– Det er mye fint med juletiden, men...

Publisert: 18.12.2019 kl 09:35

VESTRE AKER: I disse dager er mange av oss i god sving med forberedelser til jul. Bydel Vestre Aker og Brann- og redningsetaten i Oslo kommune er i tillegg godt forberedt inn mot 2020. Mandag denne uken signerte bydelen og etaten en samarbeidsavtale som vil styrke brannsikkerhetsarbeidet i bydelen fra nyåret.

– Selv om bydelen har et godt fokus på brannforebyggende tiltak fra før, så er det svært gledelig å få en samarbeidspartner med unik brannfaglig kompetanse. Med en slik faglig tyngde i ryggen vil vi kunne styrke innsatsen mot de mest sårbare innbyggerne i bydelen, sier bydelsdirektør Elisabeth Vennevold.

Hjelp til selvhjelp

Brann- og redningsetaten har allerede etablert lignende samarbeidsavtaler med 12 andre bydeler i Oslo, men opplever at behovet for brannsikringstiltak og bistand varierer fra bydel til bydel. På nyåret starter derfor arbeidet med å kartlegge bydelens konkrete behov for hjelp fra etaten. Men allerede ved signeringsmøtet var det enighet om at opplæring av bydelens ansatte vil være et av tiltakene som raskt skal etableres i 2020.

– De aller fleste som omkommer i brann i Oslo, tilhører en utsatt gruppe som kjennetegnes av manglende evne til å forebygge, oppdage, varsle, slukke og ikke minst rømme fra brann. Dette er ofte eldre eller personer med rusproblemer. Statistikken viser at majoriteten av disse mottar omsorgstjenester fra bydelen. Derfor skal vi i 2020 starte opp med å kurse de av bydelens ansatte som arbeider med hjemmeboende utsatte grupper, slik at de kan oppdage brannfare og ikke minst iverksette tiltak for å reduseres den enkeltes risiko, sier brannsjef Jon Myroldhaug.

– Vi er veldig glade for at denne samarbeidsavtalen har kommet på plass. Dette er en avtale som vil gi økt brannsikkerhet for de som trenger det mest, nemlig de utsatte gruppene, supplerer Vennevold.

Medansvar

Brann- og redningsetaten er opptatt av at Oslos innbyggere tar et medansvar for at personer i utsatte grupper ikke omkommer i brann.

– Den gode gamle «nabokjerringa» er rett og slett en viktig brannforebyggende faktor. Bry deg om de du møter i hverdagen, uansett om det er bestemor eller naboen. Kjenner du eldre personer eller andre i risikogruppen, så bistå med å sjekke brannsikkerheten hjemme. Hjelp dem med å få på plass røykvarslere og komfyrvakt dersom det trengs, oppfordrer Myroldhaug.

Etaten er også opptatt av at man ikke skal glemme egen brannsikkerhet. Desember er den måneden i året det brenner mest i Norge. Oppfordringen fra Brann- og redningsetaten er at bydelens innbyggere ikke bare ønske seg en fredfull jul, men også en brannsikker jul.

– Det er mye fint med juletiden, men dessverre bringer også desember med seg den høyeste forekomsten av husbranner sammenlignet med resten av året. Vi oppfordrer alle til å påse sikker bruk av stearinlys og om å følge med på kjøkkenet under matlagingen slik at tørrkok ikke blir en kilde til brann i jula, sier brannsjef Jon Myroldhaug.

– Vi ser frem til å møte 2020 med et godt samarbeid for økt brannsikkerhet slik at vi kan redusere sannsynligheten for, og ikke minst konsekvensene av brann for de utsatte gruppene i bydelen vår. Vi benytter anledningen til å ønske alle våre innbyggere en riktig god jul og et godt nytt år, avslutter bydelsdirektør Vennevold.

