De åpner kafé og butikk i ett

– Vi gir oss aldri på smak! sier gründerne som nå åpner butikk og spisested på nyetablerte Harbitz Torg på Hoff.

Publisert: 10.08.2020 kl 13:30

HOFF: Stikkordene er kortreist, økologisk, bærekraftig og smakfullt for Lokal, som er navnet på kafeen og butikken som åpner ut mot Harbitzalleen i Harbitz Torg. Etter planen åpner dørene lørdag denne uken, og det jobbes nå på spreng for å gjøre de siste forberedelser.

Lokal liker å omtale seg selv litt som rebeller, som kjemper for lokalprodusert mat, mindre matsvinn og mindre emballasje. De ønsker å distansere seg fra de store matvarekjedene, som de mener aller mest er opptatt av å selge mest mulig mat til lavest mulig pris.

– Alt handler gjerne om lave priser. Hos oss må vi kanskje gi oss litt på pris, men vi gir oss aldri på smak, sier Inger Marie Ommedal, som sammen med Richard Patterson er gründeren bak Lokal.

– Hva er Lokal?



– Det er både butikk og kafé i samme lokale. Dette er den første vi åpner, og det skal bli en kjede, sier Ommedal. I september åpner de også på Hamar.



Fra klokken syv om morgenen skal kundene kunne kjøpe ferske bakevarer, blant annet inspirert av franske baketradisjoner. I hyllene vil man også finne for eksempel pasta og pastasauser, ris, krydder, oster, skinker, juice og kaffe.

– I kafeen vil vi ha en levende meny, etter hva slags varer som er i sesong. Vi er heldige som åpner nå, for nå bugner det jo over alt, sier hun.

Lokal vil også inneholde en vinbar, og det blir opp til 65 sitteplasser inne og rundt 50 ute.



– Vi har ganske stor plass ja. Vi mener at dette området trenger en skikkelig møteplass, hvor de kan ta en kaffe eller et glass vin. Hos oss kan man møte naboene et sted utenom hjemmet, sier Ommedal.

Ikke Lilleaker, men Hoff

Patterson forteller at de i en stund har hatt en food truck på Harbitz Torg, og i denne perioden har de funnet ut mer om hva folk i lokalmiljøet ønsker seg av den nye møteplassen.

– Vi har jo møtt mange av naboene, og vi har snakket med mange som mener at Hoff trenger et slikt sted, sier han.

– Hvorfor ble det akkurat på Hoff?



– Det er egentlig litt tilfeldig at vi kom borti dette prosjektet. Vi har tidligere snakket med blant andre Mustad om et sted på Lilleaker, men det ble det ikke noe av. Så dukket Harbitz Torg opp, og det er spennende på alle mulige måter, sier Patterson.



De to matgründerne har stor tro på at de skal klare ambisjonen om å åpne dørene lørdag 15. august, selv om det er mye arbeid som står igjen når Akersposten er innom mandag formiddag.

– Vi er optimistiske og satser på åpning lørdag. Bare vi får koblet til pizzaovnen, skal vi i hvert fall få servert pizza, smiler Ommedal.

– Så får veien bli litt til mens vi går. Denne butikken og kafeen blir jo også et pilotprosjekt for oss, og det er spennende å se hva som blir mottatt best, hva vi treffer vi og hva vi må endre på underveis. Vi kommer til å være lydhøre, sier hun.



Følg Akersposten på Facebook

På bakkeplan ved siden av inngangen til Coop Mega kommer kafeen og butikken som blir et nytt møtested på Hoff. Foto: Fredrik Eckhoff

Her åpner Lokal på Harbitz Torg.

[ Åpne stort dynamisk kart ]