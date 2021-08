De er klare for rekordlang sesong i eliteserien

Om en uke kastes Rema 1000-ligaen i gang for Aker Topphåndball, og Marielle Nordvang er klar for å gå i bresjen for et ungt mannskap. Torsdag arrangerte forbundet «avkast» for elitelagene.

Publisert: 29.08.2021 kl 09:39

FORNEBU/ULLERN: – Det er tøft i eliteserien, så jeg har selvfølgelig lyst til å stå frem og virkelig være med å bidra til at dette skal gå vår vei, sier Nordvang.

21-åringen har tatt over kapteinsbindet etter at Julie Aspelund Berg (28) forsvant til svenske Skövde HF foran sesongen. Nordvang representerte Aker sammen med trener Lars Abelsen før helgen.

– Det er veldig gøy å ha blitt spurt om det, og det er viktig at vi er et kapteinsteam. Selv om det er jeg som representerer her i dag, så består teamet av meg, Janne (Håvelsrud Eklo) og Marie (Loka). Jeg tror vi kommer til å utfylle hverandre veldig bra, så jeg har troen på at vi sammen skal stå litt foran og lede sånn at vi som lag skal prestere og gjøre det bra i år, sier Nordvang.

Hun kom til klubben i 2017 og debuterte i Eliteserien da Aker rykket opp i sesongen 2019/20. Da ble det 30 scoringer på 21 kamper, mens hun stoppet på 22 fulltreffere på ti kamper forrige sesong før serien ble stoppet i januar.



– Jeg håper det blir noen mål i år også. Det ble litt kortere sesong i fjor, så vi håper virkelig at vi får til en full sesong i år. Det har alle spillerne veldig lyst til. Vi er klare for det, forteller bakspilleren.

Rekordmange lag

Aker er elitesatsingen til Ullern IF i kvinnehåndball, og flere av hjemmekampene spilles i den nye Ullernhallen på Ullernbanen. Som flere andre lag har Aker en ung spillertropp, og i år stiller de til sesongstart med en snittalder på cirka 20,8.

– Vi er et veldig ungt lag, men det er mange flere her som er unge, så det blir viktig å ta poeng i de riktige kampene og bare omstille oss hele tiden – ta kamp for kamp. Jeg tror det kommer til å bli veldig jevnt i årets eliteserie, så vi er bare nødt til å kjempe på, og ta steg etter hvert, mener Aker-spilleren.



Hun er forberedt på en lang sesong med mange kamper. Det er i år rekordmange fjorten lag i Rema 1000-ligaen siden forrige sesong ble spist opp av korona-pandemien i januar og ingen lag rykket ned, mens Follo HK rykket opp på kvinnesiden.

– Det kommer til å bli mange kamper, så det blir viktig å passe på belastningen sånn at vi holder oss skadefrie og er med hele sesongen. Men jeg synes vi har en veldig bred spillergruppe i år, så det er mange som har lyst til å komme opp og ta litt ansvar. Jeg tror vi kommer til å finne en fin balanse mellom det og få brukt hele troppen, sier Nordvang.

Sesongen kommer til å bestå av 26 seriekamper og med fjorten lag rykker lagene som blir nummer 12, 13 og 14 etter endt serie ned til 1. divisjon, mens lagene som blir nummer 9, 10 og 11 skal spille «play-off» med dobbel serie for å unngå kvalifisering. De åtte beste lagene spiller sluttspill.

– Hva er målet?



– Som vi har snakket om her, så er hovedmålet vårt å holde oss i eliteserien. Det tror jeg virkelig at vi skal få til. Tar vi flere poeng og gjør det enda bedre, så skal vi selvfølgelig spille for det og gjøre vårt beste slik at det skjer, forteller Nordvang.



Men på grunn av publikumskapasiteten har ikke Aker fått tillatelse til å spille i Ullern Flerbrukshall og får derfor ikke en fast hjemmebane. Men Nordvang lar seg ikke stoppe av det.

– Nå har jeg vært i Aker noen år, så jeg har blitt vant til at vi ikke har noen hjemmearena og det er selvfølgelig veldig kjipt. Men vi får bare gjøre det beste ut av situasjonen og nå ser det ut til at det kommer til å bli kamper i Oppsal Arena og Nadderud Arena, så vi får skape kultur og engasjement, og få opp stemningen der selv om vi kanskje gjerne skulle hatt vår egen hjemmearena, sier midtbacken.

I rute i forhold til forutsetningene

Trener Lars Abelsen ser fram til en sesong i ny klubb. Han kom fra Follo HK foran sesongen.

– Jeg gleder meg veldig nå. Det har vært veldig rart det håndballåret vi har vært igjennom, så bare det å få lov til å spille og komme i gang, kjenner jeg litt på. Det er derfor vi driver med dette, sier Abelsen.



Med 11-målsseieren mot Oppsal friskt i minnet og flere jevne treningskamper i oppkjøringen – tror han at det blir en tøff sesong, men føler seg sikker på at de er sånn noenlunde klare til seriestart.

– Jeg føler at vi er i rute. Vi har visst at det er tidlig sesongstart, og det er de rammene vi har å forholde oss til. Vi har lagt opp et løp, og vi har hatt en fin treningsleir og spilt gode treningskamper. Vi har per nå veldig lite skader og trent godt. Så ja, vi skulle alltid stått bedre rustet til sesongstart, og jeg vil si at vi er bra i rute i forhold til det, forteller Abelsen.

– Hva har dere trent mest på?



– Vi har jobbet mye med å få på plass et spill, et spillkonsept, og det tar mye tid. Det er forsvarsspill, angrepsspill, kontringsspill, og vi har øvd mye etter sommerferien. Vi fikk god tid på det i en uke i Hønefoss. Vi har fått testet det i treningskamper og få spilt mye av det spillet vi ønsker å få på plass, at spillerne forstår det, utvikler – og ser muligheten i det. Og så er det ikke minst en del spillere som får roller som de ikke har vært vant til før. Ved siden av det har det vært mye fysisk trening, avslutter Lars Abelsen.

Onsdag får de testet det ut for alvor når de tar i mot Sola HK med Camilla Herrem i spissen i Nadderud Arena.