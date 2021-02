Dagen i dag, 8. februar

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 08.02.2021 kl 10:30

1814

8. februar i 1814 blir Carl Paul Caspari født i Dessau, Tyskland. Han døde 11. april 1892 i Kristiania. Han var en tysk-norsk teolog og professor ved Universitetet i Oslo.



Caspari hadde jødiske foreldre og vokste opp med hebraisk språk og jødisk teologi. I studietiden ble han påvirket av Franz Delitzsch og konverterte til kristendommen i 1838.

I 1846 ble han kjent med Gisle Johnson - som oppfordret ham til å søke på et ledig lektorat i teologi ved Universitetet i Oslo. Denne stillingen fikk han i 1847 og ble fast ansatt i 1848. Han ble teologiprofessor i 1859.

I 1862 ga han - sammen med Gisle Johnson - ut en norsk oversettelse av Konkordieboken. Den kom i nytt opplag 1866 - og senere i flere opptrykk.

Caspari var en stor språklig begavelse. Han virket ikke som forkynner, men brukte sine krefter i polemikk mot den del av grundtvigianismen som mente trosbekjennelsen var eldre enn Det nye testamentet. Caspari arbeidet ivrig for å holde på det lutherske skriftprinsippet. Mange av hans publikasjoner finnes i «Theologisk Tidsskrift» i perioden 1858-1881.

I Oslo er Casparis gate oppkalt etter Carl Paul Caspari. Den er på Gamle Aker og fikk sitt navn i 1901 og går fra Akersbakken til Waldemar Thranes gate.

1933

8. februar i 1933 debuterer det første moderne passasjerfly. Det er det amerikanske Boeing 247 som av mange regnes som det første. Det er et tomotors lavvinget monoplan bygget i metall. Flyet satte ny standard for fart og sikkerhet.



Boeing 247 debuterte i kommersiell trafikk med United Airlines samme år. Det ble også brukt som transportfly under andre verdenskrig.

I alt ble omkring 70 fly produsert - hvorav to ble eksportert til Lufthansa i 1934. Under andre verdenskrig ble Boeing 247 brukt av den amerikanske hærens flyvåpen som transportfly fra 1942 til 1944 - hvor det hadde betegnelsen C-73.

Boeing 247 var i kommersiell drift i mange år etter krigen, spesielt i Sør-Amerika.

1936

8. februar i 1936 blir Francis Sejersted - historiker og formann i Den norske Nobelkomite - født. Han hadde hovedvekten på moderne økonomisk historie samt skandinavisk historie på 1800- og 1900-tallet. Han er mest kjent fra tiden han satt som formann i Den norske Nobelkomite - 1991 til 1999. Han var leder for Ytringsfrihetskommisjonen 1996-1999 og styreformann i institusjonen Fritt Ord fra 2000 til 2011.



Francis Sejersted var dosent i historie ved Universitetet i Oslo 1971–1973 og deretter professor i sosial og økonomisk historie samme sted fra 1973 til 1998. Fra 1988 til 1998 var han direktør for Senter for teknologi og kultur ved Universitetet i Oslo. Han var fra 1999 tilknyttet Institutt for samfunnsforskning.

Fra 1971 til 1975 redigerte han Historisk Tidsskrift.

Sejersted regnes som en av grunnleggerne av økonomisk historie som selvstendig historisk deldisiplin. Han var også en av de første i Norge som fikk et professorat i økonomisk historie. Han skrev Fra Linderud til Eidsvold Værk (to bind, 1972, 1978) om overgangen til industrisamfunn i Norge på 1800-tallet sett i lys av Mathiesen Eidsvold Værks utvikling - som var et av landets ledende treforedlingsbedrifter.

I 1973 skrev Sejersted om den tidligere sjefen i Norges Bank - Nicolai Rygg - i boken Teori, ideal og virkelighet: Nicolai Rygg og pengepolitikken i 20-årene. Dette regnes som et sentralt verk om pari-politikken på 1920-tallet der norsk økonomi gjennomgikk en særnorsk lavkonjunktur på grunn av et misforstått ønske om å gjenvinne pengeverdien før første verdenskrig.

På 1970-tallet formulerte historikerne Sejersted, Even Lange og Tore Jørgen Hanisch det som skulle bli den ledende forståelsen av Norges vei ut av krisen i 1930-årene: At krisen ble overvunnet gjennom teknologisk endring og vekst i hjemme-næringene - og ikke gjennom keynesiansk etterspørselsvekst eller eksport. Denne forståelsen kan kort oppsummeres ved begrepet «vekst gjennom krise». Først i andre halvdel av 1990-tallet ble dette synet utfordret av en ny generasjon av historikere - anført av Einar Lie, Erlend Bjørtvedt og Christian Venneslan.

På 1980-tallet var Sejersted initiativtaker til at det ble igangsatt et tverrfaglig forskningsprosjekt om teknologihistorie. Han var blant annet prosjektleder for historieverket Norsk Hydros Historie i forbindelse med Norsk Hydros 100-årsjubileum. Sejersted argumenterer mot den teknologideterministiske posisjon i historiefaget.

Sejersteds syntese for tolkningen av den historiske utviklingen de siste 200 år i Norge, er kjent som «demokratisk kapitalisme». Han løftet fram betydningen av småborgerskap og lokale demokratiske krefter fra 1800-tallet og fremover. Dette står i kontrast til den dominerende tolkningen - der bøndenes og arbeiderbevegelsens vekst er i fokus.

Sejersted tok til orde for å se 1800-tallets politiske utvikling som et utslag av rettsstatsideologien. Dette i kontrast til Jens Arup Seips teori om embetsmannsstaten. Fravær av et sterkt industriborgerskap - som Wallenbergene i Sverige - gjorde at staten fikk en fremskutt plass i det norske system. Staten spilte ifølge Sejersted rollen som «kompensatorisk» borgerskap.

Sejersted var medlem av Den norske Nobelkomite 1982–99, fra 1991 som formann. 1990 til 1999 var han også styremedlem i Nobelstiftelsen, Stockholm.

Sejersted er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi (fra 1976), Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur (fra 1985), Academia Europaea (fra 1989), Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (fra 1993), Norges Tekniske Vitenskapsakademi (fra 1995), Kungliga Vetenskapsakademin (fra 1997) og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (fra 2001). Fra 1996 til 1999 var han formann i den regjeringsoppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen og fra 2000 til 2011 styreformann i Institusjonen Fritt Ord.

Sejersted var medlem av Høyre og var i 1962 formann i Det Norske Studentersamfund. Han regnes som en fremtredende representant for den verdikonservative fløyen i Høyre. Han var redaktør av den konservative studentforenings tidsskrift Minerva i 1958.

Han er kommandør av St. Olavs Orden, av Dannebrogordenen og av Nordstjerneordenen.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon