Dagen i dag, 7. desember

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 07.12.2020 kl 07:53

1946

7. desember i 1946 blir Kirsti Sparboe født. Hun er sanger og skuespiller som har vært aktiv i norsk musikk- og kulturliv fra midten av 1960-årene. I en drøy tiårsperiode fra 1965 var Kirsti Sparboe en hovedaktør i norsk populærmusikk. Hun har senere markert seg som skuespiller innenfor både musikk- og taleteater.



Hun er også kjent for sine mange deltakelser i Melodi Grand Prix - og med fire seiere er hun sammen med Jahn Teigen den artisten som har vunnet konkurransen flest ganger.

Hun har representert Norge i Eurovision Song Contest tre ganger: 1965, 1967 og 1969. Hun har gitt ut en rekke album og singler og er særlig kjent for sanger som «Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli», «Nordlandsnetter», «Hjem», «En sommer er over», «Nå og for alltid», «Livet er herlig» og «Karusell».

Sparboe har hatt suksess i utlandet - blant annet i Tyskland og Sverige - og hun har hatt en rekke større og mindre roller innen norsk teater, revy, film og tv.

Hun fikk spellemannsprisen for årets kvinnelige artist i 1972.

1962

7. desember i 1962 dør Kirsten Flagstad. Hun var en norsk sopransanger som var en av 1900-tallets fremste opera- og konsertsangere. Med sin uvanlig store og glansfulle stemme var hun en av samtidens fremste Wagner-sangere med Isolde i Tristan og Isolde og Brünnhilde i Der Ring des Nibelungen blant sine store roller.



Flagstad huskes særlig fra sin tid ved Metropolitan-operaen i New York og deretter fra en rekke av de største operascenene og konserthusene. Flagstad holdt også romansekunsten i hevd og brakte den norske sangskatten ut til et stort publikum i mange land. I 1958 ble hun Den Norske Operas første sjef.

Kirsten Flagstad døde på Rikshospitalet i Oslo 67 år gammel. Hun ble tildelt flere store utmerkelser - blant andre St. Olavs Orden. Hun var tidligere avbildet på den norske hundrekroneseddelen, på norske frimerker og har fått en stjerne med sitt navn på Hollywood Walk of Fame.

Som eneste nordmann er Flagstad æret med minneplakett i Metropolitan Opera House samt i Carnegie Hall i New York.

I 1985 ble hun æret ved et symposium i New York - femti år etter at hun debuterte ved Metropolitan Opera i 1935. Ranveig Eckhoff og Kåre Bjørkøy sang ved dette arrangementet.

Plassen det nye operahuset i Oslo ligger ved er oppkalt etter Kirsten Flagstad. En statue av henne ble flyttet fra den gamle operaen og satt opp her i samband med det nye operahusets åpning i 2008.

I Hamar finner du Strandstuen som nå er Kirsten Flagstad museum, hennes fars barndomshjem og hennes eget fødehjem. I Kristiansand er huset Amalienborg nå kontorer med et minnerom om Kirsten Flagstad. I Bergen er en gate oppkalt etter henne.

På Hamar er det hvert år en festival til minne for Kirsten Flagstad: Kirsten Flagstad Festival

2019

7. desember i 2019 dør Grete Roede – Norges slankedronning.



Hun var eier og leder av selskapet Grete Roede AS - som driver kurs for slankere - noe som ga henne kallenavnet «Norges slankedronning». Roede startet virksomheten i 1974 med bakgrunn i egne vektproblemer.

Hun solgte rettighetene til kurskonseptet og firmanavnet til datteren Jeanette Roede (Lev Lurt as), Erik Roede (Erik Roede as) og Rune Ludviksen (Åkerhagen as) i januar 2001 og døpte deretter sitt nye selskap om til Margaux AS. Trioen døpte deretter sitt selskap om til Grete Roede AS for å sikre kontinuiteten.

I 1999 ble hun Årets forretningskvinne. I 2000 fikk hun Nasjonalforeningens folkehelsepris sammen med Grete Waitz. I 2002 fikk hun Entreprenørprisen og i 2003 ble hun tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon