Dagen i dag, 6. september

Dagen i dag.

Publisert: 06.09.2020 kl 09:08

1904

6. september i 1904 dør Per Sivle i Kristiania. Den norsk forfatter, lyriker og journalist ble født i Flåm i Sogn og Fjordane - men vokste opp ved Stalheim. Per Sivles forfatterskap var folkelig - og hadde et tydelig politisk og nasjonalt innhold.



I 1876 dro han til hovedstaden for å ta studentereksamen. Etter en tid ble han så syk at han måtte gi opp sine studier. I stedet ble Sivle selvlært dikter og avismann.

I 1884 var Sivle medstifter av Norsk Kvinnesaksforening.

Sivle begikk selvmord i 1904 ved å skyte seg på Christiania bad i Ringsgangen i Vika. Han ligger gravlagt på Strømsgodset kirkegård i Drammen.

I det siste diktet han offentliggjorde, heter det "...no skal Noreg ha takk for meg". Et senere dikt - "Der venter", datert "Drammen 15/7-1904" er på åtte vers og ender slik: "Og naar du er mæt af, hvad Livet dig gav, der venter en Grav, der venter en Grav i dit Fædreland."

Det er reist minst syv minnesmerker over Per Sivle. Ett står i Flåm i Aurland der han ble født. De seks andre på Stalheim, på Voss (to), på Strømsgodset kirkegård i Drammen - hvor Sivle er gravlagt med sin hustru Wenche og datter - ved Papirtorget i Drammen og på Nordhue på Hedmarksvidda.

1997

6. september i 1997 bisettes prinsesse Diana. Mer enn en million personer følger gravferden gjennom London.



Diana - Princess of Wales - født Diana Frances Spencer. Både før og etter sin død har hun blitt populært kalt for "prinsesse Diana".

Hun ble kjent for sin stil, karisma, humor og sitt intense arbeid med veldedighetsorganisasjoner - selv om hennes filantropiske forsøk ble overskygget av det kompliserte ekteskapet med prins Charles.

Den 31. august 1997 døde Diana etter å ha vært utsatt for en bilulykke i høy hastighet i Pont de l'Alma-tunnelen i Paris - sammen med Dodi Al-Fayed og deres sjåfør Henri Paul. Blodanalyser viser at Henri Paul var ulovlig beruset da han kjørte.

Tester bekreftet at de originale blodprøvene fra obduksjonen var fra Henri Paul, og at han hadde tre ganger den franske promillegrensen i blodet. Konspirasjonsteoretikere hevdet at Pauls blodprøver hadde blitt byttet med blod fra noen andre - som var beruset - og påstod at sjåføren ikke hadde drukket den kvelden Diana døde.

Deres sorte 1994-modell Mercedes-Benz S280 sedan - registreringsnummer 688 LTV 75 - krasjet inn i tunnelens trettende pilar. Denne to-feltstunnelen ble bygget uten autovern mellom pilarene - så en liten endring i kjøreretningen kunne lett resultere i en front-mot-front-kollisjon med tunnelpilaren.

2007

6. september i 2007 åpner det digitale bakkenettet i Oslo og Akershus.



Det digitalt bakkenett for fjernsyn, kringkaster digitale signaler fra antenner plassert på fjelltopper, i høye master og andre hensiktsmessige posisjoner. Hovedformålet med et slikt nett er å overføre fjernsynskanaler - men nettet kan også overføre annet innhold. For eksempel radiokanaler, elektronisk programguide (EPG) og "supertekst-TV" med tekst, lyd og bilde.

