De første kakene og sangene

– Vi må langt tilbake i tid for å finne de første julesangene og julekakene, sier kåsør Per Olav Asplund. Det som er viktigst for pensjonisten i disse høytidsdagene, er familien. Sang, musikk og «de sju slaga» hører selvsagt med i gode samvær.

Publisert: 24.12.2020 kl 10:50

OSLO: – Familiesammenkomstene med barn og barnebarn er det som i dag er høydepunktene for meg i jula, fortsetter Asplund. Han er fullt klar over at julen 2020 blir annerledes, men samvær med familien blir det for mange. Han er glad for at statsministeren åpnet noe opp i høytiden.

Sang i kirken

– Jeg var med i guttekoret, og hver julaften sang vi i domkirken i Tønsberg, forteller Asplund, som tråkket sine barnesko på Nøtterøy på 50-tallet. Noe annet han bærer med seg fra gamle dager, er julebasarene – og etter jul – alle juletrefestene.

– Der nissen sto i døren og ga oss en pakke. De er ikke mer – dessverre.

Juletradisjonene går langt tilbake i tid. Mange tror at hver jul er lik den forrige, men slik er det ikke. Julen og juletradisjonene endrer seg, men det går relativt langsomt. På grunn av restriksjonene denne julen, vil kanskje nye tradisjoner se dagens lys.

Riktig gamle

– Den eldste sangen vi kjenner til, er fra romertiden. «En folkefrelser kom til oss» er fra år 393, sier Asplund. Han forteller at Martin Luther oversatte denne til tysk i 1523.

– Den kom til Norge i 1905 – oversatt av Bernt Støylen.

Arnestedet til kakene finner vi også langt tilbake i historien.

– De aller første kakene var avletter – opprinnelig laget til påske. Det er tynne, flate, sprø kaker som blir stekt i spesielle jern med fint mønster – egentlig avlatakaker som kirken brukte i nattverdenen, sier Asplund og legger til at det først var på 1800-tallet at en begynte å krumme dem.

– Avlettene er forløperen til krumkakene. Det var først i andre halvdel av 1800-tallet at vi her i landet virkelig begynte å lage krumkaker.

Skulle en selv få lyst til å lage avletter, så finnes det oppskrifter på nettet.

Sju slag

– Den eldre garde er vokst opp med «de sju slaga». Det skulle bakes sju sorter kaker til jul, sier Asplund og ramser opp sandkaker, pepperkaker, fattigmann, goro, berlinerkranser og serinakaker - i tillegg til de allerede omtalte krumkakene.

Kakebakingen fikk virkelig fart på seg da den elektriske stekeovnen hadde sitt inntog på kjøkkenet. Det tillot en jevn temperatur, men de vedfyrte ovnene gjorde også nytten. Begrepet kakelinne – den mildværsperioden som gjerne kom i førjulsstria - kan føres tilbake til all kakebaksten. Liflige tunger vil ha det til at det all bakingen fikk celsiusgradene til å stige over nullpunktet.

– Krumkakejernet har samme mønster som avlettene. Her finner en blant annet bladene til akantusplanten – som også har torner, som minner oss om tornekransen.

Akantus finner vi igjen i rosemaling og brodert på bunader.

– Når det gjelder fattigmann, så er historien den at dette var deig-rester en ikke kunne bruke til noe. I Italia fant en ut at en kunne frityr-koke disse restene, forteller Asplund. Navnet er egentlig ikke fattigmann. Opprinnelig kommer det av det italienske ordet for filler.

– Altså rester, det som ble til overs.

Glade jul

For mange er sang og musikk knyttet til jul. Synge er noe vi gjør sammen og som må være med å fylle disse dagene.

– Glade jul er en de eldste julesangene vi har. Den er fra midten av 1800-tallet.

Teksten er fra Bernhard Ingemann. Melodien er laget av Franz Xaver Gruber. Den opprinnelige tittelen er: Stille Nacht, heilige Nacht. De første linjene er: «Glade jul, hellige jul engler daler ned i skjul».

– Jeg er nok ikke den eneste ungen som helt konkret har forstilt meg at engelen dalte ned i et bestemt, konkret skjul, sier Asplund og humrer litt ved tanken. Han er ikke alene om ha det som et barneminne.

– Jeg synes det synges for lite i vår tid, sier den tidligere korgutten, som også trekker fram «Et barn er født i Betlehem».

– Det er opprinnelig en folketone fra 1400-tallet.

Tilgivelse

En annen hendelse som er knyttet til julen for hans del, er en ake-ulykke. Asplund var omtrent ni år gammel da han – sammen med noen andre – akte på rattkjelke. Det var lille julaften og de kom til å kjøre ned en 80 år gammel mann. Han havnet på sykehus dagen før dagen.

– Min bestemor tok meg med på sykehuset for å si unnskyld. Jeg hadde blant annet med meg julekaker, kan jeg huske, sier Per Olav Asplund, men det viktigste som skjedde der og da, var tilgivelsen.

Vi er inne i en kristen høytid, men med tradisjoner fra før den tid. Jul er et fellesnordisk navn på den hedenske festen som ble feiret omkring vintersolverv. Norden er det eneste området hvor det gamle hedenske navnet overlevde innføringen av kristendommen. Selve navnet jul stammer fra norrønt jólablót, eller jól - fra den hedenske offerfeiringen av midtvinterdagen i Norden. Den var lagt til 12. januar.