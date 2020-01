«De er fortausløse, og de er maktesløse»

De som bor i Voksenkollveien, har ingen tålmodighet lenger. I den nye vinteren er skoleveien like utrygg som før, mens beboerne bare må finne seg i rot og mere rot fra utbyggere og etater samt politisk handlingslammelse.

Summen av utbyggere, Plan- og bygningsetaten (PBE), Bymiljøetaten (BYM), Vann- og avløpsetaten (VAV) og byrådsavdeling for byutvikling er full stopp av bygging av fortau ned til Voksenkollen stasjon. Akersposten har fulgt saken i mer enn tre år, da vi ble gjort oppmerksom på forhold i forbindelse med de nye byggeprosjektene i Voksenkollveien 35 – 45 og Voksenkollveien 80-88 og de uoversiktlige kravene til opparbeidelse av fortau knyttet til prosjektene. I flere omganger har fortvilte foreldre henvendt seg til Akersposten.

Kommunen med etater og byrådsavdeling vil naturligvis ha fortau, men får det rett og slett ikke til, selv om byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen i denne avis sa følgende 06.04.2018, altså for snart to år siden: – Jeg vil følge opp denne saken og sørge for at fortauet kommer på plass, og kommunen vil nå kreve at utbyggeren bygger fortau før vi gir ferdigattest til boligene.

Å dra hele den mangeårige og kompliserte historien på nytt medfører lange gjesp, men den siste delen av historien medførte optimisme i nybyggerfeltet i Voksenkollen. Utbygger på østsiden av veien fant etter hvert ut med juridisk bistand at det ikke kunne stilles krav til selskapet om opparbeidelse av fortau. Plan- og bygningsetaten ga utbygger rett og plutselig fikk utbygger på vestsiden eneansvar for å bygge hele fortauet. Fylkesmannen grep inn og så det urimelige i dette og PBE måtte starte på nytt.

Så gikk utbygger i øst den motsatte vei og sa seg villig til bygge fortau lenger ned i veien enn det han strengt tatt var forpliktet til. Dette fortauet skulle stå ferdig med frist fra PBE 01.06 2019. Hurra! Men nei da. Utbygger informerer så PBE i mars om at det tar for lang tid å få godkjent prosjektet hos Bymiljøetaten, så selv om de venter en snarlig godkjenning kan de ikke overholde fristen. I mellomtiden har også Vann- og avløpsetaten kommet inn i bildet. De vil ha på plass en VA-ledning når det først skal graves og anlegges fortau. PBE gir ny frist til 31. desember 2019, med klar beskjed: Ytterligere fristutsettelser kan ikke påregnes. Forsiktig hurra.

I januar 2020 skulle altså barna kunne ferdes trygt på fortau, i hvert fall ned til der Lysebuveien krysser. Det er ikke noe fortau der, for 7. november 2019 skriver utbygger blant annet:

"På tross av gjentatte purringer, avholdte møter med BYM, avklaringer fra Vann- og avløpsetaten og kontinuerlig arbeid fra våre konsulenter, har vi fortsatt ikke mottatt en tilbakemelding fra BYM, hvilket gjør at vi er forhindret fra å sette i gang veitiltaket."

Hva skjer så? Jo i og med at VAV skal bygge en hovedledning på det samme strekket får utbygger utsatt fristen til 31. desember 2020 og denne gang uten noen streng beskjed om ytterligere fristutsettelser.

Hva så med utbygger på andre siden av veien som skal ta seg av fortauet fra Lysebuveien og ned til Voksenkollen stasjon? Der er status at utbygger «krangler» med Plan- og bygningsetaten om fortau og veibredde. Samtidig er det nå satt frist til ferdigstillelse av siste byggefelt sommeren 2022, og i den sammenheng også ferdigstillelse av fortau. Hva er da egentlig status for hele fortauet? Vi spurte PBE som svarer følgende ved senior kommunikasjonsrådgiver, Atle Jan Larsen:

Vann- og avløpsetaten skal legge nytt VA-anlegg i Voksenkollveien. For å sikre samordning av gravearbeidene har byggeprosjektet i Voksenkollveien 35-45, på østsiden av veien, fått utsatt frist for å opparbeide fortau fra Voksenkollveien 35 til og med Lysebuveien innen 31.12.2020. Byggeplanene er oversendt Bymiljøetaten, som skal godkjenne disse før arbeidene kan igangsettes. Det resterende fortaustrekket skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest for alle boligene i Voksenkollen 80-88. Der gjenstår bygging av boligene i felt B. Dette feltet må være ferdigstilt innen 01.06.2022. Plan- og bygningsetaten har hatt møter med utbyggerne for begge utbyggingsfeltene i Voksenkollveien og oppfordret dem til å sende inn felles byggeplaner for hele veistrekket, fra Voksenkollveien 66 til T-banestasjonen. Vi mener det vil være til felles beste for begge parter at veiopparbeidelsen planlegges og gjennomføres under ett. Ettersom kravene om opparbeidelse av fortau er knyttet til to ulike reguleringsplaner med ulik fremdrift har ikke Plan- og bygningsetaten anledning til å pålegge utbyggerne å gjennomføre opparbeidelsen av hele veistrekket samtidig.

Mildt oppgitt kan vi vel konstatere at det fremdeles er noen skjær i sjøen eller rettere sagt humper i veien – i hvert fall ikke fortau i veien med det første. Det heter seg at den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Så ikke i dette tilfellet. Snart kommer vel Statnett på banen eller kanskje Telenor eller Get. Det er plass til flere kabler i grøften. Hvem var det igjen som sa: Jeg skal følge opp denne saken. Det er glemt – det er så lenge siden.

