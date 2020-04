Dagen i dag, 7. april

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Publisert: 07.04.2020 kl 15:20

1895

7. april i 1895 når Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen 86° 14' N – det nordligste punktet noe menneske hadde vært på den tiden. Målet var Nordpolen, men de måtte snu.



Fridtjof Nansen – polfarer, oppdager, diplomat og vitenskapsmann – var født 10. oktober i 1861 på Store Frøen gård i Vestre Aker kommune. Han utdannet seg innen medisin og biologi i Bergen.

Fra 1893 leder Nansen en ekspedisjon med den spesialbygde polarskuta Fram. Skipet forlot Vardø 21. juli. 22. september 1893 frøs skuta fast i isen og ble drevet med over Polhavet i tre år. Hensikten med dette var at Fram skulle drive med isen over polpunktet, slik at ekspedisjonen skulle bli den første som kom til Nordpolen. Etter to overvintringer forlot Nansen og Johansen Fram, men de måtte snu på grunn av at de fant ut at de ikke ville rekke å gå til Nordpolen og tilbake i løpet av den korte arktiske sommeren.

I 1922 fikk han Nobel fredspris for sin store internasjonale innsats for flyktninger etter første verdenskrig.

Han dør 13. mai i 1930 på Lysaker i Bærum.

1907

7. april i 1907 blir Riksmålsforbundet stiftet i Fæstningens Gymnastiksal av Bjørnstjerne Bjørnson. Det organiserte riksmålsarbeidet går tilbake til 1899 og var et svar på at landsmålsfolket organiserte seg for å gjøre landsmålet til Einaste mål i landet.



Markante medlemmer av riksmålsbevegelsen har blant andre vært forfatteren Jens Bjørneboe, hans fetter André Bjerke, Terje Stigen, Carl Keilhau, Agnar Mykle, Arnulf Øverland, Sigurd Hoel, Johan Bernhard Hjort, Knut Wigert, Margrethe Aamot Øverland og Sofie Helene Wigert. Blant uorganiserte talspersoner for riksmålssaken finner man blant annet forfatterne Claes Gill, Nils Kjær, Knut Hamsun, Gabriel Scott og Henrik Ibsen.

1990

7. april i 1990 brenner Scandinavian Star i Skagerak. 159 mennesker omkom, hvorav 136 var norske.



Skipet var på vei fra Oslo til Frederikshavn. Det er påstand om at brannen ble påsatt natt til 7. april, men det er mange uavklarte spørsmål omkring katastrofen. For kort tid siden gikk det en serie på NRK1 om ulykken. Omstendighetene rundt brannen er mangelfullt etterforsket, slik at de egentlige brannårsakene ikke er kommet fram.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon