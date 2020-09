Dagen i dag, 8. september

Bjørg gir deg "Dagen i dag.

Publisert: 08.09.2020 kl 07:48

8. september - Mariadagen

8. september er jomfru Marias fødselsdag. Jomfru Maria - eller Maria fra Nasaret - er en jødisk kvinne som ifølge Det nye testamente er identifisert som Jesu Kristi mor. I islam er hun ansett som mor til profeten Jesus.



Ved konsilet i Efesos tilla konsilfedrene henne tittelen Theotokhos - Guds Mor - egentlig Gudefødersken. Denne tittelen må sees i sammenheng med den kristne lære om Jesus som både Gud og menneske.

Rent religionshistorisk har kirkens fremstilling ført til at Maria har fått stor betydning for svært mange troende - ikke minst for kvinner. I kunstneriske fremstillinger er hun som oftest kalt bare "Madonna".

8. september - alfabet-dagen

8. september er FNs dag for lese- og skriveferdighet - alfabet-dagen.



Et alfabet er en ordnet rekke av bokstaver. Ordet kommer av de to første bokstavene i det greske alfabetet - Alfa og beta. Alle vesteuropeiske språk bruker varianter av det latinske alfabetet - som er det mest brukte alfabet i verden.

Den faste rekkefølgen av bokstaver muliggjør det å ordne ord og navn i alfabetisk rekkefølge - alfabetisering - for eksempel i en ordbok.

I enkelte sammenhenger brukes ordet også om tegnsett som omfatter andre skrifttegn enn bokstaver - for eksempel morsealfabetet.

Det norske alfabetet bygger på det latinske alfabetet. Det finnes 29 bokstaver i det norske alfabetet. Det blir ofte kalt det dansk-norske alfabetet fordi alfabetet er likt for nynorsk, bokmål og dansk.

1895

8. september i 1895 dør den tyske industrimannen Adam Opel. Han startet sin karriere hos en låsesmed - før han reiste ut i Europa som tenåring. Han ble raskt fascinert av symaskiner - og i 1863 åpnet han en fabrikk i Rüsselsheim for å masseprodusere slike maskiner.



I 1868 giftet Opel seg med Sophie Marie Scheller. De fikk fem sønner: Carl, Wilhelm, Heinrich, Friedrich og Ludwig. Alle fem ble senere involvert i familiebedriften.

I 1885 utvidet Adam Opel til produksjon av sykler.

Han døde i 1895 - da selskapet var Europas ledende innen produksjon av symaskiner - og i tillegg hadde en produksjon på over 2.000 sykler årlig.

Tre år etter Adam Opels død, begynte familien Opel å lage automobiler - et område der selskapet senere kom å få en ledende stilling i Europa.

1818

8. september i 1818 godkjenner kong Karl XIV Johan den første børsloven. Bakgrunnen var et knugende trykk på næringslivet tidlig på 1800-tallet.



Norge var en utpreget landbruks- og fiskerinasjon - med Christiania som administrativt sentrum. Det var vanskelige økonomiske tider og det la et knugende trykk på næringslivet.

Det var bakgrunnen for at kjøpmann Nicolay Andresen i 1818 fremmet forslag i Stortinget om å opprette en børs. Ønsket var å øke aktiviteten.

Kong Carl Johan sanksjonerte den første børsloven 8. september 1818 - og i april 1819 åpnet Christiania Børs sitt første lokale i Madam Jørgen Pløens Gaard i Toldbodgaten.

Allerede i 1684 ble det satt i gang med forsøk på børsdrift i Bergen og også i 1708 - uten å lykkes.

I dag er Oslo Børs den sentrale markedsplassen for notering og omsetning av finansielle instrumenter i det norske markedet. Oslo Børs er internasjonalt anerkjent for å være verdensledende innenfor energi, sjømat og shipping.

En antar at ordet børs skriver seg fra den belgiske byen Brügge - hvor kjøpmennene samlet seg på et torg som ble kalt "De Beurs" - etter et gammelt hus som hadde et våpen med tre pengepunger på gavlen. Middellatin - Bursa.

Noen sier at å kjøpe og selge på børsen egentlig vil si at en handler med forventninger.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon