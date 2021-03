Dagen i dag, 7. mars

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 07.03.2021 kl 10:08

1912

7. mars i 1912 annonserer Roald Amundsen at hans ekspedisjon har nådd Sydpolen - selv om de egentlig hadde nådd polen 14. desember 1911.



Sydpolen er det geografisk sydligste punktet på jordkloden - i kartografiske henseende definert som 90°S. Det finnes også en annen sydpol - den magnetiske sydpolen, som av geomagnetiske årsaker ligger lenger nord i forhold til den geografiske sydpolen.

Den norske polfareren Roald Amundsen og hans mannskap i Fram-ekspedisjonen var de første mennesker som nådde den geografiske sydpolen - etter et episk kappløp mot polpunktet mot britiske Robert Falcon Scott. Noe som utvilsomt er den største bedrift av en norsk utforsker siden Leiv Eirikssons oppdagelse av Amerika omkring år 1000.

Amundsen opprettet en base gitt navnet Polheim - som de neste dagene var utgangspunktet til å fastslå med stor nøyaktighet hvor polpunktet lå. Dette fant sted i tiden 14.–17. desember 1911. Med disse målingene er det fastslått at Amundsen og hans folk var innenfor 50 meter fra den faktiske geografiske sydpolen.

I dag ligger den amerikanske forskningsstasjonen Amundsen-Scott South Pole Station på polpunktet. Basen er oppkalt etter Amundsen og briten Robert Falcon Scott - som kom til polpunktet en drøy måned etter Amundsen. Det skjedde i januar 1912. Han omkom med sitt mannskap på tilbaketuren.

1985

7. mars i 1985 blir We Are the World lansert. Låta av Michael Jackson og Lionel Richie ble gitt ut på singel med USA for Africa. Den ble solgt til inntekt for humanitære prosjekter i Afrika og USA.



Singelen tronet med 20 millioner solgte høyt på singellistene i en rekke lan - deriblant Norge.

Prosjektet var inspirert av britiske Bob Geldofs Band Aid-prosjekter året før.

2002

7. mars i 2002 blir Snøhvit-feltet godkjent for utbygging. Produksjonsstart for det største industriprosjektet i Nord-Norge til da var august 2007 - med Statoil som operatør. Rørledninger fører gass og kondensat til LNG-anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest.



Olje- og gassutvinning i Barentshavet kan bli et tapsprosjekt for Norge hvis politikerne lykkes med klimapolitikken. Grunnen til at olje- og gassutvinning i Barentshavet kan bli ulønnsomt, har sammenheng med akselererende teknologiendring – blant annet flere el-biler og en strammere klimapolitikk. Det kan gi lavere pris på olje og gass.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon