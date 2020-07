Dagen i dag, 9. juli

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Publisert: 09.07.2020 kl 08:53

9. juli i 1809 blir Svend Foyn født. Svend Foyn revolusjonerte hvalfangsten - på godt og vondt. Ved sin død etterlot han seg en formue på fire millioner kroner. Industrien han utviklet skulle etter mange år, nesten utrydde de største havpattedyrene - blåhvalene.



Den norske foregangsmannen i sel- og hvalfangst, var bare 11 år da han gikk til sjøs. Kun 24 år gammel ble han skipper. Han begynte med selfangst i 1846. I begynnelsen var det tap, men selfangst ble en ny stor norsk næring.

I 1863 fikk han bygget verdens første dampdrevne hvalbåt. I løpet av fire år eksperimenterte han seg fram til en lønnsom moderne finnhvalfangst på Finnmarkskysten. Det kostet ham 51 000 spesidaler.

Foyn var den første som skjøt hval med granatharpun. Sogneprest Morten Thrane Esmark fant fram til en tennsats for utskutte granater så de først eksploderte ved anslag. Han lærte Foyn metoden så sprengstoffet i harpunen først ble antent ved stramming av fangstlinen etter at harpunen var skutt inn i hvalen. Grunnlaget for hele den moderne finnhvalfangsten var skapt. Fra å ha fått kanskje én hval i sesongen, fikk Foyn nå opptil 100. Han ble en rik mann.

Ved å bearbeide hvalens råstoff i egne anlegg, kunne Foyn stadig øke sin formue. Han ga bort store beløp til hedningmisjonen, sjømannsmisjonen, til bedehus, skole og arbeiderboliger i Tønsberg - og til Foyns borgerskole i Oslo i 1889. Han testamenterte sin formue til et misjonsfond.

Hans statue - modellert av Anders Svor - står utenfor domkirken i fødebyen.

1990

9. juli i 1990 spilles den aller første forestillingen med Kaptein Sabeltann i Kristiansand Dyrepark - nærmere bestemt klokken 16.00. Den oppdiktede sjørøveren blir skapt av den norske låtskriveren og forfatteren Terje Formoe i 1989. Året etter var det sommerforestilling i Kristiansand Dyrepark.



Musikken fra forestillingen ble veldig populær i 1992 og 1993. Etter den tid er det kommet flere teaterforestillinger og barneplater. I tillegg har det blant annet blitt bøker, blader og filmer. Kaptein Sabeltann er en kommersiell suksess.

Mannskapet består av: Langemann, Benjamin, Pelle Pirat, Pysa Pirat, Skalken og noen ganger Pinky.

1930

9. juli i 1930 blir Elsa Lystad født på Rodeløkka i Oslo. Hun er kjent for sentrale roller både på teateret og i fjernsynet, film og radio. Hun fikk sitt gjennombrudd midt på 1960-tallet. Hun er kjent for sin mimikk og evne til å legge inn komiske trekk på mer seriøse roller.



Lystad debuterte i 1957 på Falkbergets Teater og fikk der rollen som Laura Isaksen i Bør Børson jr. Hun turnerte med teateret i over ett år. Hun var ansatt ved Det norske teatret fra 1958 til 64. Gjennombruddet fikk hun i Lysthuset, der hun ble hyret av blant andre Rolv Wesenlund og Harald Heide-Steen jr. i 1965.

Lystad var tilknyttet Chat Noir og Fjernsynsteatret før hun ble ansatt ved Oslo Nye Teater i 1973, hvor hun var inntil hun begynte ved Den Nationale Scene i 1976. Hun sluttet ved Den Nationale Scene i 1980 og jobbet deretter frilans. Hun arbeidet siden sammen med Wesenlund både på teater og i TV, og radiorollen som Fru Sløying var det første møtet med Lystad for mange nordmenn utenfor Oslo.

I 1990 fikk hun rollen som Oddveig i komiserien Fredrikssons fabrikk og filmen med samme navn fra 1994. Så sent som i 2007 var hun fortsatt aktiv og turnerte med stykket Ingen grunn til panikk! hvor hun delte hovedrollen med Marianne Krogness. Forestillingen avsluttet på Chat Noir sommeren samme år.

Lystad har i en årrekke vært å høre i radioprogrammet Nitimen på NRK P1. Sammen med skuespiller kollega Morten Røhrt lagde hun det ukentlige humorinnslaget Tips-telefonen. I 2011 hadde hun rollen som Gamlemor i den norske 3D-filmen, Blåfjell 2: Jakten på det magiske horn. I februar 2012 spilte hun Mor Åse i en oppsetting av Peer Gynt - My name is Peer Gynt - i Kanonhallen på Løren i Oslo.

