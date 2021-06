De går for dette forslaget på Statnett-tomten

Et enstemmig bydelsutvalg går for en mer moderat utbygging på Montebello, basert på et forslag fra vellene i området.

Publisert: 02.06.2021 kl 08:36

MONTEBELLO: Det jobbes med planene for Husebyplatået, hvor det er ventet at Husebyplatået AS snart vil fremme en endelig plan for området.

I siste møte i bydelsutvalget (BU) i Bydel Ullern fattet utvalget et nytt vedtak i saken, i forbindelse med hvilken utvikling de ønsker på Husebyplatået. I det enstemmige vedtaket kommer det frem at BU ikke er fornøyd med planene som representanter for Husebyplatået AS har presentert. BU vil blant annet ha en mer harmonisk arkitektur som er tilpasset omgivelsene og som er mer i tråd med et skisseprosjekt som Husebyåsen Vel og Montebello Vel har presentert.

Bu ber om at Plan- og bygningsetaten utarbeide et nytt planforslag, som er i tråd med dette skisseprosjektet.

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

1. «Ullern Bydelsutvalg vil sterkt understreke betydningen av at en utbygging av Husebyplatået, Statnettomten og Trekantkvartalet, må behandles regulatorisk og politisk som en felles prosess. Denne prosessen må gjennomføres etter at konsekvensutredningene, varslet i planprogrammet for kommuneplanens arealdel, er gjennomført.

2. Ullern Bydelsutvalg vil videre påpeke viktigheten av at utvikling av dette aktuelle fellesområdet, må hensyn ta grunnleggende kriterier som ambisiøse klima- og energiløsninger, være arkitektonisk i harmoni med den omkringliggende bebyggelse (tett og lavbebyggelsesstruktur), tilpasset ulike brukergrupper, og da særlig barnefamilier, samt atman utvikler møteplasser for nærmiljøet.

3. Det vil også her være viktig å utvide rekkefølgebestemmelsene med krav om bindendevedtak knyttet til aktuelle utbygging av økt skolekapasitet i østre del av bydelen, samtøkt veikapasitet.

4. Ullern Bydelsutvalg har fått grundige orienteringer om forslaget fra JM, samt skisseforslaget fra Husebyåsen Vel og Montebello Vel for utvikling av Husebyplatået. Basert på bl.a. de grunnleggende kriteriene som gode- og klimamessige løsninger, samt harmonisk arkitektur i forhold til omgivelsene, vil Ullern Bydelsutvalg sterkt anbefale at PBE pålegges å utarbeide et nytt planforslag som er i tråd med velforeningenes skisseprosjekt med fotballbane. Ullern bydelsutvalg vil her også vise til den pågående debatten om arkitektur i Oslo.