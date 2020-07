Dagen i dag, 6. juli

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

1882

6. juli i 1882 blir Arnstein Rynning Arneberg født. I 1906 etablerte arkitekten kontor i hovedstaden. Sammen med Magnus Poulsen vant han arkitektkonkurransen om Oslo Rådhus. Samme år vant de også konkurransen om Telegrafbygningen i Kongens gate 21. Ved innvielsen i 1924 var det Norges tredje største bygning. I 1926 ble den første fløyen på Vikingeskiphuset på Bygdøy, innviet. Kronprinsboligen på Skaugum sto ferdig i 1932.

Etter at han etablerte praksis i Kristiania, inntok han en ledende stilling i utviklingen av den nye nasjonalt pregede arkitekturen.

Arnebergs arbeid omfatter mange villaer og kirker. Som for eksempel Mustadvillaen i Madserud allé (1911), President Harbitz' gate 18 (1914), Tuengen allé 2 (1916), Munkebakken på Lysaker (1916), Abbedisvingen 15 (1918), Frederik Stangs gate 22-24 (1916-1919) sammen med Erik Andersen, Villaen Elsero, utført i gedigen nordisk nybarokk (1918-1923), Arnstein Arnebergs vei 3, belønnet med arkitekturprisen Houens fonds diplom 1927, Bygdøy allé 77, som fikk Sundts premie i 1924, Interiøret i Uranienborg kirke (1930), Restaurering av Oslo domkirke (1948-1950), Lognvik Fjellstue opprinnelig bygget som enebolig på Fornebu, men flyttet til Rauland i Vinje i 1969,

Arnstein Arneberg hadde i oppdrag å utforme Sikkerhetsrådets møtesal i FN-bygningen (1950).

1922

6. juli i 1922 blir Thorolf Thistel Rafto født i Bergen. Han var professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole. Han var en aktiv tikjemper, og tjenestegjorde i RAF i England under den andre verdenskrig.

Rafto hadde et sterkt engasjement for undertrykte og forfulgte - spesielt bak jernteppet. Under et besøk i Praha i 1979 trosset han de kommunistiske myndighetene og holdt private forelesninger for studenter som var utvist fra universitetet for politisk aktivisme. Dette førte til at han ble arrestert og mishandlet av det tsjekkoslovakiske politiet. Blant annet ble Rafto slått kraftig i hodet. Han kom seg aldri etter skadene og døde etter lang tids sykeleie i 1986.

Kort tid etter Raftos død ble Thorolf Raftos stiftelse for menneskets rettigheter stiftet. Raftostiftelsen deler hvert år ut Raftoprisen. Fondsmidlene stammer fra private gaver fordi en ønsker å støtte stiftelsens arbeide.

Fire Raftoprisvinnere har senere blitt tildelt Nobel fredspris. Det er Aung San Suu Kyi, José Ramos-Horta, Kim Dae Jung og Shirin Ebadi.

1920

6. juli i 1920 undertegnes avtalen om Danmarks overtakelse av den nordlige delen av Sønderjylland. Dette området er identisk med det gamle hertugdømme Slesvig. Tidlig i vikingetiden oppsto det et skille mellom dansk og tysk kultur ved sørgrensen av Sønderjylland. Grensen ble anerkjent av Karl den store i 811 og av Konrad 2 omkring 1250.

Striden om Sønderjylland har gjennom middelalderen og også i nyere tid vært mellom fyrster og adelsmenn. Men den nasjonale bevegelsen fremvekst i Europa, ble det en radikal endring rundt 1840. Det oppsto en dansksinnet folkebevegelse i nord og en tysksinnet i sør.

Etter Tysklands nederlag i første verdenskrig kunne en folkeavstemning holdes. Sønderjylland var da delt i to soner. I den nordlige delen, gikk tre fjerdedels flertall inn for tilslutning til Danmark. Den sørlige delen ble resultatet at fire femtedel av de stemmeberettigede, ville være en del av Tyskland.

Avtalen om Danmarks overtakelse av nordsonen, ble undertegnet i Paris 6. juli i 1920.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon