Dagen i dag, 8. august

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Publisert: 08.08.2020 kl 11:22

1576

8. august i 1576 blir grunnstenen til Tycho Brahes observatorium Uranienborg lagt ned på Hven - som er en svensk øy i Øresund mellom Sjælland og Skåne.



Øya er mest kjent fordi astronomen Tycho Brahe fikk den som len av kong Frederik II. Her bygget han sitt slott - Uranienborg - og sitt stjerneobservatorium - Stjerneborg - i siste halvdel av 1500-tallet. Her arbeidet han sammen med blant andre søsteren Sophie Brahe. Han mottok verdens ledende astronomer - helt til kong Christian IV forviste ham.

Det finnes lite igjen av observatoriene, men den nedlagte Allehelgenskirken er blitt omdannet til Tycho Brahemuseum. Nede i ruinene av Stjerneborg kan en oppleve et multimedishow som forsøker å gi et tidsbilde av den berømte astronoms tid.

Dansken Tycho Brahe - født Tyge Ottesen Brahe - var kjent for sine grundige observasjoner av stjernene og planetene og han er grunnlegger av den moderne observerende astronomien. Fornavnet Tycho er en latinisering av det danske Tyge.

Krateret Tycho på Månen og Mars-krateret Tycho Brahe er oppkalt etter ham. Også Tycho Brahe Planetarium i København er oppkalt etter Brahe.

En kveld i november 1572 på Herrevad kloster observerte Tycho Brahe en ny, sterkt lysende stjerne i stjernebildet Cassiopeia - det vi i dag omtaler som en supernova. Stjernen lyste sterkere enn Venus og var synlig midt på dagen. Den vakte oppsikt over hele Europa. Etter dette konsentrerte han sine studier om astronomien.

Siden Aristoteles hadde den aksepterte oppfatningen vært at alt utenfor månens bane var uforanderlig, flere andre observatører forsøkte derfor å forklare stjernen som et resultat av et fenomen i Jordas atmosfære. Tycho Brahe samlet data fra observasjoner ulike steder i Europa og fant at dette var uriktig. Han skrev om dette i boka De nova stella fra 1573. Herfra stammer betegnelsen nova - brukt om en stjerne som plutselig blusser opp på himmelen. I dag vet vi at stjernen i 1572 var en supernova.

Moderne posisjons- og observasjonsastronomi sprang direkte ut av innsatsen hans. Han er kjent for å ha gjort de mest presise astronomiske observasjonene før teleskopet ble oppfunnet. Mens tidligere astronomer hadde vært i stand til å gjøre observasjoner med en nøyaktighet på 10-15 bueminutter, hadde Brahes observasjoner en nøyaktighet i størrelsesorden 1 bueminutt (1 bueminutt = 1/60 grad).

Mye av astronomien fra grekerne og fra middelalderen bygde på observasjoner gjort av babylonerne - og selv Kopernikus utførte bare få og unøyaktige observasjoner. Brahe stolte ikke på disse tidligere observasjonene. Tidligere skulle astronomiske teorier bygge på både gamle og nye observasjoner - med Brahe kom et brudd med dette.

Han var også den første i moderne tid som utførte systematiske observasjoner. Han skrev observasjonene ned og samlet slik store mengder rådata. Han akkumulerte dermed en skatt av kunnskap som la grunnlaget for moderne astronomi.

Hans observasjoner resulterte i en stor stjernekatalog - den første som var uavhengig av Ptolemaios. Målingene av planetenes posisjoner over en årrekke gjorde det mulig for den tyske astronomen og matematikeren Johannes Kepler (1571-1630). Han var Brahes assistent. Han utarbeidet sine lover for planetenes bevegelse ("Keplers lover").

1974

8. august i 1974 trekker president Richard Nixon seg på grunn av Watergate-skandalen. Det skjer etter at justiskomitéen i Kongressen anbefalte riksrett mot USAs president. Han erklærte sin avgang i en tale 8. august 1974.



Bakgrunnen var Watergate-skandalen - som startet med et innbrudd i Demokratenes hovedkvarter i 1972. Nixon-regjeringens forsøk på å tildekke sin rolle og hindre etterforskningen, førte til konstitusjonell krise.

Han var USAs 37. president fra 1969 til 1974. Han er den eneste som noen gang er valgt to ganger til visepresident (1952 og 1956) og president (1968 og 1972). Nixon er også den eneste visepresident som er valgt til president uten å etterfølge den sittende president.

Richard Nixon gikk av fra sitt verv som følge av Watergate-skandalen i 1974 fordi Kongressen kom stadig nærmere å skulle reise riksrettstiltale mot ham. Han er den eneste amerikanske presidenten som har fratrådt frivillig.

Nixon forsøke å dekke over at medarbeidere i hans valgkamp sto bak et innbrudd i Demokratenes valgkamphovedkvarter på Watergate-hotellet i Washington D.C. før valgkampen i 1972. Saken ble kjent som Watergate-skandalen, og det viste seg at innbruddet - og påfølgende forsøk på avlytting - var betalt av "Komitéen for gjenvalg av presidenten" (engelsk: Committee to Reelect the President). Flere av Nixons nærmeste menn i Det hvite hus - blant annet H.R. Haldeman og John Ehrlichman - ble dømt til fengsel.

Selv unngikk Nixon rettslig forfølgelse ved at han ble benådet av sin etterfølger Gerald Ford - en avgjørelse som var omstridt.

1969

8. august i 1969 fikk Iain Macmillan ti minutter til å ta bilder av medlemmene i The Beatles idet de krysset Abbey Road i London. Han sto på en gardintrapp og en politimann holdt igjen trafikken. Motivet har blitt et av de mest berømte og etterapede i musikkhistorien.



Abbey Road er det ellevte albumet fra The Beatles - utgitt 26. september 1969 i Storbritannia og 1. oktober 1969 i USA. Dette er bandets siste innspilte album - men nest siste utgivelse.

Musikken på Abbey Road består av låter fra forskjellige musikksjangere - som pop, rock, blues og progressiv rock. Albumets side to inneholder blant annet den 16 minutter lange "Abbey Road-medleyen", der korte og uferdige sanger til sammen danner et sammenhengende stykke. Innspillingene til The Beatles (The White Album) og Get Back/Let It Be hadde vært preget av krangling og uenigheter innad i bandet.

Til tross for at det fremdeles var enkelte uenigheter, ble albumet innspilt med en mer vennlig atmosfære. Bandet ble samlet for å lage et album på "godt gammeldags vis" - noe George Martin også satte som betingelse for at han skulle delta som produsent.

Albumet blir ofte nevnt som en av tidenes beste utgivelser innen rock - og i ettertid nevnes det ofte som The Beatles' beste utgivelse. I 1997 ble Abbey Road kåret til å være tidenes 12. beste album i en "Musikk gjennom et millennium"-avstemning utført av HMV, Channel 4, The Guardian og Classic FM.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon