Dagen i dag, 8. juli

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Publisert: 08.07.2020 kl 08:46

1716

8. juli i 1716 finner slaget ved Dynekilen - sør for Strømstad - sted. Her klarer Petter Wessel Tordenskiold - født i Trondheim - å tilintetgjøre en svensk transpostflåte.



Slaget i Dynekilen under den store nordiske krig, er et av de mest kjente slagene i norgeshistorien - og kanskje det mest berømte sjøslaget i den norske militærhistorien. Under slaget ledet en av Danmark-Norges største sjøhelter - Tordenskjold - en innenskjærs eskadre til en svensk transportflåtes ankerplass i Dynekilen. Der klarte Tordenskjold å tilintetgjøre transportbåtene sammen med eskorten på 13 til 15 krigsskip. Dette slaget førte til at kong Karl XII av Sverige måtte oppgi sitt første felttog i Norge.

Allerede etter nederlaget under slaget om Halden, hadde Karl XII lurt på om han skulle oppgi Norgesfelttoget - som så langt bare hadde vært skuffende. Tapet av transportflåten og det verdifulle artilleriet må ha vært avgjørende for svenskekongens beslutning om å stanse felttoget.

Hvis han fortsatte, ville han nok ikke ha mulighet til å holde på stillingene sine. Han hadde ikke artilleri til å ta festninger, han hadde ikke forsyningslinjer til Sverige, og han ble truet av den dansk-norske flåten fra sjøen - som nå hadde grunne nok krigsskip til å gå innenskjærs. En retrett til Sverige var eneste mulighet. Det tok bare få dager før alle svenskene var ute av Norge.

Blant skipene som etter slaget gikk til København, var Tordenskjolds "Hvite Ørn". I København vekket nyheten stor jubel. Som belønning for sin innsats ble Tordenskjold utnevnt til kommandør.

1859

8. juli i 1859 dør kong Oscar I - 90 år gammel. Hans navn var Josef Frans Oskar og var konge av Norge og Sverige fra 1844. Oscar var eneste sønn av kong Karl III Johan og dronning Desideria. Han var født i Paris og kom til Stockholm sammen med sin mor i juni 1811 etter at faren i august 1810 hadde blitt valgt til svensk kronprins.



Oscar I overtok styret 8. mars 1844. Han og Josefine ble kronet i Stockholm 28. september 1844, men de ble aldri kronet i Norge.

Som kronprins var han norsk visekonge i to perioder - i 1824 og 1833 - noe som gav ham posisjon som regjeringens formann - statsminister. I 1830-årene tok han til orde for en rekke liberale reformer. Da han ble konge, utnevnte han moderate liberale medlemmer i den svenske regjering. Et omfattende reformarbeid ble satt i gang i de to rikene. Det ble blant annet gjennomført en humanisering av straffelovgivningen og fengselsvesenet, lik arverett for menn og kvinner og en ny fattiglov.

Oscar I var velvillig stemt overfor de skandinavistiske strømninger og søkte i noen grad å etterkomme norske ønsker om større likestilling i unionen. Under den dansk-tyske krig i perioden 1848 til 1850, førte han en utpreget danskvennlig politikk. Alt som kronprins hadde han gått inn for en omlegging av Sveriges sterkt russiskvennlige utenrikspolitikk. Med november-traktaten av 1855, ble rikenes utenrikspolitikk orientert mot vestmaktene.

1915

8. juli i 1915 blir Johan Øian født i Os i Hedmark. Han avla organisteksamen ved Trondhjems Musikkskole med Oskar Skaug som lærer.



Foruten konsertoppdrag - deriblant med Filharmonisk Selskaps Orkester - arbeidet han som musiker i NRK. Han begynte i Kringkastingsorkestret i 1946 og virket som orkesterpianist og akkompagnatør fram til sin død 4. oktober 1978. Han improviserte klaveroverganger i direktesending ved den ukentlige Meloditimen med Kringkastingsorkestret og Øivind Bergh som dirigent og programleder.

Videre akkompagnerte og arrangerte han populærmusikk og komponerte flere stykker for piano og orgel. Mest kjent er Øians melodier til en rekke populære barneviser - deriblant "Noen barn er brune" for Barnetimen, og "Nøtteliten", "Helene Harefrøken" og "Bolla Pinnsvin" til tekster av Alf Prøysen - innspilt med komponistens eget ensemble i 1955.

Hans "Festmarsj" og "Melodi Beguine" har oppnådd stor popularitet og er innspilt med Kringkastingsorkestret og Øivind Bergh.

I en årrekke spilte han i Den norske kammertrio med fiolinisten Aage Wallin og cellisten Arne Novang. Trioen var særlig aktiv på femti- og sekstitallet med jevnlige sendinger i NRK Radio.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon