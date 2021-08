– De får en gevinst for arbeidet de legger ned

Mia Huse (20) har tatt mer og mer for seg på midtbanen hos fotballkvinnene til Røa Dynamite denne sesongen. Lørdag ble det tre scoringer da Røa kjørte over Fart med 7-0 i 1. divisjon.

Publisert: 22.08.2021 kl 11:15

HATTRICK: Mia Huse kranglet seg forbi et par Fart-spillere når hun her setter 5-0 for Røa. I alt ble det tre scoringer for henne. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

RØABANEN: – Det var veldig gøy. Jeg hadde en veldig stor sjanse i første omgang, så det var godt at de andre satt i 2. omgang, sier Huse.

20-åringen har spilt så å si fast på midtbanen til de rødkledde etter at hun signerte i vinter, og hun imponerer.

Med tre scoringer og en assist mot Fart står hun med fem scoringer og seks assist så langt i sesongen. Det er like bak Tuva Espas som troner øverst med fem scoringer og syv assist.

– Jeg har fått en mer offensiv rolle som gjør at det er lettere å være foran mål, så da er jo jobben å score eller sentre sånn at de andre kan score. Og så har vi vært mye bedre denne delen av sesongen, så jeg håper det fortsetter sånn, forklarer Huse.

Midtbanespilleren er som kjent datter av Camilla Huse, som selv spilte i Røa i to sesonger.

– Geir har vært treneren til mamma (Camilla Huse, red.anm.), og hun sier at jeg må passe meg, for han er litt gæren, sier hun spøkefullt, før hun fortsetter:

– Vi synes det hare vært veldig bra å komme hit til Røa hvor det er store ambisjoner og det blir litt mer spilletid, så vi skal opp til Toppserien. Hun gleder seg like mye som meg, forteller 20-åringen.

Scoret fem etter pause

Røa hadde bra med selvtillit foran matchen ettersom de vant 2-0 mot nettopp Fart på bortebane i forrige serierunde og fikk en bra åpning på kampen.

1-0 kom allerede etter åtte minutter da Ragne Hagen Svastuen steg til værs ved bakre stolpe og stanget inn etter frispark fra Synne Masdal.

– Noe av det vi pratet om før kampen var at vi skulle ha en bedre førsteomgang enn det vi har hatt de tre siste kampene, for det har vært ganske jevnt. Det greide vi faktisk å forbedre i dag og det var det innmari bra at vi fikk til, sier trener Geir Nordby.

Røa presset høyt og var best i både spill og sjanser den første halvtimen.

Blant annet hadde Espås en bra sjanse i spill med Huse etter seksten minutter, men Fart-keeperen reddet glimrende.

– Vi kommer til å sette det mer og mer, og vi scorer flere og flere mål. Det er det som bygger opp en selvtillit i forhold til å kunne score mål. Det er læring og den læringen får jo jentene nå ved å spille flere slike kamper, sier Nordby.

Fart kom mer med i kampen det siste kvarteret med flere brukbare sjanser, men syv minutter før pause doblet Vilde Fjelldal til 2-0 da hun skar inn fra høyrekanten, driblet forbi en spiller og satte den hardt inn i nettmaskene.

Etter hvilen var det Mia Huse det meste handlet om og hun brukte drøye halvminuttet på å sette inn 3-0 da hun var først på retur fra keeper og tuppet inn sin første for dagen.

– Det var et innlegg som var på vei til nærmeste stolpe, så ga jo keeperen en retur, og så kom jeg først på ballen og så gikk den i mål, forklarer Huse.

4-0 Dina Marie Nielsen fikk til slutt ballen i boksen og puttet sitt andre for sesongen.

5-0 var Huse igjen på plass da hun fikk ballen fra Sarah Suphellen på første, kranglet seg forbi en forsvarsspiller og tuppet inn sitt andre mål.

– Det var en pasning i et veldig trangt rom som jeg klarte å fange opp og da var det bare å drible seg igjennom. Det var litt kronglete, men jeg fikk ballen igjennom til slutt, sier Huse.

6-0 Dagens debutant Solveg Engås satte fart, tredde igjennom til Huse som la til rette før hun plasserte inn sitt tredje mål.

– Jeg fikk en veldig bra pasning fra Oline og jeg var heldig med at jeg fikk en veldig bra touch, så da var det bare å skyte med venstre. Da gikk den i hjørnet, sier Huse.

Etter 77 minutter slo Huse presist inn til Nadia Pinto like foran mål som tuppet inn 7-0.

– Jentene viser styrke i dag, og de er flinke til å ha kvalitet på trening. Det gjenspeiler seg i prestasjon i kamp. Det er der det ligger, og det er ikke overraskende at vi får en ketchup-effekt nå på bakgrunn av det vi har gjort på trening. Det er veldig bra at jentene får oppleve det, at de får en gevinst for det arbeidet de legger ned, sier Nordby.

Etter syv strake seiere i 1. divisjon og to i cupen virker Røa-jentene å være stinne av selvtillit foran en rekke kamper på tampen av sesongen.

– Det er alltid bra å vinne kamper og en god bekreftelse, og det å få selvtillit i forhold til at man gjør noe riktig. Og så vet vi at vi kommer til å møte tøffere motstand utover høsten, så vi må bare nullstille og fokusere på ny cupkamp på onsdag. Det blir en tøff og morsom batalje her, sier Nordby.

En match som kan bli avgjørende for opprykk er bortekampen mot Amazon Grimstad 2. oktober.

– Det kan nok tenkes. Nå ligger jo de nærmest oss, men det er klart at alt er opp til oss, så da må vi bare sørge for at vi får gode treningsuker og at vi er klare for hver match. Så håper jeg at vi kan nå målet vårt om opprykk etter sesongen, avslutter Nordby til Akersposten.