vender Malene Wik Alfredsen (16), Mia Hambro Svendsen (15) og Julie Bruusgaard (16) «hjem» til Røa Dynamite.

RØA: – Røa var jo barndomsklubben min, og jeg har alltid sett opp til A-laget til Røa, og jeg synes egentlig det er kjempefint å være tilbake, sier Malene.

16-åringen gikk gradene i Røa, men bestemte seg for å prøve lykken i jenteakademiet i Stabæk for tre år siden.

– Jeg var litt oppom A-laget en kort periode, og jeg fikk også litt spilletid i en seriekamp, noe som man tar stor læring av. Det var selvfølgelig høyt nivå på A-laget, så det var veldig gøy å kjenne på det nivået. Nå er det selvfølgelig å jobbe på videre, sier Malene.



Men nå er hun glad for å ha kommet hjem.

– Jeg kjente at jeg trengte å prøve noe nytt i tillegg til at Røa ga et veldig fint tilbud til meg som jeg følte at jeg burde ta for å kunne utvikle meg mest mulig videre for å bli en enda bedre fotballspiller, sier Malene.

– Hva har du lært siden du var her sist?

– Jeg har lært mye om det å legge opp treningshverdagen, ta ansvar ute på banen og selvfølgelig jobbe på, at man ikke skal gi opp selv om det er tunge tider, forteller Røa-jenta.

Fra Vestre Aker, via Stabæk og til Røa

Nå er hun ikke alene om å vende tilbake til Røa fra Stabæk.

Mia og Julie spilte begge i Vestre Akers Skiklub, hvor de blant annet spilte med guttene før de begynte å hospitere med Stabæk for tre år siden. Året etter meldte de overgang.



Der har de vært en del av akademiet og spilt med J19-laget, men var ikke i tvil da Røa kom med tilbud i vinter.

BORTE BRA, MEN HJEMME BEST: Malene Wik Alfredsen er tilbake i Røa tre år etter at hun dro til Stabæk. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

– Det har skjedd litt mye det siste året, men jeg følte at Røa var en klubb hvor jeg fikk et bra tilbud. Det er jo et hakk opp, men jeg føler at det er her jeg kan utvikle meg og bli en bedre spiller, sier Mia.

– Hvorfor kommer du til Røa nå?



– Det var rett og slett fordi jeg kjente at jeg trengte å prøve noe nytt i tillegg til at Røa ga et veldig fint tilbud til meg som jeg følte at jeg burde ta for å kunne utvikle meg mest mulig videre for å bli en enda bedre fotballspiller, forklarer Mia.

Hun har fått et bra inntrykk av klubben, som denne sesongen spiller i 1. divisjon – etter 20 år i Toppserien.

– Jeg føler at jeg har blitt tatt veldig godt i mot her, og det er en ganske ung spillergruppe, men jeg føler at det er her jeg kan utvikle meg. De er mer fysiske og sterke, det er et neste steg for meg, sier Mia.

Også Julie er fornøyd med klubbyttet.

– Det er et hakk opp på nivå. Jeg føler at det var det neste steget mitt. Alt føltes bra etter at jeg hadde vært på prøvetrening her, og jeg synes det var bra treninger med bra trenere og spillere, mener hun.



– Hva tenker du om sesongen?



– Jeg tror det blir spennende. Jeg håper kanskje å få litt spilletid i 1. divisjon og så er målet til laget å rykke opp, sier Julie.

Sammen med Mia var hun på samling med U15-landslaget i høst, og det ga definitivt mersmak selv om det meste er satt på vent på grunn av korona nå.

– Det gir veldig motivasjon å være på de samlingene. I hverdagen jobber jeg jo for å komme med på de neste samlingene, forteller Julie.

Mia Hambro Svendsen er oppvokst ikke langt fra Røabanen og er fornøyd med å være på plass i Røa. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

Nordby tror på ungjentene

Trener Geir Nordby ser lyst på klubbens framtid etter å ha fått spillerne til Røa.

– De har akkurat de holdningene og verdiene som Røa skal stå for. De er gode ambassadører og så tror jeg det kan gi grobunn for ytterligere flere lokale, gode spillere som kan komme til klubben for framtiden, sier Nordby.



Røa-treneren er klar på at det har vært viktig for klubben å få på plass flere lokale spillere etter at de rykket ned.

– Skal vi henge med i toppen av norsk fotball, så må vi finne vår identitet. Vi er jo en klubb som ikke kan slå oss sammen med en rik herreklubb, som Rosenborg, og vi har ikke noen rike onkler i så måte heller. Vi må prøve å få frem lokale krefter rundt Røa, og det er selvfølgelig viktig for oss å få frem lokale spillere, kanskje også andre lokale krefter som kan bistå med andre ressurser rundt laget for å løfte det og holde det oppe på et toppnivå, sier han.

– Kan de komme til å bidra allerede denne sesongen?



– Ja, det vil ikke overraske meg. De besitter så mye talent, og allerede har de så mye spennende i sekken sin, så jeg både tror og håper at de kan få lov til å bite godt fra seg og bidra i sesongen som kommer, forteller Geir Nordby.