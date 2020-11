Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

7. november i 1690 blir Peter Wessel - «Tordenskjold»- født.



Peter Wessel - fra 1716 Peter Tordenskiold – ble født i Trondheim. Han døde i duell 12. november 1720 i Gleidingen i fyrstbispedømmet Hildesheim - i dagens Tyskland. Han var den mest kjente dansk-norske krigshelt og sjøoffiser som tjenestegjorde i den dansk-norske krigsflåten under den store nordiske krig. Tordenskiold hadde ansvar for Skagerrak, Kattegat, Norges kyst og de nordligste delene av svenskekysten.

På denne tiden var Danmark-Norge i union - noe som betød at den dansk-norske krigsflåten stod for sjøforsvaret av begge riksdelene Danmark og Norge. Den unge Wessel steg raskt i gradene. I dag er han mest kjent som Tordenskiold - navnet han mottok da han ble adlet i 1716.

Ved adlingen skiftet han etternavn, og bar – til tross for at han ofte kalles det i våre dager – aldri navnet Peter Wessel Tordenskiold. Wessel er særlig kjent for sin innsats under slaget i Dynekilen i juli 1716, angrepet på Göteborg sommeren 1717, og for erobringen av Carlstens festning ved Marstrand i juli 1719.

Han er anerkjent som en av de største krigsheltene i Danmark-Norge, og er minnet med flere statuer i begge land.

7. november i 1867 blir Marie Curie født. Hun var den første som vant to nobelpriser - Nobelprisen i fysikk (1903) og Nobelprisen i kjemi (1911).



Hennes prestasjoner inkluderer etableringen av en teori om radioaktivitet - et begrep laget av henne. Teknikker for å isolere radioaktive isotoper, og funnet av de to nye grunnstoffene, polonium og radium.

Selv om hun ble en lojal fransk statsborger, mistet hun aldri sin polske identitet. I 1898 oppkalte Marie det første nye kjemiske grunnstoffet hun oppdaget etter sitt hjemland, Polen - og kalte det polonium.

I 1932 grunnla hun Radiuminstituttet Curie Institutt.

I 1896 avsluttet Marie sin lærerutdannelse. Henri Becquerel hadde tidligere oppdaget urans radioaktivitet, og Marie begynte nå å forske i radioaktivitet. Hun oppdaget at også thorium er radioaktivt, og at mengden av den radioaktive strålingen fra uran og thorium er uavhengig av hvilke kjemiske forbindelser stoffene inngår i. Kun avhengig av mengden av uran og thorium. Fra dette konkluderte hun at radioaktivitet er en egenskap ved selve grunnstoffatomene som er uavhengig av molekylstrukturene som de inngår i.

Hun begynte så å undersøke forskjellige radioaktive malmtyper - blant annet uranmalmen bekblende. Det viste seg at bekblende er mer radioaktivt enn den mengden av uran i malmen i seg selv berettiger til. Hun antok at den ekstra strålingen måtte stamme fra et inntil da ukjent grunnstoff.

Nå oppga Pierre sin egen forskning og begynte å samarbeide med Marie om å isolere dette nye grunnstoffet. De fant ut at radioaktiviteten kom fra vismut- og barium-fraksjoner i bekblenden. Marie arbeidet videre med vismut-fraksjonene. Da det lyktes å fjerne vismut fra disse fraksjonene ble restproduktet stadig mer radioaktivt. I 1898 hadde de et materiale som var 300 ganger mer radioaktivt enn uran.

I en avhandling fra samme år beskriver de stoffet, som de mente inneholdt et ukjent metall med kjemiske egenskaper som ligner vismuts. De kalte metallet polonium etter Maries hjemland. I avhandlingen introduseres ordet radioaktivitet for første gang. Etter ennå noen måneders arbeide fant de at det også måtte være et nytt metall i barium-fraksjonene. Det kalte de radium. Til støtte for hypotesen om de nye grunnstoffene var også nye, aldri før sette spektrallinjer.

Nå begynte et storstilt, hardt arbeide med å raffinere tonnevis av bekblende for å isolere de nye grunnstoffene og få tilstrekkelig store mengder til at deres atomvekt og andre egenskaper kunne fastslås. I 1902 hadde Marie isolert en mengde radium, og i 1903 kunne hun i en doktoravhandling fastslå dets atomvekt.

I 1906 - da Pierre døde i en trafikkulykke - ble Marie enke som 38-åring. Hun fikk tilbudt en pensjon, som hun avslo. I stedet overtok hun Pierres undervisningsforpliktelser ved Sorbonne og ble derved universitetets første kvinnelige foreleser. I 1908 ble hun også Sorbonnes første kvinnelige professor.

Henri Becquerel fikk - sammen med Marie og Pierre Curie - nobelprisen i fysikk i 1903 for deres forskning på radioaktivitet. Marie ble med det den første kvinnen som mottok en nobelpris.

Da hun i 1911 fikk nobelprisen i kjemi for oppdagelsen av polonium og radium og for sin isolering og analyse av radium, ble hun også den første som har fått nobelprisen mer enn en gang.

Hun døde av leukemi og var også sterkt plaget av andre sykdommer som kan spores tilbake til et forskningsarbeide i spartanske omgivelser uten særlig kjennskap til de sunnhetsmessige skadevirkningene av elektromagnetisk (røngten-) og ioniserende stråling.

Hennes aske ble 21. april 1995 flyttet til Panthéon i Paris – et eksklusivt hvilested for de mest fremtredende franskmenn. Hun er den første kvinne som har fått plass der på grunn av egne bedrifter.

Grunnstoffet curium er oppkalt etter Curie og hennes mann.

7. november i 1917 stormer Vladimir Lenin og Leo Trotskij Vinterpalasset i Petrograd - dagens St. Petersburg - og styrter den sittende og midlertidige regjeringen. I den julianske kalender - som den gang ble brukt i Russland - er datoen 25. oktober. Det er også denne dagen som siden er blitt feiret av kommunistregimene i Øst-Europa.



Den russiske revolusjon i 1917 avskaffet det russiske keiserriket og brakte bolsjevikpartiet -det senere kommunistpartiet - til makten i Russland.

Revolusjonen var en av de viktigste historiske begivenhetene på 1900-tallet. Fram til 1991 ble Russland og mesteparten av det tidligere russiske keiserriket - fra 1922 kjent som Sovjetunionen - styrt av et parti som kalte seg kommunistisk. Denne statsdannelsen stod i opposisjon til de kapitalistiske landene og framstod som en alternativ økonomisk og sosial modell.

Tsar-styret ble alvorlig svekket som følge av militær og økonomisk krise på grunn av deltakelsen i første verdenskrig. Revolusjonen hadde to forskjellige faser. Den første endte med at den provisoriske regjeringen - som hadde erstattet tsaren - ble kastet.

Den første var februarrevolusjonen - som fjernet tsar Nikolaj II av Russland - den siste tsaren, og som forsøkte å opprette en liberal republikk. I denne første fasen hadde Aleksandr Kerenskij en sentral rolle. Den andre fasen var oktoberrevolusjonen - der kommunistene tok makten fra den provisoriske regjeringen. Denne revolusjonen - som i realiteten var et statskupp - var inspirert og etter hvert kontrollert av Vladimir Lenins Bolsjevik-parti - og hans høyre hånd Lev Trotskij.

Mens mange historiske begivenheter fant sted i Moskva og St. Petersburg, var det også en bred bevegelse på landsbygda der bønder beslagla og omfordelte landområdene.

