«De er unge, de er usårbare, de er provoserende»

Det er ingen grunn til å være misunnelig på at de yngste av oss føler seg usårbare, men vi andre som ikke føler oss helt usårbare, ber tynt om forståelse.

Publisert: 27.03.2020 kl 17:50

Du følger alle regler for smittevern og holder den nødvendige avstanden til andre kunder i butikken. Så kommer en ungdomsgjeng som skumper rundt på hverandre og har det gøy sammen. Ikke fullt så gøy for oss. Tenåringene klapper hverandre på skuldrene, kjøper smågodt sammen, deler og har det hyggelig sammen i kassa. I dag så jeg også fire gutter med randoneeski på en holdeplass langs Frognerseterlinjen. Det var stor munterhet og kameratslig dytting.

I tillegg renner det det i disse dager inn med meldinger – og bilder – til vår redaksjon fra folk som er bekymret fordi de observerer akkurat det samme, ungdommer som står og går i klynger.

Det er ikke meningen å sære surmaget. Det å ha gode venner i denne tiden er viktig, særlig for dem som ikke har det så bra hjemme. Men, det å ikke ha forståelse for at koronaviruset er livsfarlig både for unge og gamle er helt uforståelig når de burde vite bedre etter å ha kommet i tenårene. Som en eldre mann sa det. De skulle hatt juling. Jeg mener ikke det, men forstår at de eldste blant oss har grunn til å reagere.

Det har egentlig ikke noe med folkeskikk å gjøre heller. Mange voksne er også ubetenksomme. Noen voksne er også direkte skarpe og uhøflige om du kommer for nær, mens andre skaper fiendebilder av hyttefolk, joggere med flere. Det er mange som er redde og som reagerer deretter.

Det er bare det at mange unge fremdeles tror at forløpet av sykdommen er som en sval influensa. Den første delen av informasjonen om koronaviruset hadde stort fokus på at dette først og fremst var farlig for eldre og personer med underliggende sykdommer. Dette har festet seg, selv om den ene ungdommen etter den andre rundt i Norge og verden havner på intensivavdelinger og flere med ubotelige lungeskader – om de overlever. Skremselspropaganda – nei da.

For all del skal vi huske at den store massen av barn og unge forstår alvoret, men det gjelder altså de andre. Det er riktig at de yngste av oss slipper lettest unna koronaviruset, men her er det snakk om samarbeid over generasjoner. Javel, du gir blaffen, men risikerer altså å komme hjem til mor og far og smitte disse. Kanskje det går bra også, men de kan også selv ha pårørende å ta vare på, utenom barna. Plutselig har du gjennom egne foreldre satt en bestemor eller bestefar i en livsfarlig situasjon. Vil du være en av dem? Jeg bare spør.

Vidar Bakken

redaksjonssjef